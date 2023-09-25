深圳旅遊攻略｜內地付款7大方式優劣比較　記者試刷臉畀錢2大弊處

深圳旅遊攻略！除了現金外，深圳近來引入了更多的付款方法，讓作為消費者的大家有更多繳費上的選擇。除了廣為人知的儲值卡、信用卡、電話付款外，深圳近期更引入了刷掌付款、指紋付款 、刷臉付款。《香港01》「好食玩飛」記者為大家分析了各種付款方式的優、劣，方便大家選擇讓自己最放心的付款方式。



刷掌付款（圖片來源：微訊支付）

內地付款7大方式優劣一覽！

內地付款方法【1】電話付款

電話付款是內地目前最流行的付款方式，當地不少人透過下載電話應用程式將銀行戶口跟電話連繫，建立電子錢包，再直接以電話的NFS功能或掃描QR碼付款。現時內地常見的電話付款程式有雲閃付、微訊支付、支付寶、度小滿支付等。

部份電話支付需要掃描QR碼方能付款（黃寶瑩攝）

優點：

1.使用電話支付不用害怕偽鈔。

2.此外，因電子錢包與銀行連結，以電話購物時，毋須害怕帶不夠街付款。

3.電話付款程式亦不時推出優惠，只要開設帳戶則能使用，為大家「慳荷包」。

缺點：

1.手續繁多，需要下載電話應用程式以及開設帳戶，部份程式更要在開戶後7天才能完成認證並使用。

2.以電話付款亦要開啟程式、輸入密碼與銀碼方能成功繳費，對不擅長電話操作的長者、學童不便。

3.此外，若電話電池用盡或未能上網，將無法付款。

4.前立法會資訊科技界議員莫乃光亦曾指出，部份電子錢包認證上有不足，容易被黑客盜取個人資料甚至財產。

內地付款方法【2】儲值卡

內地擁有如香港八達通般的儲值卡，能夠在便利店、車站等地方儲值後使用。在廣東省，羊城通、深圳通、嶺南通、廣佛通、潮州通、清遠市民卡等，是市面常見的儲值卡。

嶺南通（圖片來源：嶺南通）

優點：

1.幾乎沒有黑客入侵。

2.只要將卡輕拍便能繳費，交易速度十分快，毋須預留時間作找贖。

缺點：

1.只有部份商戶收取，以交通工具營辦商、便利店為主，可用之處有限。

內地付款方法【3】信用卡

信用卡（圖片來源：Mox）

內地不少遊客區或景點內的商戶都接受銀聯、Master或Visa信用卡付款，讓大家毋須特別再開設其他程式的帳戶或兌換外幣，便可以繳費。

不少內地的7-11都裝有信用卡通卡器（何以諾攝）

優點：

1.跟儲值卡一樣，只要將卡輕拍便能成功繳費，

2.信用卡更毋須事先要兌換人民幣及增值，方能使用。

3.以信用卡消費，很多時更可得到現金回贈、積分。

缺點：

1.不少信用卡向跨境消費收取手續費，讓每次購物的成本上升。

內地付款方法【4、5】刷掌付款、指紋付款

刷掌付款（圖片來源：微訊支付）

刷掌付款、指紋付款是近年內地愈趨流行的繳費方式，大家只要在機器上分別展示或蓋上透過電子錢包或電話支付應用程式驗證的手掌指紋，即能付款。在廣州市區，不少便利店都已裝上辯識手掌的機器，喜多市便利店更推出刷掌支付首單減3元人民幣的優惠。不過就記者所見，相關技術暫時或太新穎，在便利店使用的顧客並不多。

喜多市便利店推出刷掌支付首單減3元人民幣的優惠（何以諾攝）

優點：

1.透過刷掌或指紋2種方法付款，毋須帶同任何物品，只須展露手部便可以繳費，方便快捷。

缺點：

1.假若手部受傷，指紋或手掌會無法被辯識，要留待受傷部位康復方可再次使用。

2.此外，若黑客入侵電子錢包，指紋、掌紋如此重要的個人資料亦有可能被一拼盜取，繼而被濫用。

內地付款方法【6】刷臉付款

記者在廣州（廣州塔站）試試刷臉付款裝置（何以諾攝）

刷臉付款同樣是內地新興的付款方式，大家在電子錢包或電話支付應用程式拍照並紀錄面容後，便能在裝有指定鏡頭的商戶以人面識別付款。記者觀察到，深圳多個近年新落成的鐵路車站之閘機已裝上刷臉付款裝置，而廣州部份鐵路車站以及7-11亦設有相關裝置。不過跟刷掌付款一樣，或許刷臉付款所需的認證時間較長，選用的人甚少。

看著收銀處的銀頭，便可以透過面孔付款（何以諾攝）

優點：

1.跟刷掌付款一樣，毋須帶同任何物品，只須展露手部便可以繳費，方便快捷。

缺點：

1.刷臉付款較客易被盜用或誤收費，例如曾有內地人於人面識別期間離開鏡頭，讓後方排隊的人被機器收款。

2.此外，若黑客入侵電子錢包，面部特徵可能被一拼盜取，繼而被濫用（例如被透過AI技術製作虛假影片）。杭州亦有景點曾被指控透過相關技術偷取客人面部資料。

內地付款方法【7】現金

找贖後取得一手鈔票的記者（圖片由記者提供）

現金是最傳統的付款方式，透過紙幣或硬幣交易。雖然現今已有多種其他的付款方式，但現金仍具有優惠——毋須用電。

優點：

1.上述多種交易方式如何方便，都需要用電，但現金的本體，已直接具有價值，在遇上天災、故障而停電的地方仍能作交易。

缺點：

1.現時內地部份商戶已不收取現金或收取現金後不設找贖，若身上非恰恰有足額的現金，可能會蒙受損失。

2.而部份商戶因較少以現金交易，只擁有部份面額的貨幣。記者曾在一間商店收到1張50元以及20張1元紙幣構成的70元收贖，將錢藏起來時不太方便。