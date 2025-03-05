韓國櫻花2025｜釡山濟洲3月尾率先開！賞櫻熱點10推介 附交通
韓國櫻花10大賞櫻勝地推介！踏入2025年，相信不少人都已經買好機票，準備在復活節到韓國旅行，適逢3月尾至4月是韓國櫻花花期，是賞櫻絕佳時機！正在尋找韓國景點或韓國行程推薦的你，不妨參考以下10個韓國賞櫻勝地！無論飛韓國濟洲／釜山／首爾都有好推介!
首爾櫻花2025｜韓國花期預測
目前韓國氣象廳kweather公布2025年最新賞櫻花期，櫻花最快綻放的濟州西歸浦，將於3月22日便可能欣賞到櫻花，首爾則是4月1日左右開花。櫻花初綻放到盛開大約需要一周左右的時間，若是考慮到這點，西歸浦和首爾將分別於3月31日和4月10日左右可欣賞到精彩的櫻花饗宴。 實際花況仍以kweather官方數字為準，我們將為大家持續更新。
韓國櫻花2025 各地開花預測日期
濟州島：3月22日
釜山：3月23日
全州（全羅北道）：3月26日
江陵（江原道）：4月1日
首爾：4月1日
春川（江原道）：4月4日
*根據天氣不同，開花時間可能會有所變動。
資料來源：KTOHK韓國觀光公社（香港支社）、WEATHERi
韓國櫻花2025景點【1】濟州 濟州櫻花節
濟州是全韓國最早櫻花盛開的地方。濟州大櫻花是眾多櫻花品種中，花瓣最大、最顏色鮮艷的品種。濟州櫻花節在每年於3月底至4月初舉行，如果想看到櫻花盛開的美景可以在4月初前往，而且此時油菜花同時盛開，可以看到黃色的油菜花田！
濟州櫻花節
地點：濟州特別自治道濟州市典農路一帶
交通：
1）乘搭435、442、444巴士在「濟州中央女子中學站」下車後步行5分鐘
2）乘搭202、336、360巴士在「韓國醫院站」下車後步行12分鐘
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韓國櫻花2025景點【2】釜山 三樂櫻花節
釜山是僅次於濟州櫻花盛開的地方，三樂生態公園洛東堤防種植了3000多棵櫻花樹，當櫻花盛開時會形成12公里白色花瓣隧道，日落時分燈光一亮，氣氛更為浪漫，更入選「韓國最美的100條道路」之一！而且公園以候鳥遷徙地見稱，可以盡情欣賞自然生態。
三樂櫻花節
地點：釜山廣域市沙上區三樂生態公園一帶
交通：
1）乘搭123、126、138-1路巴士在「三樂生態公園站」下車
2）乘搭釜山地鐵2號線到沙上站3號出口步行15分鐘
韓國櫻花2025景點【3】釜山 南川洞
南川洞櫻花大道是釜山人氣的賞櫻地點之一，每逢櫻花季節（3月底至4月初）南川洞車道兩旁的櫻花樹都會盛開，形成一條被粉白色櫻花籠罩的車道，非常夢幻。附近景點有廣安里海水浴場，不妨把兩個行程安排在一起。
南川洞櫻花路
地址：釜山廣域市水營區南川2洞
交通：釜山地鐵2號線金蓮山站5號出口，步行約10分鐘
韓國櫻花2025景點【4】釜山近郊鎮昌原市 鎮海軍港節
賞韓櫻大型慶典「鎮海軍港節」有前夜祭、八道風物市場、藝術文化表演、軍樂儀隊慶典等活動。每逢櫻花期，鎮海市到處都是粉紅美景，櫻花近乎淹沒鎮海市，粉白櫻花隧道、浪漫花雨美景，曾被美國媒體CNN選為「韓國必訪50大景點」之一。每年定期於3月底-4月初舉行的「軍港櫻花節」更吸引無數遊客到訪，在長達1.5公里的「余佐川櫻花道」中及慶和站800米的櫻花鐵路上，感受漫天櫻花的震撼。
鎮海軍港節
地址：慶尚南道昌原市鎮海區通信洞
活動地點：中原圓環及鎮海區一帶
交通：
【首爾出發】
．首爾乘地鐵3號線至南部客運站，轉乘往鎮海的高速巴士（時刻表查詢），約4小時。
．首爾乘KTX高鐵至馬山站，在馬山市外巴士站轉乘760號巴士至鎮海。
【釜山出發】
．乘釜山地鐵2號線至沙上站，在5號出口的釜山西部市外巴士站17號月台轉乘開往鎮海的市外巴士。
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韓國櫻花2025景點【5】首爾-景福宮、昌慶宮
首爾市內的景福宮、昌慶宮，大家可以穿起韓服拍照，彷彿在城市內可瞬間穿越到古代。古色古香的韓國宮廷配上櫻花樹，別有一番姿彩。
景福宮
地址︰首爾特別市鐘路區社稷路161
開放時間︰ 每月不同；3-5月 09:00-18:00（最後入場17:00）每周二休
入場費︰
成人︰3,000韓元（團體10人以上 2,400韓元）
兒童（7-18歲）︰18歲以下免費（自2023年4月1日起）
6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者、每月最後一個周三免費入場
昌慶宮
地址︰首爾特別市鐘路區昌慶宮路185
開放時間︰ 09:00-21:00（最後入場20:00） 每周一休
入場費︰
成人︰1,000韓元（團體10人以上800韓元）
兒童（7-18歲）︰18歲以下免費（自2023年4月1日起）
6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者免費入場
韓國櫻花2025景點【6】首爾-汝矣島汝矣西路
被指有最具代表性的「櫻花隧道」，汝矣西路（輪中路）到4月初至中旬櫻花盛放。國會議事堂後方有近1,800株櫻花，毗鄰漢江美景，吸引不少遊客。
汝矣島汝矣西路
地址：首爾特別市永登浦區汝矣西路
交通：首爾地鐵9號線國會議事堂站1、6號出口，徒步約5分鐘。
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韓國櫻花2025景點【7】首爾-南山公園
南山公園兩旁櫻花樹聳立，在首爾塔襯托下緩緩慢步櫻花道，相當浪漫，吸引無數情侶朝聖。遊客還可登上首爾塔，在最高點眺望首爾市區景色，韓劇《女神降臨》車銀優、文佳煐在這裡取景。
南山公園
地址：首爾特別市中區三一大路231（藝場洞）
交通：首爾4號線明洞站2、3、4號出口 或 首爾3、4號線忠武路站4號出口
韓國櫻花2025景點【8】首爾-慶熙大學
以哥德式建築聞名的慶熙大學，校園對外開放，漫步在校園內賞櫻，櫻花配歐式建築，糅合青春氣息，吸引不少遊客到訪。
慶熙大學
地址：首爾市東大門區回基洞1號
交通：地地鐵1號線回基站1號出口，搭1號綠色公車到終點站。
韓國櫻花2025景點【9】仁川 - 江華島
首爾近郊江華島是最新韓國賞櫻地點，離首爾市區約1.5小時車程，有公共交通工具直達。島上風景如畫，並有歷史悠久的高麗宮、龍興宮、江華山城等，高麗宮址可賞夜櫻。
江華島
地址：仁川廣域市江華郡江華邑江華大路394
交通：往新村乘3000、3000A號巴士至江華巴士站
韓國櫻花2025景點【10】江陵 - 江原道鏡浦湖
從首爾乘KTX高鐵，約1.5小時車程直達江原道江陵市，賞櫻到訪鏡浦湖，沿湖漫步或騎單車，風景如畫。每年4月舉辦鏡浦臺櫻花節，慶典圍繞鏡浦湖長達近4公里的櫻花道展開。
江原道鏡浦湖
地址：江原道江陵市鏡浦路365
交通：首爾乘KTX高鐵>江陵站>乘市內巴士202號在鏡浦臺站下車
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