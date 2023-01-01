記者帶你睇沖繩美麗海水族館6大看點！9米巨鯨鯊/水箱旁歎Tea

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亞洲最大水族館！全世界排名Top3

沖繩美麗海水族館（美ら海水族館），是全亞洲最大的水族館，同時亦是全世界最大水族館的前三名，以高達7,500立方公尺的「黑潮之海」水槽、9米鯨鯊、多樣性海洋生物等聞名，等記者帶大家一同看看！

（好食玩飛攝）

沖繩美麗海水族館佔地約為2公頃，整棟水族館共有4層樓，周邊更設有海豚劇場、海牛館、海龜館等，室外位置有不少草地，不論是小情侶約會，還是一家大小來玩，都沒有問題。一張門票就可以玩盡全部展館，可算是一日遊CP值頗高之選。

親手摸摸珊瑚礁&與Mo仔魚朋友見面！

一進場便會來到「珊瑚礁之旅」及「熱帶魚之海」區域，「珊瑚礁之旅」將整個珊瑚礁的生態帶到大家面前，除了可以近距離觀賞到超過40種不同的珊瑚和海星外，亦可參加「礁池的小生物」體驗活動，親手輕撫池內各式海星、海參、珊瑚等，相當特別！

相鄰的「熱帶魚之海」是熱帶海群及海洋生物的家，內裡住著上百款色彩鮮豔的小丑魚，除了五彩的珊瑚礁外，亦有沙地、淺灘岩、洞窟等多種生態環境，將沖繩的「青之洞窟」完美重現眼前。另一個必見的海洋朋友，非日本人氣海洋生物「花園鰻」莫屬！花園鰻有橙白間及黑白斑點2款花斑，在沙子中擺動及操頭的身影，絕對是超上鏡的模特兒！

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7,500立方公尺黑潮之海+9米鯨鯊！再到水箱旁歎Tea

沖繩美麗海水族館必看重點就是「黑潮之海」！「黑潮之海」是全世界最大的水族箱水漕，不但容量多達7,500平方米尺，更設有不同角度和高度的觀賞區，在大家面前，100%還原全世界最大洋流黑潮的水質、水流及溫度。

而在黑潮之海水族箱內，亦是沖繩美麗海水族館「台柱」——鯨鯊，與一眾海洋生物的家。鯨鯊長達9米，連同魔鬼魚、洄游魚類等，在水中暢游的姿態壓場感十足！想從不同角度觀賞鯨鯊和魚群，可到旁邊的「海洋觀賞室」區域，一枱頭就可以看到魚群游過，全方位感受牠們的生命力。

想更近距離感受黑潮之海的魅力，可選在旁邊的「Ocean Blue Cafe」用餐，只需500日圓（約$30港幣），就可以入座黑潮之海水箱旁的指定席，座位與魚群只有一塊玻璃之隔，邊欣賞魚群邊歎美食氣氛一流！必試「美麗海咖喱飯」（1,600日圓，約$94港幣），咖喱飯以鯨鯊造型登場，口味與打卡度都相當不錯。

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手信店掃走水族館限定手信+紀念品

最後當然少不了要到手信店「Blue Manta」掃貨，手信店供應大量水族館館限定手信，包容公仔、零食、扭蛋、飾物等，款式有齊沖繩限定甜品、美麗海水族館限定T恤、鯨鯊公仔、魔鬼魚公仔、美麗海水族館獨家設計手帕、沖繩手機繩、美麗海水族館曲奇餅等，款款都極有紀念價值。

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門票資訊

沖繩美麗海水族館的門票以入場時間及年輕劃分，全日票入場時間為早上8時半至下午4時，晚間票入場時間則為下午4時至最後入場時間。門票價錢如下：

全日票

【1】成人票：2,180日圓（約$126港幣）

【2】高中生票：1,440日圓（約$84港幣）

【3】中／小學生票：710日圓（約$42港幣）

【4】小童票（6歲或以下）：免費



晚間票

【1】成人票：1,510日圓（約$86港幣）

【2】高中生票：1,000日圓（約$58港幣）

【3】中／小學生票：490日圓（約$29港幣）

【4】小童票（6歲或以下）：免費



（好食玩飛攝）

沖繩美麗海水族館

地址：沖繩縣國頭郡本部町字石川424番地

電話：+81-980-48-3748

營業時間：08:30-18:30（假日營業時間不一，詳情可參考官網）

官網：https://churaumi.okinawa/tc/

