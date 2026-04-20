2026福岡酒店推介10大｜天神、博多近市區／附溫泉／人均$156起

福岡，九州的交通樞紐與文化中心，是許多旅客前往日本九州的必經之地。這座城市不僅擁有豐富的歷史與文化資產，如太宰府天滿宮、博多祇園山笠祭和傳統的中洲夜生活，更有令人垂涎三尺的美食，如博多拉麵、明太子和豐富的海鮮。除了這些吸引人的元素外，福岡的住宿選擇也豐富多元，從豪華的高級酒店到經濟實惠的膠囊旅館，應有盡有。



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無論你是商務出行、家庭旅遊，還是想來個文化放鬆之旅，找到適合自己的住宿都十分重要。一個便利的地理位置優於一切，既能省下交通時間，也能讓你更盡情享受福岡的精彩。而性價比高的住宿，則讓旅途中錢包也能輕鬆一點。

1. 福岡天神昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）

這間絕對是漫畫迷的夢幻天堂！位於天神站西1出口步行僅2-3分鐘，鄰近天神地下街和PARCO百貨，雨天逛街零壓力。酒店2021年開幕，以「漫畫圖書館」為主題，大堂圓形書牆收藏超過7,000冊漫畫（從經典《海賊王》到最新熱血番，全免費借閱！），感覺像走進動漫咖啡廳。客房簡約日式，浴室有大浴缸和免費浴鹽，泡個澡邊看書超chill。家庭房最多4人入住，空間寬敞到能擺兩個行李箱。

福岡天神昆特薩酒店 Comic&Books（Trip.com）

方便指數：滿分10分給9分！直達天神商圈，5分鐘地鐵到博多站，機場巴士也近在咫尺。附近就是Loft文具店和無印良品，購物狂歡後回酒店看漫畫解乏。

特色亮點：不只書牆，還有自助咖啡機和投幣洗衣機，適合長住。想像一下，晚上窩在床上讀《死亡筆記》，窗外是天神霓虹燈景，浪漫到不行！

性價比：人均HKD$270-600起（雙人房JPY9,000起），Agoda評分9分以上，住客狂讚「乾淨又有趣，CP值高到爆」。比起周邊同級酒店，貴一點但多出漫畫buff，值回票價。

小tips：如果帶小孩，借本《多啦A夢》哄睡超有效。預訂時選高樓層，夜景加分！

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2. 福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）

如果你是文青或愛IG打卡，這間絕對不能錯過！位於博多站東比惠站步行5分鐘（或博多站6分鐘），對面就是中比惠公園，綠意盎然不擁擠。酒店開業30年，2020年大翻新，大堂像博物館，11座8米高書架擺滿5,000冊書（從古典文學到四季主題漫畫），邊喝咖啡邊選書，氛圍超療癒。客房古典簡約，暖色調設計，乾濕分離浴室空間大，完全不局促。

福岡基礎酒店（Trip.com）

方便指數：8.5分。離博多站近，附近百貨如AMU Plaza和餐廳林立，晚上散步到柳橋市場吃海鮮超方便。機場巴士站也只需10分鐘。

特色亮點：圖書牆是IG熱點，客房有藝術燈光可調，適合情侶約會。還提供免費借書回房，讀累了就泡大浴缸放鬆。家庭友好，空間足夠放嬰兒床。

性價比：人均HKD$346-700起（JPY10,500起），Trip.com 4.5分，住客說「位置好、氛圍讚，性價比勝過天神貴酒店」。比同區新酒店便宜20%，卻多出文化味。

小tips：早餐有九州咖啡，推薦早起公園晨跑，然後回酒店看書。旺季訂房記得提前，文青會搶！

3. 福岡燈光圖書酒店（Lamp Light Books Hotel Fukuoka）

書蟲天堂第二彈！這間在天神赤坂站步行6分鐘（天神站8分鐘），緊鄰天神地下街和中洲屋台，逛街吃宵夜一條龍。2021年開幕，主題是「24小時圖書館」，1樓咖啡廳有4,000本旅行及推理小說（免費借閱），晚上熱可可配書，暖心到融化。客房溫暖燈光設計，可調節立燈方便閱讀，乾濕分離，床鋪超軟。

福岡燈光圖書酒店（Trip.com）

方便指數：9分。地鐵直達博多站，附近超市和居酒屋多，半夜餓了隨便解決。機場只需15分鐘地鐵。

特色亮點：公共空間有沙發區，適合solo traveler邊工作邊看書。家庭房三人入住ok，小孩能借童書玩。還附贈書籤禮物，細節滿分。

性價比：人均HKD$218-600起（JPY9,000起），高評分（住客讚「舒適又文藝」），CP值高到讓人想多住幾晚。比天神平均價低30%，卻有獨特閱讀體驗。

小tips：試試他們的推理書推薦，邊讀邊猜謎像玩遊戲。冬天來，熱飲免費超讚！

4. lyf天神福岡酒店（Lyf Tenjin Fukuoka）

年輕人派對首選！新加坡品牌，位於天神南站與渡邊通站中間步行6分鐘，近博多運河城購物。2021年開幕，主打共享公寓概念，大堂工業風貨櫃設計，有廚房、工作區、桌球台和酒吧，感覺像住進co-living space。數碼鑰匙超未來，客房清新簡約，壁掛書桌和開放衣架實用。

lyf天神福岡酒店（Trip.com）

方便指數：8分。地鐵到博多站5分鐘，附近超市和居酒屋多，適合夜貓子。公共冰箱大到能存宵夜。

特色亮點：公共空間鼓勵社交，辦派對或煮飯都行。家庭或好友團，共享設施省錢又有趣。無冰箱但公共區有大型冷藏，環保又方便。

性價比：人均HKD$156-600起（JPY9,000起），住客評分高（「活潑又乾淨」），超值！比傳統酒店便宜一半，卻多出社交buff。

小tips：下載APP預訂共享活動，如桌球賽。帶朋友來，絕對high翻天。

5. 博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

泡湯控的天堂！直連博多站筑紫口步行1分鐘，交通王者。頂樓溫泉區有室外溫泉泳池（夏天超涼！）和室內浴場，玻璃牆俯瞰福岡機場飛機起降，浪漫又刺激。客房2人型為主，有獨立浴缸，空間足夠。

博多都酒店（Trip.com）

方便指數：10分！新幹線、地鐵、機場巴士全在旁邊，轉乘九州超easy。附近Lawson和藥妝店，買明太子零食隨手。

特色亮點：溫泉附飲品和小點心，泡完喝杯冰啤酒解乏。適合情侶，頂樓景觀如私人SPA。

性價比：人均HKD$754-1,500起（JPY22,500起），Agoda 9分以上，住客說「位置+溫泉=完美」。中高價但設施值，旺季早訂。

小tips：選飛機景房，看夜航燈光像煙火。早餐有溫泉蛋，健康又美味。

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6. CROSS Life博多柳橋（CROSS Life Hakata Yanagibashi）

美食獵人必住！柳橋連合市場步行1分鐘，對面Lawson，渡邊通站4分鐘。2022年開業，所有房間有智能電視，2-4人房型多。附近百年市場，新鮮海鮮隨便挑。

CROSS Life博多柳橋（Trip.com）

方便指數：9.5分。中洲屋台街10分鐘，博多站地鐵一站，機場15分鐘。深夜市場宵夜天堂。

特色亮點：香氛大堂舒壓，隔音好睡得香。家庭房寬敞，適合帶小朋友吃海鮮。

性價比：人均HKD$256-600起（JPY9,000起），高評分（「安靜又近食街」），CP值滿分。

小tips：早上去市場買生蠔，回房煮簡單料理。

7. 福岡蒙特利酒店（Hotel Monterey Fukuoka）

桑拿愛好者報到！渡邊通站樓下1分鐘，柳橋市場5分鐘，天神南站9分鐘。提供1-4人房，有洗衣機和桑拿浴場（男女分開）。內裝歐風優雅。

福岡蒙特利酒店（Trip.com）

方便指數：9分。高速巴士總站近，適合去由布院泡湯一日遊。附近明太子專賣店多。

特色亮點：桑拿後喝免費茶，超relax。家庭房附烘乾機，長住無憂。

性價比：人均HKD$311-700起（JPY10,500起），住客讚早餐豐富，值！

小tips：桑拿時帶本書，邊蒸邊讀。試試附近海鮮丼，配桑拿完美。

8. 東急STAY博多（Tokyu Stay Hakata）

自煮黨福音！博多站步行5-8分鐘，東5出口8分鐘，附近FamilyMart和超市。5種房型，每房有洗衣機、微波爐，部分小廚房。

東急STAY博多（Trip.com）

方便指數：9分。博多站樞紐，轉新幹線去熊本超快。8分鐘超市買食材。

特色亮點：中長期住如家，煮宵夜拉麵隨心。加濕器和空氣清淨機，冬天不乾。

性價比：人均HKD$303-700起（JPY10,500起），高評分（「實用又舒適」）。

小tips：超市買明太子煮火鍋。選有廚房房型，省餐廳錢。

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9. JR九州花博中心酒店（JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）

空間控的最愛！JR博多站西18出口1-2分鐘，對面藥妝店。房間204呎以上，有浴缸和加濕器，自助早餐豐富（九州食材滿滿）。

JR九州花博中心酒店（Trip.com）

方便指數：10分！直通車站，購物餐廳環繞。機場5分鐘電車。

特色亮點：大空間放行李箱，早餐有明太子飯糰。2-3人房家庭友好。

性價比：人均HKD$397-900起（JPY13,500起），Trip.com 4.5分，超值。

小tips：早餐選日式，配咖啡提神。附近Canal City噴泉秀必看。

10. THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

藝術家靈感來源！中洲川端站2分鐘，近屋台街和運河城。2023年開幕，暖木設計，每房大窗賞河景。室內溫泉「九州山谷」有霧狀淋浴如瀑布。

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（Trip.com）

方便指數：9.5分。機場4站，夜生活區中心。超市步行5分鐘。

特色亮點：溫泉綠洲氛圍，柴燒餐廳九州菜。空間大，適合拍照。

性價比：人均HKD$439-800起（JPY12,000起），高評分（「浴場讚」）。

小tips：溫泉後去屋台吃水炊鍋。選河景房，夕陽美翻。

總結：

精選這10間酒店涵蓋從文青到泡湯，從家庭到solo，各有特色，位置全在博多至天神黃金線，平均步行不到5分鐘到站，性價比讓你住得心甘情願，多省點錢去吃拉麵。福岡不只城市熱鬧，周邊還有糸島衝浪或太宰府賞梅，選對酒店就是贏一半！



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