韓國自由行必看！宰客傳教如何預防應對一文講清　附實用韓語教學

韓國是一個相對來說治安穩定的國家，不僅是家庭遊、閨蜜遊，一個人來韓國旅遊也沒有問題。但就算是治安再好，也難免會有盜竊、欺詐、搶劫等犯罪的存在。語言不通的外國遊客更容易成為不法分子的對象，身在異國他鄉保證個人安全及財產安全是外國旅遊的首要問題。



本篇內容主要介紹一些常見的可預防犯罪示例以及如果發生旅遊糾紛等問題時如何應對的方法。

韓國旅遊常見的犯罪、糾紛及預防方法（01製圖）

點擊大圖了解韓國旅遊常見的犯罪、糾紛以及該如何預防：

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在韓國旅遊時容易碰到的犯罪、糾紛

1. 行李掉包、偷竊

A. 在繁華街道、大型超市等地被人偷了裝有護照、現金的包包

B. 被陌生人搭話，事後錢包被竊

C. 搭乘地鐵時貴重物品被竊

D. 在餐廳吃飯時，行李被人掉包

E. 在機場不注意的時候行李被人拿走

F. 在桑拿浴汗蒸過程中，保管箱被撬、貴重品遭竊



如何預防

A. 在車站、機場、酒店大廳等人員混雜的地方留意行李

B. 搭乘高速巴士或KTX火車等交通工具時行李不離身

C. 只帶需要的現金出門

D. 護照、現金、銀行卡、機票不要分開保管

E. 貴重品放在酒店保險箱內



2. 餐館、大排檔、路邊攤宰客

在市場等小攤吃飯被收更多的錢。

※但要注意的是大排檔的價格大多價格本身就比普通餐館貴，並不一定完全是宰客行為



如何預防

A. 選擇明確掛着菜單價格的攤位

B. 提前算好價錢後再點單

C. 如果是刷卡，刷完卡後現場確認發票價格

※不僅是宰客，也有可能因為刷卡機的原因導致多刷的情況。發現問題的同時在現場解決最好

D. 飯店結賬時發現價格過高的情況不一定是宰客，有可能是因為飲食／餐館文化的不同導致



比如在一些餐館中午有「午餐限定」，一個人來也可以點小份的砂鍋料理。但到了晚上必須從2人份起才可以點餐，價格自然也就比午餐貴。

3. 出租車宰客

A. 故意繞路多要錢

B. 4人乘車要去近的地方，司機按每人3千韓元的價格計算收取1萬2千韓元的車費

C. 偽裝成出租車的黑車故意收取高額車費，出了事故也不提供任何賠償



如何預防

A. 選擇搭乘官方認證的外語出租車「國際出租車(International TAXI)」

B. 不搭乘攬客司機的車，到指定乘車地點或人多的地方乘車

C. 不要答應司機協商的路費，一定要求打表乘車

D. 乘車前確認車牌底色是否為黃色，後四位數中的前兩位是否為30～39號開頭

E. 確認司機和副駕駛前擺放的司機照片是否為一個人

F. 乘車過程中確認計費器是否在正常跳數



什麼是「CALL VAN」？

這是專為帶有大件行李或是沉重行李的乘客準備的貨物車。CALL VAN與普通出租車完全不同。CALL VAN沒有計費器，價格是決定上下車地點後提前跟乘客談好的費用。

CALL VAN也有可能會碰到偽裝成合法車輛的黑車，在車頂設置TAXI標誌或在車內設置計費器。尤其是明洞、東大門、N首爾塔等外國人多的地區在乘車前一定要務必確認是否是黑車。

4. 欺詐

A. 被拉攏到貴的夜店進行敲詐

B. 在酒店等地偽裝成遊客，以錢包被盜等理由騙錢



如何預防

提高警覺意識，不因為任何理由跟陌生人走



5. 攬客

A. 路過化妝品店被店員拉進店內。如果不買東西就不讓離開或是遭到辱罵

B. 在大街上碰到有人推銷便宜的商品但需要跟著他們去別的店鋪，走著走著發現遠離人群，被拉到了奇怪的衚衕



如何預防

A. 不要輕易被好話哄騙也不要貪小便宜，不需要的時候就要果斷的說「NO」

B. 聽到勸說「店鋪在別的地方」、「還有很多商品在店裏」等話時不要輕易跟著走



6. 搭訕

A. 在夜店被搭訕，帶到其它地方喝酒

B. 被陌生人身體接觸

C. 在夜店假裝跳舞，實際上伸手佔便宜或偷東西

D. 趁喝醉或被灌下藥的酒水後被帶走



如何預防

A. 在弘大、江南的夜店碰到搭訕，尤其是靠著中文搭訕的人一定要提高警覺

B. 梨泰院是外國人聚集的區域。白天和晚上完全不一樣，盡量避免去人少的巷子衚衕

C. 晚上不要跟不認識的人坐一輛車，更不要隨便上陌生人的車



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7. 傳教

A. 兩個女生偽裝成韓國大學生，問你是否對韓國文化感興趣，說着說着就讓你給韓國慈善事業捐錢

B. 兩個女生問你想不想體驗韓國文化或想不想穿韓服，然後帶你去傳教的地方

C. 被人搭訕說韓語說的好，問你想不想認識更多韓國人或外國朋友。然後將人帶到傳教的組織



如何預防

A. 不要因為是女大學生就放鬆警惕，不要輕易跟任何人走

B. 走着走着突然有人搭訕說想跟你學中文或者想教你韓文的時候一定要提高警惕

C. 不要因為可以體驗韓服、交朋友等各種理由跟陌生人走



「傳教」說的並不一定是宗教團體或宗教，也有假裝成宗教團體、慈善團體的不法分子以捐款、購買物品、留下聯繫方式等理由坑蒙拐騙。

在韓緊急聯繫方式

1. 碰到犯罪，先聯繫警察！（報警：112）

韓國報警電話112提供中英翻譯。電話接通後說「Chinese Please」或「중국어(jung gu go)」要求翻譯即可。

2. 碰到事故，先聯系急救人員！(消防/急救：119)

身體不適、碰到事故先聯絡消防/急救人員(電話：119)。韓國的消防、急救電話通用119，可以加入第三方翻譯人員接線。電話接通後說「Chinese Please」或「중국어(jung gu go)」要求翻譯即可。

旅途中碰到不愉快的事情，想要投訴！

韓國旅遊發展局投訴中心

在韓國旅遊途中碰到餐館、商店、出租車宰客行為在留下證據後可以通過發送郵件或傳真的方式聯繫韓國旅遊發展局。收到投訴後，相關部門將採取改善措施。

電話：1330

FAX：033-738-3734

投訴信箱：tourcom@knto.or.kr

營業時間：24小時/全年無休

中文：可



諮詢時需要中文翻譯

茶山熱線120

首爾市運營的綜合電話商談中心。這裏有為外國人專設的旅遊、行政、醫療諮詢服務，同時可以連線第三方提供翻譯服務。

旅遊諮詢電話 1330

韓國旅遊發展局開設的旅遊諮詢熱線。諮詢人員全部都是持有旅遊翻譯資格證的專業人士，其中包含中日英三國語言。熱線電話可24小時撥打。

緊急備用韓語

1. 幫幫我！

살려주세요!(sal ryo ju se yo)

2. 有小偷！

도둑이야!(do du gi ya)

3. 警察！

경찰!(gyong chal)

4. 請住手！

하지 마세요.(ha ji ma se yo)



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【本文由「韓巢網」授權轉載，更多內容可查看原文。】