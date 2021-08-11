酒店Staycation成為港人常態！不過本想開開心心度假，始料突然出現意外事件破壞度假氣氛，不免令人感掃興。近日有網民在facebook分享酒店房間洗澡突遇水浸的經歷，事主的心情難免受影響。《香港01》旅遊記者整理事件經過及網民留言，即睇下文詳述事發經過！



事發酒店為香港萬麗海景酒店。（酒店圖片）

萬麗海景酒店早於今年2月曾發生過房間水浸，當時的住各也是洗澡時遇上水浸，就算關掉了水龍頭，還是不斷有水從喉中漏出，事主當時更以「災難」形容事件！

惟事隔半年，水浸事件再次發生！有網民日前（10日）在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」上載圖文分享事件經過，女事主入住位於灣仔的香港萬麗海景酒店時，洗澡後遇上房間水浸的誇張場面，最後更需要更換房間！

入住前聽聞酒店曾出事

女事主8月10日入住灣仔香港萬麗海景酒店，入住海景客房（Harbour View Room）。入住由check-in至食晚飯都安然無恙，惟洗澡時即遇上房間漏水問題。

事主上載圖文分享房間水浸的經歷。（FB@「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

女事主表示曾聽聞萬麗酒店曾出現水浸事件，但當天自己純屬即興預約入住，由check-in、食完飯的過程全都安然無恙，但當晚洗澡時卻發生意外。她指洗澡洗到最後，發現浴室的去水有問題，不料一打開浴室門便發現大量水湧出去！😰😰😰浴室的水幾乎湧出房間外面，場面誇張！按圖看詳細事發經過👇👇👇

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女事主在帖文中透露，事件發生後自己向酒店要求免費送兩罐可樂「定驚」，但有網民就嘲諷事主有「R著數」之嫌，有人更直言這個做法「聽落都幾無恥」。👇👇👇按圖即睇網民留言👇👇👇

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