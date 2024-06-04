富良野、美瑛酒店10間｜薰衣草田／露天風呂／溫泉／人均$323起

富良野、美瑛酒店推介2024！北海道是日本熱門旅遊地之一，在冬季前往有浪漫雪景，在夏天到訪更有一大片薰衣草花田，風景四季如畫！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦10間位於富良野及美瑛的酒店，鄰近滑雪場、薰衣草田，人均只需HK$323起！即睇內文！



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富良野酒店推介【1】富良野菲尼克斯公寓酒店（Fenix Furano）

富良野菲尼克斯公寓酒店（Fenix Furano）位於北之峯町，距離JR學田站車程9分鐘，酒店提供額外收費的接送機服務及穿梭巴士服務，亦有免費公共停車場。酒店對面便是雪道和運動中心，在雪季前往非常方便，酒店亦有提供雪具租借服務，加上窗戶正對雪場，一片雪景亦非常浪漫！酒店客房為公寓式房型，設有小廚房、私人浴室、露台，套房房型另有用餐區、客廳及浴缸，最多可供7人入住。

富良野菲尼克斯公寓酒店（Fenix Furano）

房價：人均HK$619起（高級酒店客房）

地址：北海道富良野市北之峯町19-10

交通：JR學田站車程9分鐘

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富良野酒店推介【2】Nozo酒店（Nozo Hotel）

Nozo酒店（Nozo Hotel）坐落在富良野滑雪場的正對面，距離JR學田站車程9分鐘，距離旭川機場則大約55分鐘車程。酒店提供8種房型，由高級客房到精緻家庭房都有。客房設計時尚雅緻，設備齊全，有私人浴室，床頭部分有電源插座，設計運用了自然色調和材質，採光度十足，部分客房更坐擁滑雪場景色！酒店另提供可免費使用的水療中心「Sugi Spa」，設有室內浴池、露天浴場、水浴及桑拿等設施，可以舒緩一整天的疲勞！

Nozo酒店（Nozo Hotel）

房價：人均HK$348起（大床房）

地址：北海道富良野市北之峯町14-38

交通：JR學田站車程9分鐘

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富良野酒店推介【3】一花酒莊公寓酒店（Winery Hotel & Condominium HITOHANA）

一花酒莊公寓酒店（Winery Hotel & Condominium HITOHANA）位於北之峯町，鄰近薰衣草田及滑雪場，提供私人免費停車場及車站接送服務。酒店提供33間客房，其中18間附設廚房。客房設備齊全，浴室乾濕分離，提供網路電視觀看YouTube、Netflix等影音頻道，床頭必備的USB與一般插座也都有，亦有沙發、浴衣等，部分房間亦可以看到活火山十勝岳景觀。酒店亦設有大浴池及休息區，幫你消除疲勞！

一花酒莊公寓酒店（Winery Hotel & Condominium HITOHANA）

房價：人均HK$717起（標準雙床房）

地址：北海道富良野市北之峯町23-10

交通：JR學田站車程9分鐘

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富良野酒店推介【4】由H2生活提供的藝術之家（Arthouse by H2 Life）

由H2生活提供的藝術之家（Arthouse by H2 Life）位於下御料，鄰近富良野滑雪場、風之花園、富良野溫泉紫彩之湯等熱門景點，前往滑雪場亦只需步行9分鐘。酒店僅提供4間客房，環境清幽、私隱度高，且全部均為公寓式房型。房內設有睡房、客廳、浴室、廚房、洗衣機及露台，廚房用具及洗漱用品齊全，一居室公寓最多可供3人入住，兩卧室公寓則最多可供5人入住。酒店另設有滑雪用品租借服務。

由H2生活提供的藝術之家（Arthouse by H2 Life）

房價：人均HK$1,018起（一居室公寓）

地址：北海道富良野市下御料2156-38

交通：JR學田站車程10分鐘

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富良野酒店推介【5】石邸富良野（Condominium Ishitei Furano）

石邸富良野（Condominium Ishitei Furano）地理位置極佳，來往富良野站僅需步行2分鐘，距離北海道中心標、富良野神社及東光寺亦均在10分鐘步程內，前往滑雪場則需大約13分鐘車程，酒店亦有提供免費私人停車場。酒店僅提供6間客房，全部均為4人單棟式房間，設有客廳、飯廳、臥室及帶浴缸的浴室。部分房間的臥室採用單間4人房設計，又部分則為兩間雙人房。房間空間非常大，且採光度十足，設備齊全，是個與親友出行的好選擇！

石邸富良野（Condominium Ishitei Furano）

房價：人均HK$780起（Ishitei 108 Luce；4人入住）

地址：北海道富良野市日の出町5-1

交通：富良野站步行2分鐘

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富良野酒店推介【6】THE LANDMARK

THE LANDMARK距離JR島之下站車程大約10分鐘，鄰近富良野高地薰衣草田，來往富良野滑雪場車程則需大約10分鐘，酒店提供免費泊車服務，自駕遊的話出行相當方便。酒店於2024年3月才正式投入營運，僅提供2間單棟式住宅。住宅內有客廳、飯廳、廚房、乾濕分離浴室、洗衣房及2間臥室，更可以在屋外空地燒烤，房內亦有乒乓球、網絡電視等娛樂設施及影音設備，可以隨時觀看Netflix、YouTube等平台，最多可供6人入住。

THE LANDMARK

房價：人均HK$323起（LM ANNEX室；4人入住）

地址：北海道富良野市島ノ下5597

交通：JR島之下站步行10分鐘

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美瑛酒店推介【7】湯元白金温泉酒店（Yumoto Shirogane-Onsen Hotel）

湯元白金温泉酒店（Yumoto Shirogane-Onsen Hotel）是位於十勝岳山腰下溫泉鄉的溫泉酒店，被大雪山國立公園的自然環繞。酒店距離白樺遊歩道及白鬚瀑布僅約2分鐘路程，來往JR美瑛站車程則需大約25分鐘，酒店亦有免費接送巴士來往旭川站或美瑛站。酒店客房分為日式及西式房，西式房最多可供2人入住，日式房則可供最多5人入住，均設有私人浴室，亦有充足電源插座及日常用品。酒店擁有源泉放流式的天然溫泉、露天浴池及桑拿等設施，坐擁山林景觀，超級療愈！

湯元白金温泉酒店（Yumoto Shirogane-Onsen Hotel）

房價：人均HK$452起（標準雙床房A；包兩餐）

地址：北海道上川郡美瑛町白金温泉

交通：JR美瑛站車程25分鐘

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美瑛酒店推介【8】Uuhome

Uuhome坐落於南町，距離JR美瑛站10分鐘步程，鄰近美瑛神社、四季の塔、四季情報館、美瑛町郷土學館等景點，來往美瑛町民滑雪場亦只需5分鐘車程，地理位置極佳！酒店僅提供4間客房，全部均為公寓式房型，內有睡房、客廳、小廚房、帶浴缸的乾濕分離浴室、洗衣房、戶外平台等空間，客廳梳化可以改造成梳化床，可供3至6人入住。

Uuhome

房價：人均HK$572起（202設計師1卧室；3人入住）

地址：北海道上川郡美瑛町南町1-11-583

交通：JR美瑛站步行10分鐘

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美瑛酒店推介【9】住在美瑛町酒店（Stay in Biei）

住在美瑛町酒店（Stay in Biei）地理位置優越，距離美瑛站僅7分鐘步程，來往美瑛神社、四季情報館等景點只需5分鐘，前往美瑛町民滑雪場則需大約4分鐘車程，酒店亦有提供免費私人停車場。酒店僅提供2間公寓式客房，可供3-6人入住，臥室設有2張雙人床、 1張日式被褥及1張梳化床。另外亦有客廳、廚房、飯廳、乾濕分離浴室、洗衣機等空間及設施，多人入住的話房價更低！

住在美瑛町酒店（Stay in Biei）

房價：人均HK$328起（101公寓）

地址：北海道上川郡美瑛町北町1-5-6

交通：JR美瑛站步行7分鐘

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美瑛酒店推介【10】寧古林山林小屋旅館（Auberge Ninguruforet）

寧古林山林小屋旅館（Auberge Ninguruforet）距離市區較遠，如果想享受遠離煩囂的寧靜環境，寧古林山林小屋旅館會是一個好選擇，加上酒店設有免費私人停車場，自駕遊出門到市區亦非常方便，來往滑雪場則需大約15分鐘車程。酒店每間房都是獨立的小木屋，最大的房型可供多達6人入住，部分客房床架為雙層床，部分則是日式被褥。雖然客房空間較小，但設備齊全，有乾濕分離浴室，部分客房更設有浴缸及獨立雪景露天風呂！

寧古林山林小屋旅館（Auberge Ninguruforet）

房價：人均HK$341起（日式間）

地址：北海道上川郡美瑛町美澤雙葉

交通：JR美馬牛站車程13分鐘

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