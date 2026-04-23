成都酒店10間推介2026｜近太古里 / 寬窄巷子／熱門商圈／車站

成都，這座被譽為「天府之國」的城市，向來以「慢生活」與「繁華感」的奇妙交融吸引著無數旅人。在這裡，你可以清晨走進寬窄巷子，在青磚灰瓦間啜一杯蓋碗茶，感受老成都的閒適韻味；正午穿梭於太古里與 IFS 之間，看川西古建與現代商圈碰撞出獨特火花，與爬牆熊貓打卡合影；傍晚漫步九眼橋畔，讓霓虹燈影與錦江流水共赴一場夜色盛宴；若時間充裕，還能驅車前往青城山，在翠綠山林間體驗清靜禪意，或走訪都江堰，嘆服古人的水利奇跡。



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旅行的舒適度，往往與住宿息息相關。對於旅人而言，一間「交通便利 + 性價比高」的酒店，不僅能節省交通時間，更能讓旅程幸福感翻倍。本文整合四大旅遊平台精選資訊，從數十間人氣酒店中挑選出 10 間兼具高 CP 值與交通優勢的代表作，涵蓋親子友善、文化體驗、商務出行、長住旅居等多種需求，房價從 HK$347 起，無論你是首次造訪的自由行旅客，還是攜家帶口的家庭遊客，都能找到適合自己的理想落腳點。

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一、核心商圈首選：步行即達太古里 / 春熙路，吃喝玩樂零距離

1. 全季成都春熙路酒店（JI Hotel Chengdu Chunxi Road）

全季成都春熙路酒店（JI Hotel Chengdu Chunxi Road）（Trip.com）

價格：HK$420 起（標準雙人房）

交通：地鐵春熙路站步行約 4 分鐘，春熙商圈核心位置，五分鐘生活圈涵蓋吃喝玩樂

賣點：對「踩點型旅人」來說，這間酒店可謂「便利天花板」。地鐵站與春熙路商圈近在咫尺，前往太古里、IFS 國際金融中心僅需步行數分鐘，購物、覓食、打卡景點都無需繞路。房間走簡約木系路線，乾淨俐落不花巧，柔光燈光搭配舒適床鋪，讓行程密集的旅人能徹底放鬆。浴室設有乾濕分離，全館禁煙的環境深受不吸煙者青睞，館內還提供咖啡吧、簡餐服務，前台可協助代訂景點門票，實用性拉滿。不追求華麗裝潢，只想要「睡個好覺 + 方便出行」的旅客，這裡絕對是零踩雷選擇。

2. 成都春熙美居酒店（Mercure Chengdu Chunxi）

2. 成都春熙美居酒店（Mercure Chengdu Chunxi）（Trip.com）

價格：HK$460起（標準雙人房）至HK$695 起（嘉賓大床房）

交通：地鐵春熙路站步行約 6 分鐘，鄰近太古里與 IFS，距離成都市博物館、圖書館等文化場館步行約 10 分鐘

賣點：作為法國雅高酒店集團旗下連鎖品牌，這間酒店兼具品牌保障與實用性。地理位置極佳，下樓就是春熙路商圈，叫外賣、掃貨、搭地鐵都十分便利，自駕客還能享受免費泊車與代客泊車服務。房間設計簡潔乾淨，全館禁煙，配備空氣清新機與免費 mini 吧，每日補充可樂與氣泡水，細節滿分。對於行李不多的旅人，洗衣及乾洗服務可解決後顧之憂；不想出門時，中餐廳、酒吧與雜貨熱食送餐機械人能輕鬆解決三餐。無論是商務出差還是首次來成都的自由行旅客，這間「零地雷」住宿都能帶來穩定舒適的體驗。

3. 成都榛悅隆堡酒店（Rhombus Park Aura Chengdu Hotel）

成都榛悅隆堡酒店（Rhombus Park Aura Chengdu Hotel）（Trip.com）

價格：HK$640 起（特級客房）

交通：地鐵春熙路站步行約 5 分鐘，樓下即商場與咖啡店，步行數分鐘可達蘭桂坊酒吧區

賣點：地段無可挑剔，從酒店望出去就是 IFS 國際金融中心與太古里購物圈，購物狂與夜生活愛好者不容錯過。房間主打寬敞格局與優越採光，大床加長加寬，部分房型配備桑拿與按摩浴缸，全館強調抗敏設計與靜音處理，即使身處鬧市也能擁有高質睡眠。設施方面同樣出色，半戶外恆溫泳池、水療服務、卡拉 OK 與健身房一應俱全，前台人員態度親切，可安排機場接送與景點行程規劃。在核心商圈中，這間酒店既能滿足交通便利需求，又能提供兼具質感與私密性的居住體驗，性價比相當突出。

二、文化體驗首選：鄰近古街禪院，沉浸式感受成都韻味

1. 成都圓和圓佛禪客棧（Buddha Zen Hotel）

成都圓和圓佛禪客棧（Buddha Zen Hotel）（Trip.com）

價格：HK$490起（中式雙床房）至HK$1838 起（高級套房 - 帶陽台）

交通：地鐵文殊院站步行約 5 分鐘，鄰近文殊院（130 米）、文殊坊民俗文化街（260 米），距離寬窄巷子約 1.8 公里

賣點：若想靜靜感受成都文化氣息，這間位於文殊院旁的佛禪客棧絕對是首選。酒店由古宅翻修而成，傳統木建築、幽靜巷弄與香氣繚繞的中庭庭院，一踏入便讓人卸下城市節奏。房間採中式古風設計，床架、衣櫥與茶具皆選用原木工藝，搭配 LED 化妝燈與現代化衛浴，傳統與現代完美融合。雖無電梯，但服務人員會主動幫忙搬運行李，態度備受好評。早餐供應地道川味熱食，閒暇時可預約足浴或按摩放鬆身心。更值得一提的是，3 至 18 歲兒童可免費入住，家庭旅遊無需額外開支，既能體驗禪意生活，又能便捷探索文殊院、寬窄巷子等文化景點。

2. 微瀾温泉酒店（成都寬窄巷子店）（Weilan Hotel）

微瀾温泉酒店（成都寬窄巷子店）（Weilan Hotel）（Trip.com）

價格：人均 HK$184 起（瀾・特惠大床房）

交通：文殊院地鐵站步行 12 分鐘，樓下即網紅夜貓子夜市，寬窄巷子、奎星樓小吃街及文殊院均步行可達

賣點：作為成都市區少有的溫泉酒店，這裡完美平衡了文化體驗與度假放鬆。地理位置優越，周邊不僅有寬窄巷子等古街景點，還有大型購物商場與超市，即使不遠行也能滿足各種需求。客房設計充滿度假風情，以木質元素為主，搭配棗紅或茶色系裝潢，溫馨自然。部分客房配有浴缸、陽台、露天花園及私人風呂，讓你免受打擾地享受溫泉時光；高層設有公共溫泉與室外游泳池，隨時可體驗「鬧市泡湯」的獨特樂趣。2022 年翻新後的設施更為齊全，性價比在文化體驗類酒店中極具優勢。

3. 龚禧裏・璽閣酒店（成都寬窄巷子琴台路店）（Gongxili Xige Hotel）

龚禧裏・璽閣酒店（成都寬窄巷子琴台路店）（Gongxili Xige Hotel）（Trip.com）

價格：人均 HK$243 起（禧遇大床房）

交通：通惠門或青羊宮站步行 8 分鐘，毗鄰寬窄巷子商圈，距成都商業核心地帶 10 分鐘車程

賣點：2023 年全新開幕的新式中國風酒店，外型是古色古香的漢唐仿古建築，內部則融合現代時尚元素，別具一格。客房採用淺灰色調搭配木系裝潢，沉穩大氣，部分房型設有戶外平台及茶具，可邊品茶邊放鬆。配套設施十分齊全，餐廳、健身房、茶室、洗衣房一應俱全，全新設備帶來舒適體驗。交通便利，步行可達寬窄巷子，驅車短時間即可抵達春熙路商圈，無論是想沉浸古街韻味，還是體驗現代繁華，都能輕鬆切換。

三、親子 / 長住首選：空間寬敞 + 設施齊全，旅途如同居家

1. 成都盛捷江畔服務公寓（Somerset Riverview Chengdu）

成都盛捷江畔服務公寓（Somerset Riverview Chengdu）（Trip.com）

價格：HK$398起（家庭套房）至HK$560 起（一房一廳公寓）

交通：地鐵華西壩站步行約 5 分鐘，車程 15 分鐘可達春熙路與太古里，距雙流國際機場僅 20 分鐘車程

賣點：主打「住進成都生活」的服務式公寓，極適合家庭出行或長住旅客。房內設有獨立廚房與用餐空間，大冰箱、洗衣機、微波爐、電磁爐與基本炊具一應俱全，旅行中也能延續日常節奏，自己下廚做飯頗有儀式感。客房面積寬敞，適合展開大行李箱或讓孩童自由活動。配套設施涵蓋 24 小時恆溫泳池、健身室、桑拿房與頂樓花園燒烤場地，可俯瞰錦江夜景，家庭聚會或朋友小酌都十分合適。緊鄰錦江河畔，周邊生活機能成熟，便利店與咖啡廳林立，靜中帶活，彈性極高。

2. 成都仁恒格藍柏薇酒店公寓（Grand ParcVue Hotel Residence Chengdu）

成都仁恒格藍柏薇酒店公寓（Grand ParcVue Hotel Residence Chengdu）（Trip.com）

價格：HK$510起（豪華房-特大床）至HK$650 起（豪華套房）

交通：步行可達地鐵 1 號線錦江賓館站，毗鄰春熙路、太古里等熱門商圈，交通極為便捷

賣點：洲際酒店集團（IHG）旗下高端服務式公寓，融合五星級酒店奢華與居家便利。每間客房均配備設施齊全的廚房、冰箱及洗衣乾衣機，商務人士或長住旅客可享受「拎包入住」的舒適。配套設施豐富，健身室、室內泳池、兒童樂園及會議室應有盡有，家庭出行時，孩子可在兒童樂園暢玩，大人則能在健身室放鬆。地理位置優越，步行可達春熙路商圈，鄰近四川省川劇院，文化體驗與購物娛樂都無需遠行，兼具實用性與舒適度。

3. 成都人民南路戴斯溫德姆酒店（Days Inn by Wyndham Chengdu Renmin South Road）

成都人民南路戴斯溫德姆酒店（Days Inn by Wyndham Chengdu Renmin South Road）（Trip.com）

價格：HK$347起（小雅大床房）至HK$502 起（小雅親子雙床房）

交通：鄰近省體育館地鐵站，距《芙蓉國粹》變臉秀 620 米，凱德・成都來福士廣場 560 米

賣點：性價比超高的親子友善酒店，外觀沿用川西民居建築風格，在城市高樓中獨樹一格。房間採用原木風設計，床架、書桌到床頭櫃均為原木家具，暖色調營造出溫馨舒適的居住氛圍。住客特別稱讚酒店餐廳，雖面積不大，但早餐選擇豐富，還會贈送下午茶及小食，性價比驚人。親子雙床房空間寬敞，適合家庭入住，周邊景點集中，前往武侯祠、錦里古街等景點交通便利，是預算有限家庭的理想選擇。

4. 成都希頓國際飯店（Hilton Hotel Chengdu）

成都希頓國際飯店（Hilton Hotel Chengdu）（Trip.com）

價格：HK$590 起（家庭房）

交通：地鐵倪家橋站步行約 7 分鐘，提供付費機場接送服務與免費泊車，自由行與自駕客皆便利

賣點：實用與彈性兼備的家庭友好型酒店，18 歲以下不佔床免費入住，大大節省家庭旅遊開支。客房類型多元，從標準間到附廚房的家庭套房皆有選擇，雙人浴缸面對落地窗，伴隨城市景致泡澡相當舒適。酒店提供生鮮食材外送至房內，下廚不必出門，適合喜歡居家體驗的旅人。館內設施豐富，泳池、SPA、蒸氣房與健身空間應有盡有，咖啡廳與酒吧可悠閒收尾旅程。無論是兩天一夜的週末快閃，還是多日深度探索，都能穩穩承載旅人節奏，尤其適合家庭出行。

成都旅行住宿終極建議

成都的酒店如同這座城市一樣，包容多元，既能滿足追求便利的都市旅人，也能溫候嚮往靜謐的文化探索者。選擇住宿時，可根據行程重心靈活挑選：若以購物打卡為主，春熙路、太古里周邊的全季酒店、春熙美居酒店能節省大量通勤時間；若想深度體驗成都文化，文殊院旁的圓和圓佛禪客棧、寬窄巷子附近的微瀾温泉酒店能讓你沉浸式感受在地韻味；家庭出行或長住，盛捷江畔服務公寓、希頓國際飯店的寬敞空間與齊全設施會帶來居家般的舒適。

此外，文中提及的酒店大多支持旅遊平台優惠碼，部分最高可減 200 港元，訂房前不妨搜尋相關優惠，進一步提升性價比。無論你是首次造訪還是再度歸來，這 10 間高 CP 值、交通便利的酒店，都能成為你探索天府之國的理想驛站，讓每一段旅程都舒適又難忘。在成都的慢時光裡，一間好酒店，就是旅途中最溫暖的歸屬。

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