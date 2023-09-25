大阪旅遊周遊卡抵玩推介　自選3必玩燒肉/賞日落/遊船河即慳$200+

日本關西景點眾多，光是大阪已有梅田、道頓堀、通天閣、天王寺…等好去處，多姿多彩，不論旅遊新手還是旅遊達人都有嘢啱玩！想一口氣暢遊關西多個熱點，何不入手「關西樂享周遊券」？《香港01》「好食玩飛」記者在KKday實訂試玩，只需$158，任選3項熱門設施票券，其中部分可選景點的門票逾$300，換言之，玩勻可慳足$200以上，非常值得購買！



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記者熱愛遊關西，幾乎年年去，今次為大家推介激筍周遊Pass。（照片由記者提供）

大阪旅周遊卡自選3項體驗 每項平均$50慳$200+

今次，記者在KKday訂買的「關西樂享周遊券」屬電子券，周遊券可選擇兌換大阪、京都及神戶地區26項設施，除了有景點入場劵，還有觀光體驗、交通券及美食餐券等，分自選3項或6項體驗設施兩種，購買後將會收到專屬電子憑證，到時在想體驗的設施櫃檯前出示電子憑證，掃QR Code就可兌換該設施票券。

當中，大阪熱門觀景台「阿倍野展望台 HARUKAS 300」及「梅田空中庭園展望台」的入場券已價值約$83，大阪港水上巴士聖瑪麗亞號白天遊覧乘船券單售約$99，而頭文字D跑車主題館代金券更總價值¥5,500 （約$302），計返最多可慳足$200+，這款周遊券抵玩！

關西樂享周遊券還有多個方案可揀，絕對物有所值！（截圖自KKday官方網站）

提提大家在第一個設施開始兌換當日，即開始計算7日，這段期間必須玩埋餘下的2項設施，否則周遊券就會失效。另外，同一設施或優惠僅能使用一次，不能重複使用。

關西樂享周遊券

價格：$158

購買連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/131268-kansai-1-week-free-pass



記者今次自選的3項設施票券均以食玩為主，分別為「梅田空中庭園展望台入場券」、「大阪道頓堀觀光遊艇 Wonder Cruise」（須於官網預約），以及「298燒肉1000日圓優惠券」。

大阪旅遊周遊卡熱點推介【1】睇日落

位於梅田的藍天大廈「空中庭園展望台」，好適合第一次來大阪自由行的朋友。雖然記者多次去關西旅行，但其實還未去過「空中庭園展望台」睇日落，今次即趁機去玩！這次我特別揀日落時間，在173公尺高的空中庭園展望台，離地睇飽覽大阪夕陽，看著太陽漸從西邊沉下，天邊由藍天白雲漸漸變為一片橘紫彩霞，成件事超浪漫！

【1】梅田空中庭園展望台入場券

船票：成人¥1500（約$79，周遊卡免費兌換）

預網官網：https://www.skybldg.co.jp/tw/

兌換地點：大阪市北區大澱中1-1-88 梅田藍天大廈（39樓售票櫃台）



大阪旅遊周遊卡熱點推介【2】道頓堀觀光船 不一樣視點細味大阪繁華

關西周遊卡中，好多觀光船可免費坐，數到當中最受歡迎莫過於「大阪道頓堀觀光遊艇 Wonder Cruise」，由於觀光船在大阪至繁華水道道頓堀出發，所以極受歡迎，特別是晚上班次，常常爆滿！根據周遊券官網介紹，Walk-in乘船是OK的，但預訂者優先，所以想玩得順心，最好要預先預約！

（截圖自Wonder Cruise官方網站）

首先，第一步在Wonder Cruise官網預約，主要航線分3條，分別為A->A：道頓堀夜遊、A->C：道頓堀至八軒家浜（地鐵天滿橋站），以及C->A：八軒家浜至道頓堀。

個人試玩了至熱門的A->A航線，在微風吹拂下，巡遊道頓堀的五光十色，感覺份外寫意！

（截圖自Wonder Cruise官方網站）

【2】大阪道頓堀觀光遊艇 Wonder Cruise

船票：成人¥1200（約$63，周遊卡免費兌換）

預網官網：https://www.tripellet.com/hfkansai/tc

兌換地點：大阪市中央區道頓崛1丁目16 沿著河邊B1



大阪旅遊周遊卡熱點推介【3】70分鐘任食燒肉放題 幼童免費入場

睇完日落、遊船河，自然要去醫肚！大阪熱門觀光點心齋橋附近，有一家「298 心齋橋店」，只需¥1100，即可歎70分鐘燒肉放題，可以任食牛豬雞（牛里脊肉、裙子裙牛肉、五花豬肉、雞肉、紅肉內臟、白肉內臟、香腸、魚丸）吃到飽！此外，放題還可任食白飯、咖喱、意大利麵沙律、高麗菜、炸雞和泡菜等配菜，種類豐富，加上幼童仲可免費進場同食，真心抵！

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【3】298燒肉1000日圓優惠券

船票：成人¥1100（約$58，周遊卡可折扣¥1000）

兌換地點：大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-2

