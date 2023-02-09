【健力士世界紀錄】大地回春，天氣回暖，不少人趁春風得意之際賞花，並分享相片到各大攝影群組。已經在網上看厭了香港的白梅、繡球花、吊鐘花、櫻花等植物？不要緊，記者帶大家跳出香港，看看南美洲的奇花異草。

玻利維亞發現世界最大睡蓮！葉面寬3.2米 可以瞓到成個人

玻利維亞是南美洲一個內陸國家，當地氣候與香港截然不同，屬高地屬高原氣候。當地日夜溫差亦較大，有著許多不會在香港找尋到的植物物種。玻利維亞的花草亦不甘平凡、功成名遂，於去年刷新世界紀錄。

打破世界紀錄的玻利維亞王蓮於2012年時的模樣（圖片來源：健力氏世界紀錄大全）

《健力氏世界紀錄大全》於2022年確認一片原生於玻利維亞的玻利維亞王蓮（Victoria boliviana）同時取得「全球擁有最大單葉的植物」、「全球最大睡蓮」及「全球最大睡蓮科植物」之世界紀錄。該片葉子表面面積達到約為 7.55 平方米，直徑達3.2米（在完全平放的狀態可高達3.37 米），十分巨大。

打破世界紀錄的玻利維亞王蓮於2012年時的模樣（圖片來源：健力氏世界紀錄大全）

這塊打破紀錄的葉子，現存於玻利維亞的拉林科納達花園 （La Rinconada Gardens），早於11年前，這塊葉子已取得「全球最大睡蓮葉子」的世界紀錄，直至去年學家們確認其品種屬於玻利維亞王蓮。玻利維亞王蓮才正式於去年被認定為「全球最大睡蓮科植物」。

（圖片來源：健力氏世界紀錄大全）

別看玻利維亞王蓮看似薄透，弱不禁風。事實上，王蓮的負重能力不容小覷，即使小朋友站在葉子上，也不會因而受壓沉到水裡。除了玻利維亞王蓮，多種南美洲巨型睡蓮具備多種用途，部份人會將其種子作為食物。巨型睡蓮亦可以製作抗炎藥物，其根部產生的黑色素亦可以用作製造染髮劑 。

除了這塊打破世間界紀念的玻利維亞王蓮，拉林科納達花園裡亦種有不少睡蓮科的植物。想一睹這些奇花異草的朋友，到玻利維亞旅遊時，可以在星期一以外的日子抽空到花園參觀。

拉林科納達花園 （La Rinconada Gardens）

地址：玻利維亞 KM. 7 camino a Porongo, zona Buen Retiro Santa Cruz de la Sierra

開放時間：（逢星期一休息）

官方網站：https://larinconada.com.bo/

