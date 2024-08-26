鎌倉酒店10間｜近JR／海景客房／朝聖男兒當入樽場景／人均$162起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

鎌倉酒店推介2024！鎌倉是東京近郊深受歡迎的旅遊勝地，從東京市區搭乘JR到鎌倉大約50分鐘便可抵達，非常方便！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合10間鎌倉酒店，部分鄰近景點及車站，如果想到《朝聖男兒當入樽》經典場景朝聖都超方便，人均$162起！

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鎌倉酒店推介【1】JR東日本大都會大飯店鎌倉（Hotel Metropolitan Kamakura）

JR東日本大都會大飯店鎌倉（Hotel Metropolitan Kamakura）是鎌倉新開的酒店之一，距離JR鎌倉站僅2分鐘步程，來往鄰近江之電、鎌倉小町通及宮大路。酒店擁有138間客房及套房，配備乾濕分離浴室、浴缸、休息區、採光窗等，空間寬敞。酒店樓下更有提供精緻打卡茶點的Muji Cafe！

JR東日本大都會大飯店鎌倉（Hotel Metropolitan Kamakura）
房價：人均HK$556起（中等雙床房）
地址：神奈川縣鎌倉市小町1-8-1
交通：JR鎌倉站步行2分鐘
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鎌倉酒店推介【2】鎌倉東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Kamakura）

鎌倉東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Kamakura）坐落在御成通，距離JR鎌倉站約5分鐘路程，鄰近江之電、鎌倉小町通、宮大路等景點。酒店於2021年開幕，提供73間客房，採用現代日式設計，配有平板電視、免費茶包及咖啡等，私人浴室提供浴缸及免費洗浴用品。酒店亦配備公共浴池及洗衣房。

鎌倉東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Kamakura）
房價：人均HK$465起（標準雙床房）
地址：神奈川縣鎌倉市御成町7-10-1
交通：JR鎌倉站步行5分鐘
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鎌倉酒店推介【3】鎌倉王子大酒店（Kamakura Prince Hotel）

鎌倉王子大酒店（Kamakura Prince Hotel）坐落在七裏濱的山丘上，雖然遠離核心地帶，但勝在環境清幽，酒店亦有提供免費接送巴士來往車站。酒店擁有98間客房，均為面海景觀，無遮擋的整面落地景觀窗及露台超打卡able！酒店亦配備室外游泳池、餐廳及咖啡室，並提供自行車租借服務，可以在鎌倉自由穿梭！

鎌倉王子大酒店（Kamakura Prince Hotel）
房價：人均HK$584起（相漠灣景觀雙床房B）
地址：神奈川縣鎌倉市七里濱東1-2-18
交通：七裏濱站步行11分鐘
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鎌倉酒店推介【4】鎌倉清山酒店（Kamakura Seizan）

鎌倉清山酒店（Kamakura Seizan）2021年底正式營運，選址在御成町，鄰近不少著名景點及JR鎌倉站，地理位置優越！酒店建築融合不少大自然及綠植元素，33間客房採用現代日式簡約設計，浴室乾濕分離並帶有浴缸，空間寬敞。酒店亦附設餐廳及酒吧。

鎌倉清山酒店（Kamakura Seizan）
房價：人均HK$595起（標準雙人房）
地址：神奈川縣鎌倉市御成町14-32
交通：JR鎌倉站步行4分鐘
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鎌倉酒店推介【5】WeBase鎌倉（WeBase KAMAKURA）

WeBase鎌倉（WeBase KAMAKURA）坐落在由比濱，鄰近湘南海灘、鎌倉海濱公園、長谷寺、鐮倉大佛、御靈神社等景點。酒店僅提供22間客房，分為日式及西式房型，日式房最多可供6人入住；西式房則為4人。房間樓底高，均設私人浴室，部分房間帶有露台。酒店亦配有桑拿及大浴場，更可參加衝浪、獨木舟、騎登山自行車、瑜伽課程等活動！

WeBase鎌倉（WeBase KAMAKURA）
房價：人均HK$777起（高級雙床房；包早餐）
地址：神奈川縣鎌倉市由比濱4-10-7
交通：由比濱站步行4分鐘
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鎌倉酒店推介【6】鎌倉飯店（Kamakura Hotel）

鎌倉飯店（Kamakura Hotel）坐落在JR鎌倉站旁邊，且鄰近許多著名景點及餐廳，吃喝玩樂都非常方便！酒店僅提供15間客房，房間採用現代日式設計，最多可供4人入住。客房均配備浴缸及戶外平台。酒店提供桑拿及酒吧，房價亦包含免費早餐。

鎌倉飯店（Kamakura Hotel）
房價：人均HK$681起（標準雙床房帶浴室；包早餐）
地址：神奈川縣鎌倉市御成町12-26
交通：JR鎌倉站步行2分鐘
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鎌倉酒店推介【7】鎌倉青飯店（Hotel AO Kamakura）

鎌倉青飯店（Hotel AO Kamakura）距離腰越及江之島站僅需分別3分鐘及9分鐘步程，鄰近湘南海岸及男兒當入樽經典場景「鐮倉高校前站」，部分房間更坐擁海景！酒店僅提供14間客房及套房，最多可供4人入住。

鎌倉青飯店（Hotel AO Kamakura）
房價：人均HK$889起（標準雙人房；包早餐）
地址：神奈川縣鎌倉市腰越3-1-7
交通：腰越站步行3分鐘
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鎌倉酒店推介【8】梅茲鎌倉大船JR東酒店（Jr-East Hotel Mets Kamakura Ofuna）

梅茲鎌倉大船JR東酒店（Jr-East Hotel Mets Kamakura Ofuna）坐落在大船，鄰近大船觀音寺、日比谷花壇大船花卉中心等景點，來往JR大船站則需大約5分鐘步程。酒店於2017年翻新，提供156間客房，最多可供４人入住。房間空間雖然不大，但勝在設備齊全，配備浴缸、空調、雪櫃等，房間的採光度亦充足，CP值超高！

梅茲鎌倉大船JR東酒店（Jr-East Hotel Mets Kamakura Ofuna）
房價：人均HK$162起（單人房）
地址：神奈川縣鎌倉市大船1-2-1
交通：JR大船站步行5分鐘
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鎌倉酒店推介【9】鎌倉相鐵弗雷薩酒店（Sotetsu Fresa Inn Kamakura-Ofuna Kasamaguchi）

鎌倉相鐵弗雷薩酒店（Sotetsu Fresa Inn Kamakura-Ofuna Kasamaguchi）於2007年已經開業，是鎌倉其中一間老牌酒店。酒店鄰近木仙寺、大船觀音寺及JR車站，觀光出行都十分方便！酒店擁有98間客房，僅提供單人及雙人房房型。雖然酒店亦經開業多年，但客房內的設施仍然乾淨新穎，配套齊全。

鎌倉相鐵弗雷薩酒店（Sotetsu Fresa Inn Kamakura-Ofuna Kasamaguchi）
房價：人均HK$166起（雙人床房）
地址：神奈川縣鎌倉市大船1-26-5
交通：JR大船站步行6分鐘
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鎌倉酒店推介【10】鎌倉小町大仏さまノ休日ホテル（The Big Buddha Holiday Hotel Kamakura）

鎌倉小町大仏さまノ休日ホテル（The Big Buddha Holiday Hotel Kamakura）鄰近比濱海灘及才木座海灘，附近亦有車站及餐廳，吃喝玩樂都非常方便！酒店每個房型都坐擁市景，設有私人衛浴、空調、平面電視等，公寓房型則額外配備廚房及客飯聽，附有基本廚具及爐具，在櫻花季更有機會在房間欣賞到櫻花！

鎌倉小町大仏さまノ休日ホテル（The Big Buddha Holiday Hotel Kamakura）
房價：人均HK$707起（景觀單臥室公寓）
地址：神奈川縣鎌倉市小町2-12-32
交通：JR鎌倉站步行5分鐘
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