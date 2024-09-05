青森酒店10間推介｜近JR／賞紅葉／溫泉一泊二食／人均$179起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

青森酒店推介2024！青森縣擁有許多世界自然遺產、天然景觀及歷史名勝，絕對是深度遊的絕佳選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間青森酒店，部分酒店設有天然溫泉；亦有酒店提供免費早餐及晚餐，人均只需$179起！

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青森酒店推介【1】里士滿青森酒店（Richmond Hotel Aomori）

里士滿青森酒店（Richmond Hotel Aomori）坐落在青森市，距離JR青森站需要步行17分鐘，鄰近善知鳥神社及浦町神明宮。酒店於2023年完成翻新，擁有66間客房。客房內設施乾淨舒適，配備空調、電視機、浴缸、智能廁所等。酒店亦附設按摩室、餐廳、咖啡室及洗衣房。

里士滿青森酒店（Richmond Hotel Aomori）
房價：人均HK$179起（中等大床房）
地址：青森縣青森市長島1-6-6
交通：JR青森站步行17分鐘
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青森酒店推介【2】青森大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Aomori）

青森大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Aomori）於2018年開幕，坐落在青森市，距離JR青森站僅需7分鐘步程，交通十分方便！酒店設有218間客房及套房，均配備深泡式浴缸、雪櫃、電影頻道，空間寬敞且設備齊全。酒店附設健身室、餐廳、自動售賣機等設施及服務。

青森大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Aomori）
房價：人均HK$235起（中型雙人房）
地址：青森縣青森市新町1-11-16
交通：JR青森站步行7分鐘
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青森酒店推介【3】ReLabo-醫療温泉&住宿-（ReLabo -Medical Spa & Stay-）

ReLabo-醫療温泉&住宿-（ReLabo -Medical Spa & Stay-）於2024年7月盛大開幕，鄰近勝田稲荷神社、棟方誌功記念館和青森諏訪神社，來往JR青森站只需步行1分鐘，十分便利！酒店提供130間房，均設有大面積景觀窗、浴缸、暖氣，部分房型坐擁海景，且配備景觀風呂！酒店致力提供舒適健康的環境及活動，因此附設溫泉、健身室、公共浴池等設施，更可以參加瑜珈、冥想或不同健康課程！

ReLabo-醫療温泉&住宿-（ReLabo -Medical Spa & Stay-）
房價：人均HK$630起（Cocoon雙人間）
地址：青森縣青森市柳川1-1-5
交通：JR青森站步行1分鐘
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青森酒店推介【4】星野集團 奧入瀨溪流酒店（Hoshino Resorts Oirase Keiryu Hotel）

星野集團 奧入瀨溪流酒店（Hoshino Resorts Oirase Keiryu Hotel）是唯一一間蓋在奧入瀨溪流旁的酒店，擁有絕佳的天然資源！酒店提供187間客房及套房，大面積景觀窗均坐擁溪流景觀，一年四季都有不同風貌！部分房間亦配備半露天溫泉。酒店附設露天風呂、酒吧、餐廳等，更有苔玉製作工坊、製作葫蘆燈、綠苔漫步、溪流探索等體驗及活動可以參加！

星野集團 奧入瀨溪流酒店（Hoshino Resorts Oirase Keiryu Hotel）
房價：人均HK$976起（不可指定房型；包早餐）
地址：青森縣十和田市奥瀬栃久保231
交通：JR青森站轉乘酒店接駁巴士
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青森酒店推介【5】星野集團 界 津輕（Hoshino Resorts Kai Tsugaru）

星野集團 界 津輕（Hoshino Resorts Kai Tsugaru）坐落在青森縣弘前市的溫泉老街。酒店曾於2019年翻新，現提供40間房，最大的房型可容納5人。房間內均配備浴缸、迷你吧、日式服裝等，擁有一整面的景觀窗，一年四季又可以欣賞到絕美景觀！酒店附設半露天天然溫泉、Spa、餐廳等設施，更有小巾刺繡工作坊及現場演奏表演可以參加！

星野集團 界 津輕（Hoshino Resorts Kai Tsugaru）
房價：人均HK$1,272起（洋式房TC2；包早餐及晚餐）
地址：青森縣南津輕郡大鱷町大鱷字上牡丹森36-1
交通：JR大鰐溫泉站轉乘酒店免費接駁巴士
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青森酒店推介【6】八甲田酒店（Hakkoda Hotel）

八甲田酒店（Hakkoda Hotel）地理位置優越，鄰近地獄沼及酸湯溫泉，擁有豐富的自然資源！酒店僅提供55間房，房間最多可供4人入住。房間內配備私人浴室及浴缸、山景景觀、暖氣等，部分房型亦提供露台，在冬季更有機會看到一片雪景！酒店設有大眾浴場，亦提供免費接駁巴士來往JR青森站。

八甲田酒店（Hakkoda Hotel）
房價：人均HK$1,071起（山景標準雙床間；包早餐）
地址：青森市大字荒川字南荒川山1-1
交通：JR青森站轉乘酒店免費接駁巴士
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青森酒店推介【7】蔦温泉（Tsuta Onsen Ryokan）

蔦温泉（Tsuta Onsen Ryokan）坐落在十和田市，鄰近大町桂月の墓、蔦沼及瓢簞沼。酒店位於奧入瀬溪流附近，環境清幽寧靜，而且酒店僅提供8間客房，私隱度極高！酒店房間分為日式及和洋式客房，部分房間不設私人浴室，部分則配備景觀浴池。酒店附設溫泉及公共浴場。雖然酒店距離市區較遠，但住客可免費使用私人停車場，亦算方便！

蔦温泉（Tsuta Onsen Ryokan）
房價：人均HK$884起（主樓日式房；包早餐及晚餐）
地址：青森縣十和田市奧瀬字蔦野湯1號
交通：七戶十和田站車程50分鐘
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青森酒店推介【8】城倉酒店（Hotel Jogakura）

城倉酒店（Hotel Jogakura）坐落在八甲田山，鄰近滑雪場，如果喜歡滑雪的話一定要入住！酒店僅提供6間房，房間均帶有私人浴室、咖啡機、暖氣等，最多可供4人入住。酒店附設室內浴場、露天風呂及半露天溫泉，也可以租借滑雪裝備，即使是滑雪新手都可以體驗！

城倉酒店（Hotel Jogakura）
房價：人均HK$379起（標準雙床房帶浴室）
地址：青森縣青森市荒川八甲田山中
交通：JR青森站轉乘酒店免費穿梭巴士
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青森酒店推介【9】椿館日式旅館（Tsubakikan）

椿館日式旅館（Tsubakikan）地理位置優越，距離淺蟲温泉站只需步行8分鐘即達，鄰近淺蟲溫泉、淺蟲水族館及八大龍神宮。酒店提供13間客房，房間均為日式房型，配備私人洗手間，需使用公共浴室。酒店附設公共浴池、溫泉、桑拿、餐廳等設施，住客亦可使用酒店免費停車場或穿梭巴士服務。

椿館日式旅館（Tsubakikan）
房價：人均HK$843起（日式房；包晚餐）
地址：青森縣青森市淺蟲內野14
交通：淺蟲温泉站步行8分鐘
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青森酒店推介【10】Passage酒店 II（Hotel Passage 2）

Passage酒店 II（Hotel Passage 2）位於青森市，來往JR青森站只需步行4分鐘，鄰近青森市民図書館、青森站前公園、青森灣大橋等景點，旁邊已有不少餐飲美食，地理位置優越！酒店提供94間客房，房間均配備私人浴室、羽絨被、景觀窗等。酒店亦設有餐廳、自動售賣機及按摩室等設施。

Passage酒店 II（Hotel Passage 2）
房價：人均HK$218起（隨機房型）
地址：青森縣青森市新町1‐8‐2
交通：JR青森站步行4分鐘
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