韓國櫻花7大賞櫻勝地推介！隨韓國旅客入境限制再放寬，港澳旅客3月8日起免陰性檢測證明，但仍要申請K-ETA！預計更多人會選擇到韓國旅行、賞櫻或追星。韓國觀光公社已公布韓國櫻花開花期，預料首爾4月2日開花、釜山3月24日開花，但隨韓國今年氣溫比往年高，可能提前4-7日左右登場。以下7個韓國賞櫻勝地，櫻花超靚！

韓國櫻花2023︳7大賞櫻勝地推介 釜山鎮海軍港節/首爾/南山/江陵

韓國櫻花花期平均在3月尾至4月。（尹嘉蔚攝）

韓國櫻花花期平均在3月尾至4月，參考今年韓國觀光公社資料，位於韓國最南端的濟州最早開花，其他香港人經常前往的賞櫻勝地，較大熱的韓國目的地，例如首爾、釜山、仁川等，預計花期可參考以下。

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資料來源︰氣象局、K-Weather︳韓國觀光公社

櫻花開花期

濟州島︰3月20日

釜山︰3月24日

全州（全羅北道）︰3月29日

江陵（江原道）︰3月30日

首爾︰4月2號

春川（江原道）︰4月4日

以上開花預測期可能會因天氣而有所變化，僅供參考。

韓桉2023預計開花日期（圖片︰韓國觀光公社 (香港支社) IG）

韓國櫻花2023景點【1】釜山 - 余佐川、鎮海軍港節

賞韓櫻大型慶典「鎮海軍港節」相隔4年，今年再次舉行。預計將與往年一樣，有前夜祭、八道風物市場、藝術文化表演、軍樂儀隊慶典等活動。每逢櫻花期，鎮海市到處都是粉紅美景，櫻花近乎淹沒鎮海市，粉白櫻花隧道、浪漫花雨美景，曾被美國媒體CNN選為「韓國必訪50大景點」之一。每年定期於3月底-4月初舉行的「軍港櫻花節」更吸引無數遊客到訪，在長達1.5公里的「余佐川櫻花道」中及慶和站800米的櫻花鐵路上，感受漫天櫻花的震撼。



地址：慶尚南道昌原市鎮海區通信洞

活動日期：2023年3月25日至4月3日

活動地點：中原圓環及鎮海區一帶



交通：

【首爾出發】

．首爾乘地鐵3號線至南部客運站，轉乘往鎮海的高速巴士（時刻表查詢），約4小時。

．首爾乘KTX高鐵至馬山站，在馬山市外巴士站轉乘760號巴士至鎮海。



【釜山出發】

．乘釜山地鐵2號線至沙上站，在5號出口的釜山西部市外巴士站17號月台轉乘760號巴士至鎮海站，約60分鐘。



釜山鎮海軍港櫻花（圖片︰韓國觀光公社 (香港支社) IG）

釜山鎮海軍港櫻花（圖片︰klook）

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韓國櫻花2023景點【2】首爾-景福宮、昌慶宮

首爾市內的景福宮、昌慶宮，大家可以穿起韓服拍照，彷彿在城市內可瞬間穿越到古代。古色古香的韓國宮廷配上櫻花樹，別有一番姿彩。

景福宮櫻花（尹嘉蔚攝）

景福宮

地址︰首爾特別市鐘路區社稷路161

開放時間︰ 3-5月 09:00-18:00（最後入場17:00）每周二休

入場費︰

成人︰3,000韓元（團體10人以上 2,400韓元）

兒童（7-18歲）︰1,500韓元（團體10人以上 1,200韓元）

6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者、每月最後一個周三免費入場



昌慶宮

地址︰首爾特別市鐘路區昌慶宮路185

開放時間︰ 09:00-21:00（最後入場20:00） 每周一休

入場費︰

成人︰1,000韓元（團體10人以上800韓元）

兒童（7-18歲）︰500韓元 （團體10人以上400韓元）

6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者免費入場



韓國櫻花2023景點【3】首爾-汝矣島汝矣西路

被指有最具代表性的「櫻花隧道」，汝矣西路（輪中路）到4月初至中旬櫻花盛放。國會議事堂後方有近1,800株櫻花，毗鄰漢江美景，吸引不少遊客。

汝矣島櫻花（圖片︰韓國觀光公社）

汝矣島汝矣西路

地址：首爾特別市永登浦區汝矣西路

交通：首爾地鐵9號線國會議事堂站1、6號出口，徒步約5分鐘。



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韓國櫻花2023景點【4】首爾-南山公園

南山公園兩旁櫻花樹聳立，在首爾塔襯托下緩緩慢步櫻花道，相當浪漫，吸引無數情侶朝聖。遊客還可登上首爾塔，在最高點眺望首爾市區景色，韓劇《女神降臨》車銀優、文佳煐在這裡取景。

南山公園櫻花（圖片︰韓國觀光公社）

南山公園

地址：首爾特別市中區三一大路231（藝場洞）

交通：首爾4號線明洞站2、3、4號出口 或 首爾3、4號線忠武路站4號出口



韓國櫻花2023景點【5】首爾-慶熙大學

以哥德式建築聞名的慶熙大學，校園對外開放，漫步在校園內賞櫻，櫻花配歐式建築，糅合青春氣息，吸引不少遊客到訪。

慶熙大學櫻花（iStock）

慶熙大學

地址：首爾市東大門區回基洞1號

交通：地地鐵1號線回基站1號出口，搭1號綠色公車到終點站。



韓國櫻花2023景點【6】仁川 - 江華島

首爾近郊江華島是最新韓國賞櫻地點，離首爾市區約1.5小時車程，有公共交通工具直達。島上風景如畫，並有歷史悠久的高麗宮、龍興宮、江華山城等，高麗宮址可賞夜櫻。

江華島

地址：仁川廣域市江華郡江華邑江華大路394

交通：往新村乘3000、3000A號巴士至江華巴士站



韓國櫻花2023景點【7】江陵 - 江原道鏡浦湖

從首爾乘KTX高鐵，約1.5小時車程直達江原道江陵市，賞櫻到訪鏡浦湖，沿湖漫步或騎單車，風景如畫。每年4月舉辦鏡浦臺櫻花節，慶典圍繞鏡浦湖長達近4公里的櫻花道展開。

江原道鏡浦湖

地址：江原道江陵市鏡浦路365

交通：首爾乘KTX高鐵>江陵站>乘市內巴士202號在鏡浦臺站下車



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