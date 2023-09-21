深圳商場優惠｜KK TIME／萬象城5商場港人有著數　拎消費券免費茶

港人北上專享優惠！十一國慶及中秋連假將至，相信不少朋友都會趁機北上遊玩，來個快閃遊！近日深圳各商場推出港人專享優惠，如¥200消費券、免費茶飲、贈送室內遊樂場入場券及折扣券等，今次《香港01》「好食玩飛」記者便為大家梳理5大熱門商場的優惠合集，助大家一文睇清如何玩先玩得最著數！



去深圳玩順便睇深圳酒店10間人氣推介｜鄰近地鐵站／無敵海景套房／人均$213起，或深圳南澳酒店15間推介｜無敵海景／露天風呂／近蓮塘口岸，吃喝玩樂後住幾晚，不用趕過關、趕行程。最近Trip.com更推出01讀者優惠碼，好食玩飛團隊更整合了最新酒店優惠碼，在訂酒店前填優惠碼就更便宜！（價格以搜尋當日日子為準）

（圖片來自小紅書）

港人北上專享優惠【1】羅湖KK TIME 憑身份證或回鄉證拎¥200消費券

提到近日深圳最熱門商場，莫過於羅湖新開KK TIME了！為慶祝商場開幕，KK TIME 特別推出港人專屬優惠，即日起至10月7日期間，港人憑香港身份證或回鄉證到KK TIME 顧客服務中心註冊成為會員，即可領取¥200消費券，每人每天限領1次，並須於指定餐飲或店舖門市消費時使用。

深圳最新商場KK TIME，佔地10萬㎡，雙地鐵交匯，毗鄰天然氧吧—洪湖公園，首創「珠寶文化」主題街區，剛於9月8日正式開業。（ShenzhenWeekly提供）

羅湖KK TIME 港人北上專享優惠（即日起至10月07日）

【1】¥50餐飲消費券（到店消費金額滿人¥200可減¥50）

【2】¥50零售消費券（到店消費金額滿人¥200可減¥50）

【3】¥100元零售消費券（到店消費金額滿¥1000元可減¥100）

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餐飲消費券用券品牌：

凱樂裡冰室、良品鋪子、安佳堂、樂宴、外婆家、爐魚、79號漁船、居竹潮汕菜、蛙來噠

零售消費券用品牌：

眼鏡88、THE NORTH FACE、比華利保羅、MC CHOICE、ZERO、九牧王、SIEGO西蔻、KiKC、emu、綿棉麻譯、曬道、JOSINY卓詩尼、紫涵、迴力



+ 4

KK TIME

地址：深圳羅湖區筍崗街道水貝一路與水田一街交叉口

交通：深圳地鐵3號線水貝站B出口／7號線洪湖站D出口



港人北上專享優惠【2】海雅繽紛城 「乜都掂」福利大禮包

深圳海雅繽紛城推出港人專享「乜都掂」福利大禮包，憑香港回鄉證&註冊成為海雅會員，即可享受一站式吃喝玩樂優惠，當中包括四季椰林¥100代金券+松野市集扎啤酒券+純K¥200代金券+樂漫冰雪王國門票1張！此外，港人9月在小紅書發布海雅繽紛城打卡相，都可免費領「奈雪的茶」茶飲券1張；連交通路費都有補助，每週五六日使用T3旅遊軟體領券搭的士，往返海雅繽紛城立享6折！

海雅繽紛城「乜都掂」福利大禮包+9月限定優惠

【1】四季椰林¥100代金券

【2】松野市集啤酒券

【3】純K¥200代金券

【4】樂漫冰雪王國門票1張

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9月限定優惠

【1】每週五六日，使用「T3出行小程序」App，可領券坐的士，享6折優惠。

【2】於海雅繽紛城打卡，上載小紅書@海雅繽紛城HY，即獲得「奈雪的茶」茶飲券1張。



（圖片來源：小紅書@海雅缤纷城HY）

海雅繽紛城

地址：深圳寶安區新安街道建安一路99號

交通：深圳地鐵１號線寶安中心站，步行約15分鐘。



港人北上專享優惠【3】 深圳灣萬象城 ¥50無門檻消費券 藝術展門票 新人禮品包

深圳灣萬象城是港人熱愛的南山區商場之一！近日也推出港人專享優惠，即日起至9月28日，註冊成為深圳灣萬象城會員並消費，可領取新人禮品包（帆布袋、兔子手辦或編織花束三選一），二來逢港澳用戶即送《藝·構當代 歐洲藝術展》門票1張，三是首次消費可領取¥50無門檻消費券（隔日可用）。

深圳灣萬象城港澳居民專享優惠

【1】新人禮品包（帆布袋、兔子手辦或編織花束三選一）

【2】《藝·構當代 歐洲藝術展》門票1張

【3】¥50無門檻消費券（隔日可用）



（圖片來源：小紅書@深圳灣萬象城）

深圳灣萬象城

地址：深圳深圳市南山區518064

交通：深圳地鐵后海站，步行約3分鐘。



港人北上專享優惠【4】后海匯 送咖啡一杯 消費折扣優惠

至於年青人熱點后海匯，都有2大港人專享優惠，當中包括即日起至10月31日，4小時停車券及兌換指定皮爺咖啡一杯（數量有限）；即日起至12月31日，港人消費者憑回鄉證可享多個餐飲門店、潮流娛樂、零售、美容美髮品類專屬折扣優惠。

后海匯2大港人專享優惠

【1】即日起至10月31日，後海匯會員可到客服臺領取免費4小時停車券、兌換指定皮爺咖啡一杯（數量有限）。

【2】即日起至12月31日，港人消費者憑回鄉證可享多個餐飲門店、潮流娛樂、零售、美容美髮品類專屬折扣優惠。



（圖片來源：小紅書@后海匯）

后海匯

地址：深圳市南山區后海濱路3288號

交通：地鐵2號線后海站A出口



港人北上專享優惠【5】深圳海上世界 左鄰右禮港澳同胞美食禮券

由即日起至10月7日，在深圳海上世界全場消費滿¥299，即可獲贈奈雪的茶¥30代金券或野人牧坊雪糕券1張（2選1），港人憑回鄉證及消費小票，在海上世界·匯港二期L1客服中心即可領取，數量有限，領完即止。

深圳海上世界 左鄰右禮港澳同胞美食禮券

‧ 全場消費滿¥299，即可獲贈奈雪的茶¥30代金券或野人牧坊雪糕券1張（2選1）



（圖片來源：小紅書@深圳海上世界）

深圳海上世界

地址：中國廣東省深圳市南山區太子路

交通：地鐵2號線/12號線海上世界站

