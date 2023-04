清邁酒店8大特色推介!睽違三年,清邁直航終於重啟,大家又可到這個泰北文化大城走走,體驗一下與曼谷截然不同的慢活風情!清邁在這三年間,由古城區以至周邊山區,發展了不少新的休閒度假區,Villa開不停!今次記者便精選清邁8大別具特色的酒店及民宿,讓大家遊玩時更得心應手!

清邁酒店8大特色推介!全部都超美 玻璃屋、森林木屋、雲海網床

清邁酒店推介【1】Raya Heritage

每次搜尋「清邁住宿」,置頂首間總是「Raya Heritage」 !Raya Heritage不愧被網民譽為「清邁最美的酒店」,酒店建於湄平河旁,被大量花卉植物包圍,加上紅磚瓦頂、淺木色籐編家具、中庭嘅百年大樹,走古典清新風路線,不論環境、服務及餐點都非常極致度,假風滿滿!

房間方面,首推「Kraam泳池套房」,房間自帶一個長型泳池,不用跟人逼,私密度高,鍾意幾時游水都得!此外,房間都顏值滿分,房內的傢俱通通都是仿木或竹的設計,雅致得來不似一般酒店般過份強調奢華。記者另一個喜歡Raya Heritage的原因是,房內有一個九宮格盤,放滿多款草本植物,可以按個人需要及口味,加乾花及藥草調節!設計窩心!

至於早餐,在酒店餐廳Khu Khao Restaurant內享用,餐廳以納蘭米鄉為主題,抬頭可以見到一個個巨大米篩,以及有由清邁黑柚木建成的木架天花,大量以木材傳達泰式建築的寧靜與平和,置身其中,自帶一種好Chill好舒適的感覺!

食物則採取單點套餐制,不會似一般酒店以自助餐形式造成浪費。雖說單點,但吃不夠還是可再落order!餐點類別分傳統泰式、亞洲風、西式、素食、以及健康飲食菜單等,選擇多多。此外,餐廳仲主打有機農作料理,絕大部分入饌的菜蔬都係自行栽種,即摘即食,夠晒新鮮有益。

清邁酒店推介【1】Raya Heritage

地址:157 Raya Heritage, Don Kaeo, Mae Rim District, Chiang Mai

預訂方法及價錢:Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|永安

清邁酒店推介【2】 Tamarind Village Hotel

Tamarind Village Hotel 位於古色古香的清邁舊城區,酒店門前即是清邁周日市場,去城內所有景點也不用20分鐘車程,地理位置非常方便!酒店的名字 Tamarind,源自酒店園內的一棵200歲古樹「Tamarind Tree」,這棵大樹綠葉成蔭,猶如酒店的守護神,亦是女生們熱愛的打卡點!房間方面,裝潢以古舊泰北部族風情為主,無論是椅子、桌子或地上的紅磚都充滿民族風情。

來Tamarind Village Hotel ,必去米芝蓮推薦池畔餐廳「Ruen Tamarind」,主打傳統泰北菜,整體菜式口感偏重酸、濃、少椰奶及微辣。

+ 2

清邁酒店推介【2】 Tamarind Village Hotel

地址:50/1 Rajdamnoen Road Tamarind Village Hotel, Sriphoom, Chiang Mai

預訂方法及價錢:Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【3】Morning Star Glamping

Morning Star Glamping位於清邁湄翁縣的Huai Kaeo郊區,四周均被森林環繞,四季清涼,每間Glamping House對出還有長長的溪流,聽著流水聲,夜晚賞星,白晝對著森林泡浴,置身其中,幸福感也不自覺狂飆!Morning Star的配套相當完善,冷氣機、抽濕機、冷熱水爐、軟綿綿大床等,基本上什麼也不用帶已可入住,一應俱全。

(圖片由 IG@daydaycheckin 授權使用)

房間方面,記者最推薦「AFrame Glass」 及「AFrame White」 ,前者最大特色是三角北歐風玻璃屋,打卡感滿滿;後者採用全白設計,走韓系小清新路線。兩種房型均可入住四人,房價連早餐。

食早餐的過程也好有儀式感,服務員會幫手舖好地毯、攤上民族枱布、佈置枱及坐墊,讓客人瘋狂打卡!早餐有泰北肉丸米粥、煎雙蛋、腸仔、茄汁豆、沙律及橙汁,附有泰式辣醬,點著醬吃,味道意外地不錯呢!

+ 1

清邁酒店推介【3】 Morning Star Glamping

地址:แม่ออน 59/1 หมู่ 2 บ้านแม่ลาย Huai Kaeo, Chiang Mai

預訂方法:https://www.facebook.com/morningstarglamping(可透過官方Facebook /IG/Line訂房)

清邁酒店推介【4】La Lanna

去年12月才開幕的La Lanna,由清邁市包車前往約1小時,鄰近清邁湄翁縣著名村落Mae Kampong Village!La Lanna共有4個房型,包括The Path of The Wind、River Flows in You、Fly me to the Moon以及The Nightingale,以希臘聖托里尼為題,藍白主調,好有世外桃源感覺!

其中,記者最愛River Flows in You,屋間曲線走廊旁邊有兩條水道,行到盡頭是瀑布流水及按摩,非常打卡!按摩池還可調教溫度呢!唯一較麻煩的地方是行會弄潮周圍,且挺多落葉。La Lanna房價包早餐及下午茶,下午茶的蛋糕挺高質,有自家製椰子蛋糕!晚餐則是單點形式的shabu shabu或BBQ,還有炒粉麵食,擺盤精緻,人均約港幣200元左右。

+ 2

清邁酒店推介【4】La Lanna

地址:ุุ6/8 อำเภอเเม่ออน Huai Kaeo, Amphoe Mae On, Chiang Mai

預訂方法及價錢:https://www.facebook.com/lalannaresort(可透過官方Facebook /IG/Line訂房)

清邁酒店推介【5】Taloh Cabin

清邁湄翁縣Huai Kaeo郊區是炙手可熱的度假勝地,近來更開了不少Glamping,而Taloh Cabin就係其中之一。整個營區僅有一間木屋房,基本上一房難求,絕對建議想住的朋友要提早2個月下訂!

木屋房面績不大,設備卻非常完善,木屋有一半空間係落地玻璃設計,窗外即是美麗嘅山巒景致,另一邊的閣樓房,上有King Size大床,下有浴室及廁所,木屋外罕有按摩浴缸、燒烤爐、壁爐,沿木梯往下走,還有一個隱藏房間,可播放影片!

如時間許可,待在房間睇日落,看著日落西沉在山巒下,感覺非常浪漫!

+ 3

清邁酒店推介【5】Taloh Cabin

地址: หมู่บ้าน​แม่​ลาย 52/2 Tambon Huai Kaeo, Amphoe Mae On, Chiang Mai 預訂方法及價錢:https://www.facebook.com/talohcabin(可透過官方Facebook /IG/Line訂房)

清邁酒店推介【6】4 SKY Glamping

如果想親親大自然,可選擇清邁新開的4 Sky Glamping!這兒賣點可看雲海及星海,且又鄰近市中心,由清邁古城開車來也不過一小時,不失為一個避世好去處!房間方面,設計是純白波波露營屋,不算十分特別,但勝在房價不高(人均約HK$300晚),冷氣設備齊全,住落也算舒適。整體較有特色是房前的懸空網床,白晝如遇上雲海,睡在上面似飄浮空中,夜晚躺在網床上看星海也挺不錯!

不過,溫提大家,網床外是沒圍欄,下面即是百米山坡,不太適合帶上孩子,且夜晚想睡網床看星,出入也要格外留神,帶備電筒!

+ 4

餐點方面,房價是連早餐,有豬肉碎粥、火腿煎蛋、沙律、麵包果醬、橙汁咖啡等,感覺挺豐富!晚餐則須自費,主要食泰北燒燙鍋,先下單,店員就會按時送上房,人均不用港幣100元,有菜有肉吃到飽!完全不用擔心山區會無啖好食!

清邁酒店推介【6】4 SKY Glamping

地址:94 Mueang Kai, Mae Taeng District, Chiang Mai

預訂方法及價錢:https://www.facebook.com/4skyChiangmai(可透過官方Facebook /IG/Line訂房)

清邁酒店推介【7】Anantara Hotel

Anantara Hotel鄰近Mae Ping河岸,湖畔靚景,房間採用白色及木系裝潢,洋溢泰北傳統風情又不失現代感!酒店最令人難忘是半自助早餐,採用自選主食,再任食中、泰、日、西、中等多國風格、加起來有過百款的美食,非常豐富!食具均用上藍白陶器,看上去超有法式風情!對著河岸美景用餐,感覺份外寫意!此外,Anantara Hotel還自設水療Spa服務,可讓人安全體驗清邁新興的點滴Spa,感受即時變靚變精神的神奇效果!

+ 5

清邁酒店推介【7】Anantara Hotel

地址:122 Charoen Prathet Rd, Tambon Chang Khlan, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai

預訂方法及價錢:Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|永安

清邁酒店推介【8】Rarin Jinda Wellness Spa & Resort

Rarin Jinda Wellness Spa & Resort改建自一座擁有140年歷史的柚木古董房子,整間Resort有著不少柚木元素,配合現代化設施,新舊並合,看上去古色古香!酒店是清邁市內,CP值極高的選擇,人均約港幣300元,即可入住露台豪華套房,連自助早餐!

這間Resort最吸引是中庭為泳池及園林區,在露台即可欣賞園丁的精心布置,環境開揚又舒服!1樓的房間露台位對出即是泳池,換件衫即可下水暢泳,好梳乎!即使不會游水,在露台躺臥,看看書也很舒暢。此外,房間的沐浴套裝都係自家出品,比如手工番梘、洗頭水、沐浴露等,無有害添加物,皮膚敏感的朋友都不怕使用!

+ 2

清邁酒店推介【8】Rarin Jinda Wellness Spa & Resort

地址:1 ถนน เจริญรัตน์ 14 Tambon Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

預訂方法及價錢:Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|永安