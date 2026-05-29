福岡爆發神秘感冒蔓延至東京！網民：喉嚨劇痛咳到甩肺！預防5招

日本旅行｜福岡自5月初的黃金周結束後，開始爆發神秘感冒（日稱：「謎之風邪」），因持續咳嗽、喉嚨痛去求診的患者大幅增加，社交平台更充斥著大量網民中招、「神秘感冒在福岡蔓延」的貼文，甚至有指已經蔓延到東京、札幌等地。到底這種神秘感冒的來頭是甚麼呢？



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日本神秘感冒病毒 傳播速度驚人

日本近日出現神秘感冒，引起當地居民高度關注。由於這種感冒的傳播速度驚人，當地診所求診人數急增。雖然大部分患者都會在2至3星期內痊癒，但香港人一向熱愛遊日，為免在外遊期間不幸染病而影響行程，甚至要面對在語言不通的情況下求醫的窘境，大家出發前應先深入了解這種神秘病毒的特徵。

黃金周後因感冒求診的人士比去年多2-3倍。（Fuji News Network圖片）

福岡神秘感冒症狀

患者初期會出現喉嚨痛、異物感，隨後會出現聲音沙啞。當喉嚨不適開始消退後，就會出現持續兩、三星期的劇烈咳嗽，並伴隨黏稠濃痰。大部分患者只有輕微發燒，甚至完全沒有發燒，加上患者對於新冠肺炎（COVID-19）及流行性感冒的快測都呈陰性。因為無法確認病毒種類，加上患者服用一般感冒藥也沒有顯著效用，所以被人們稱為神秘感冒。

～嚴重喉嚨痛、伴隨異物感

～持續咳嗽伴隨濃痰

～流鼻水、鼻塞

~ 輕微發燒，甚至不會發燒



單日求診人數多達90人。（Fuji News Network圖片）

福岡神秘感冒成因

目前仍未確認神秘感冒是來自哪種病毒，福岡縣醫師會在2026年5月20日開記者會，指目前正收集感冒患者的樣本進行化驗，預計夏季前後會公布結果。

福岡縣醫師會早前招開記者會交代「神秘感冒」的事情。（Fuji News Network圖片）

日本醫學界普遍認為這個神秘感冒是由兩大因素複合而成。福岡市診所的瀨川祐一醫生指，氣候急速轉變是其中的原因，日本黃金周後氣溫急速升溫，早晚溫差很大，令自律神經系統失去平衡，導致免疫力下降，身體更容易被病毒入侵。同時，日本近期受花粉、黃沙、PM2.5等致敏原影響，同樣會引起咽喉、鼻腔不適的症狀，所以感染病毒後的喉嚨痛及氣管發炎會比平日更嚴重。

立川公園診所的久住英二醫生認為，這種神秘感冒是由人類偏肺病毒（hMPV）引起。hMPV的初期症狀與普通感冒非常相似，但病毒會破壞呼吸道黏膜，所以會出現持續咳嗽和濃痰。

福岡神秘感冒傳播途徑

神秘感冒傳播途徑跟新冠肺炎（COVID-19）相同，都是透過飛沫傳播。患者在咳嗽、打噴嚏或說話時，會從口鼻噴出帶有病毒的唾液，如果人們的眼睛、鼻子、嘴巴接觸到這些飛沫，便有機會受到感染。在通風不良的空間會更容易造成傳播。

瀨川祐一醫生認為黃金周後日夜溫差大會導致身體免疫力下降，更容易感冒。（Fuji News Network圖片）

福岡神秘感冒預防方法

神秘感冒的預防方法跟新冠肺炎（COVID-19）相似，都是避免病毒透過黏膜進入體內，包括勤洗手、避免接觸臉部、佩戴口罩等等。

1. 勤用皂液、清水洗手至少20秒。

2. 無法洗手時，使用酒精濃度60%或以上的搓手液清潔雙手。

3. 避免用手直接觸摸臉部，尤其是眼睛、鼻、嘴。

4. 在人多擠迫或通風不良的地方佩戴口罩。

5. 保持充足睡眠及飲食均衡。



參考資料：東洋經濟、FNN、KBC

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