清邁酒店8大特色推介！睽違三年，清邁直航終於重啟，大家又可到這個泰北文化大城走走，體驗一下與曼谷截然不同的慢活風情！清邁在這三年間，由古城區以至周邊山區，發展了不少新的休閒度假區，Villa開不停！今次記者便精選清邁8大別具特色的酒店及民宿，讓大家遊玩時更得心應手！

清邁酒店8大特色推介！全部都超美 玻璃屋、森林木屋、雲海網床

清邁酒店推介【1】Raya Heritage

每次搜尋「清邁住宿」，置頂首間總是「Raya Heritage」 ！Raya Heritage不愧被網民譽為「清邁最美的酒店」，酒店建於湄平河旁，被大量花卉植物包圍，加上紅磚瓦頂、淺木色籐編家具、中庭嘅百年大樹，走古典清新風路線，不論環境、服務及餐點都非常極致度，假風滿滿！

房間方面，首推「Kraam泳池套房」，房間自帶一個長型泳池，不用跟人逼，私密度高，鍾意幾時游水都得！此外，房間都顏值滿分，房內的傢俱通通都是仿木或竹的設計，雅致得來不似一般酒店般過份強調奢華。記者另一個喜歡Raya Heritage的原因是，房內有一個九宮格盤，放滿多款草本植物，可以按個人需要及口味，加乾花及藥草調節！設計窩心！

至於早餐，在酒店餐廳Khu Khao Restaurant內享用，餐廳以納蘭米鄉為主題，抬頭可以見到一個個巨大米篩，以及有由清邁黑柚木建成的木架天花，大量以木材傳達泰式建築的寧靜與平和，置身其中，自帶一種好Chill好舒適的感覺！

食物則採取單點套餐制，不會似一般酒店以自助餐形式造成浪費。雖說單點，但吃不夠還是可再落order！餐點類別分傳統泰式、亞洲風、西式、素食、以及健康飲食菜單等，選擇多多。此外，餐廳仲主打有機農作料理，絕大部分入饌的菜蔬都係自行栽種，即摘即食，夠晒新鮮有益。

清邁酒店推介【1】Raya Heritage

地址：157 Raya Heritage, Don Kaeo, Mae Rim District, Chiang Mai

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜永安

清邁酒店推介【2】 Tamarind Village Hotel

Tamarind Village Hotel 位於古色古香的清邁舊城區，酒店門前即是清邁周日市場，去城內所有景點也不用20分鐘車程，地理位置非常方便！酒店的名字 Tamarind，源自酒店園內的一棵200歲古樹「Tamarind Tree」，這棵大樹綠葉成蔭，猶如酒店的守護神，亦是女生們熱愛的打卡點！房間方面，裝潢以古舊泰北部族風情為主，無論是椅子、桌子或地上的紅磚都充滿民族風情。

來Tamarind Village Hotel ，必去米芝蓮推薦池畔餐廳「Ruen Tamarind」，主打傳統泰北菜，整體菜式口感偏重酸、濃、少椰奶及微辣。

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清邁酒店推介【2】 Tamarind Village Hotel

地址：50/1 Rajdamnoen Road Tamarind Village Hotel, Sriphoom, Chiang Mai

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

清邁酒店推介【3】Morning Star Glamping

Morning Star Glamping位於清邁湄翁縣的Huai Kaeo郊區，四周均被森林環繞，四季清涼，每間Glamping House對出還有長長的溪流，聽著流水聲，夜晚賞星，白晝對著森林泡浴，置身其中，幸福感也不自覺狂飆！Morning Star的配套相當完善，冷氣機、抽濕機、冷熱水爐、軟綿綿大床等，基本上什麼也不用帶已可入住，一應俱全。

(圖片由 IG@daydaycheckin 授權使用)

房間方面，記者最推薦「AFrame Glass」 及「AFrame White」 ，前者最大特色是三角北歐風玻璃屋，打卡感滿滿；後者採用全白設計，走韓系小清新路線。兩種房型均可入住四人，房價連早餐。

食早餐的過程也好有儀式感，服務員會幫手舖好地毯、攤上民族枱布、佈置枱及坐墊，讓客人瘋狂打卡！早餐有泰北肉丸米粥、煎雙蛋、腸仔、茄汁豆、沙律及橙汁，附有泰式辣醬，點著醬吃，味道意外地不錯呢！

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清邁酒店推介【3】 Morning Star Glamping

地址：แม่ออน 59/1 หมู่ 2 บ้านแม่ลาย Huai Kaeo, Chiang Mai

預訂方法：https://www.facebook.com/morningstarglamping（可透過官方Facebook /IG/Line訂房）

清邁酒店推介【4】La Lanna

去年12月才開幕的La Lanna，由清邁市包車前往約1小時，鄰近清邁湄翁縣著名村落Mae Kampong Village！La Lanna共有4個房型，包括The Path of The Wind、River Flows in You、Fly me to the Moon以及The Nightingale，以希臘聖托里尼為題，藍白主調，好有世外桃源感覺！

其中，記者最愛River Flows in You，屋間曲線走廊旁邊有兩條水道，行到盡頭是瀑布流水及按摩，非常打卡！按摩池還可調教溫度呢！唯一較麻煩的地方是行會弄潮周圍，且挺多落葉。La Lanna房價包早餐及下午茶，下午茶的蛋糕挺高質，有自家製椰子蛋糕！晚餐則是單點形式的shabu shabu或BBQ，還有炒粉麵食，擺盤精緻，人均約港幣200元左右。

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清邁酒店推介【4】La Lanna

地址：ุุ6/8 อำเภอเเม่ออน Huai Kaeo, Amphoe Mae On, Chiang Mai

預訂方法及價錢：https://www.facebook.com/lalannaresort（可透過官方Facebook /IG/Line訂房）

清邁酒店推介【5】Taloh Cabin

清邁湄翁縣Huai Kaeo郊區是炙手可熱的度假勝地，近來更開了不少Glamping，而Taloh Cabin就係其中之一。整個營區僅有一間木屋房，基本上一房難求，絕對建議想住的朋友要提早2個月下訂！

木屋房面績不大，設備卻非常完善，木屋有一半空間係落地玻璃設計，窗外即是美麗嘅山巒景致，另一邊的閣樓房，上有King Size大床，下有浴室及廁所，木屋外罕有按摩浴缸、燒烤爐、壁爐，沿木梯往下走，還有一個隱藏房間，可播放影片！

如時間許可，待在房間睇日落，看著日落西沉在山巒下，感覺非常浪漫！

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清邁酒店推介【5】Taloh Cabin

地址： หมู่บ้าน​แม่​ลาย 52/2 Tambon Huai Kaeo, Amphoe Mae On, Chiang Mai 預訂方法及價錢：https://www.facebook.com/talohcabin（可透過官方Facebook /IG/Line訂房）

清邁酒店推介【6】4 SKY Glamping

如果想親親大自然，可選擇清邁新開的4 Sky Glamping！這兒賣點可看雲海及星海，且又鄰近市中心，由清邁古城開車來也不過一小時，不失為一個避世好去處！房間方面，設計是純白波波露營屋，不算十分特別，但勝在房價不高（人均約HK$300晚），冷氣設備齊全，住落也算舒適。整體較有特色是房前的懸空網床，白晝如遇上雲海，睡在上面似飄浮空中，夜晚躺在網床上看星海也挺不錯！

不過，溫提大家，網床外是沒圍欄，下面即是百米山坡，不太適合帶上孩子，且夜晚想睡網床看星，出入也要格外留神，帶備電筒！

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餐點方面，房價是連早餐，有豬肉碎粥、火腿煎蛋、沙律、麵包果醬、橙汁咖啡等，感覺挺豐富！晚餐則須自費，主要食泰北燒燙鍋，先下單，店員就會按時送上房，人均不用港幣100元，有菜有肉吃到飽！完全不用擔心山區會無啖好食！

清邁酒店推介【6】4 SKY Glamping

地址：94 Mueang Kai, Mae Taeng District, Chiang Mai

預訂方法及價錢：https://www.facebook.com/4skyChiangmai（可透過官方Facebook /IG/Line訂房）

清邁酒店推介【7】Anantara Hotel

Anantara Hotel鄰近Mae Ping河岸，湖畔靚景，房間採用白色及木系裝潢，洋溢泰北傳統風情又不失現代感！酒店最令人難忘是半自助早餐，採用自選主食，再任食中、泰、日、西、中等多國風格、加起來有過百款的美食，非常豐富！食具均用上藍白陶器，看上去超有法式風情！對著河岸美景用餐，感覺份外寫意！此外，Anantara Hotel還自設水療Spa服務，可讓人安全體驗清邁新興的點滴Spa，感受即時變靚變精神的神奇效果！

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清邁酒店推介【7】Anantara Hotel

地址：122 Charoen Prathet Rd, Tambon Chang Khlan, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜永安

清邁酒店推介【8】Rarin Jinda Wellness Spa & Resort

Rarin Jinda Wellness Spa & Resort改建自一座擁有140年歷史的柚木古董房子，整間Resort有著不少柚木元素，配合現代化設施，新舊並合，看上去古色古香！酒店是清邁市內，CP值極高的選擇，人均約港幣300元，即可入住露台豪華套房，連自助早餐！

這間Resort最吸引是中庭為泳池及園林區，在露台即可欣賞園丁的精心布置，環境開揚又舒服！1樓的房間露台位對出即是泳池，換件衫即可下水暢泳，好梳乎！即使不會游水，在露台躺臥，看看書也很舒暢。此外，房間的沐浴套裝都係自家出品，比如手工番梘、洗頭水、沐浴露等，無有害添加物，皮膚敏感的朋友都不怕使用！

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清邁酒店推介【8】Rarin Jinda Wellness Spa & Resort

地址：1 ถนน เจริญรัตน์ 14 Tambon Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜永安