潮濕防霉方法｜家務達人2招防浴室發霉　超簡單工具消滅起霉黑點

潮濕防發霉方法！多日大雨致天氣潮濕，浴室特別容易遇上發霉的問題，尤其是浴缸膠邊、磁磚空隙等，甚至會出現一點點的黑色霉菌，影響家居外觀，有甚麼方法可以預防這些情況發生？早前，日本KSB電視台請來家務達人佐藤亮介，分享兩招預防霉菌的方法，助你輕鬆解決煩惱。



（KSB瀬戸内海放送@YouTube）

天花板要防霉？

平時用完浴室之後，佐藤先生建議可以先用攝氏50度的熱水沖刷浴室牆壁，洗淨入浴後殘留的人體皮脂、番梘等污垢，有效防止霉菌繁殖。除此之外，原來浴室天花板的清潔都不容忽視！

他建議，如果想預防浴室的天花板滋生霉菌，只需要兩樣工具就可以有效解決！不想令家居變成霉菌天堂，浴缸膠邊、磁磚隙縫的發霉「黑點」又有甚麼方法可以輕鬆消滅？👇👇按下圖看日本家務達人教2招浴室去「霉」法👇👇

+ 9

知多啲：雨天晾衫好難乾！日本專家教10招快乾貼士

雨季惡劣天氣多，加上空氣悶熱潮濕，剛洗完的衣服總是特別難乾，室內晾衣更隨時還會散發出一陣陣「噏味」，令人非常頭痛！記者整合10招日本家務達人傳授的快速乾衣貼士，只要用正確的方法晾衣，就可以大大縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味！👇👇即按圖睇日本專家教10招快速乾衣法👇👇

+ 11

晾衫掛窗邊原來一直做錯？全文：雨天晾衫好難乾！日本專家教10招快乾貼士 掛窗邊就錯了？