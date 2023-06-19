京都酒店10大必住推介｜新酒店/露天風呂溫泉$189起　近車站/神社

京都酒店推介2023！近年有不少京都新酒店落成，本文整理8大京都酒店必住推介，不但近車站交通方便，而且鄰近祗園四條站、神社及購物區等京都各人氣景點，部分設有露天風呂溫泉、塌塌米等，最平人均$189起，即看有哪些人氣酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）



京都酒店10大推介！新酒店/包棟別墅/露天風呂/溫泉

京都酒店推介【1】京都Trinity Resol酒店 (Hotel Resol Trinity Kyoto)

京都Trinity Resol酒店 (Hotel Resol Trinity Kyoto)地段方便，從大阪機場乘坐大巴前往京都市役所前站，步行約5分鐘就可到達；若想前往其他景點，亦有不少班次的巴士可以前往河原町、四條、祇園等，同時鄰近購物商業區，步行3分鐘已經到達地下步行街、24小時便利店。酒店整體設施乾淨舒適，並提供免費大浴場温泉，性價比極高。

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地址：249 Kamihakusancho, Nakagyo, 河原町, 京都

交通：京都市役所前站步行約5分鐘

價錢：人均$289.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都酒店推介【2】京都烏丸六角光芒酒店 (Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku)（2021）

如果想要體驗更地道的京都住宿，不得不提這間傳統日式旅館。京都烏丸六角光芒酒店 （Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）是由明治時期民居改建而成，地理位置便利， 位於烏丸御池站附近，同時鄰近Kyoto Shigaku Kaikan Conference Hall、祗園四條站等人氣景點。酒店主打日式傳統裝潢風格，配合古色古香設計，內部設有町屋休息室及超美庭園，更有極男女浴場、桑拿等，絕對物超所值。

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地址：149 Honeyacho Rokkakudori Karasuma Nishiiru, 河原町, 京都

交通：烏丸御池站步行約5分鐘

價錢：人均$316起

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京都酒店推介【3】Kyo no Ondokoro NISHIJIN VILLA #5（2019）

Kyo no Ondokoro NISHIJIN VILLA #5（京之溫所西陣別邸）於2019年10月開幕，是華歌爾株式會社旗下京町家民宿品牌「京の温所」系列的第5間民宿旅館，酒店建築原本是擁有95年歷史的京町屋住宅，及後由時尚品牌minä perhonen設計師皆川明以，與村上春樹家屋設計者建築師中村好文，重新翻修裝潢設計，極具京都懷舊歷史氣氛。

（Booking.com）

酒店以別墅度假形式出租，鄰近京都市地下鐵今出川車站，步行大約19分鐘，距離京都市巴士今出川淨福寺站則僅步行1分鐘，同時可以步行16分鐘前往北野天滿宮。雖然未算非常靠近市區， 但可於酒店內享受難得的謐靜，尤如進入一個藝術空間，舒適又獨特，盡見精緻心思，最多可入住8人。

地址：265-1, Tatekameya-cho, Johukuji-Imadegawa, Kamigyo-ku, 京都

交通：京都市巴士今出川淨福寺站步行1分鐘

價錢：人均$746起

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京都酒店推介【4】Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto（四條河原町溫泉空庭露台京都）

Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto（四條河原町溫泉空庭露台京都）為溫泉度假酒店，於2022年6月開幕，距離阪急電鐵京都河原町車站僅步行1分鐘，附近更有不同人氣景點，例如鴨川京都市中心、祗園四條站等，地理位置方便。酒店主打特色琉球塌塌米，更設有高層大浴場、頂樓休息室「空庭Terrace」，可以欣賞鴨川、清水寺及東山等美景，屬京都必選。

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地址：Shimogyo-ku Inari cho 324, 京都

交通：阪急京都河原町站步行4分鐘

價錢：人均$497.6起

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京都酒店推介【5】京都東山東急酒店 (THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel)

京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）位於京都東山，距離東西線的東山車站步行約4分鐘，前往JR京都車站的八條出口，亦有提供免費接駁巴士來往酒店，鄰近平安神宮、祗園四條站等人氣景點，非常方便。酒店主打簡約自然裝潢，提供乾淨舒適客房，配備由職人親手組裝的茶具及提供美味早餐，入住前和退房後都可以寄存行李。

地址：Higashiyama-ku, Sanjo-dori, Shirakawabashi, Higashi-iru, 3 Chome, Ebisucho 175-2, 京都

交通：東山站步行約4分鐘

價錢：人均$291起

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京都酒店推介【6】京都椿本站那祖納旅館 (Nazuna Kyoto Tsubaki St.)（2020）

位於京都鬧市區都有超靚的包棟酒店！京都椿本站那祖納旅館 (Nazuna Kyoto Tsubaki St.) 位於四條大宮附近，在2020年6月開業，由擁有110年歷史的町家改建而成，距離阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘左右，而且鄰近便利店1分鐘就可以到達，非常方便。

（Booking.com）

酒店設計風格獨特，內裡設有一條與外面世界隔離的舊花街，鋪着石板的街道在傍晚會點上燈籠，燈火通明，夜幕下更顯京都古樸風味，內部提供榻榻米空間、半露天風呂等，極具特色，想體驗精緻旅館不妨可以考慮！

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地址：Shimogyo-ku Bomoncho 838, 下京區, 京都

交通：阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘

價錢：人均$1,726起

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京都酒店推介【7】OMO5 Kyoto Gion by Hoshino Resorts（星野OMO5京都祇園）

OMO5 Kyoto Gion by Hoshino Resorts（星野OMO5京都祇園）是由星野集團旗下設計旅店，距離地下鐵大概需時10分鐘，但門口處為八坂神社，與清水寺相當之近，同時附近亦有神社參道商店街、便利店等，觀光非常方便。酒店提供各大小面積房型，部分更配備簡易廚房，方便隨時煮食，而且環境寬敞，舒適整潔，獲不少住客推薦！

地址：288 Kitagawa Gion-machi, Higashiyama-ku, 祇園, 京都

交通：阪急祗園四條站步行約6分鐘

價錢：人均$663.5起

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京都酒店推介【8】The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu

The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu（祇園四條）位於京都東山的小山丘，從京都車站搭乘的士大約10分鐘車程，從祇園四條站則要步行約24分鐘，不過環境清幽，散步時可以順道欣賞附近景色，距離清水寺亦僅需步行8分鐘，地理位置優越。酒店保留建於昭和初期的京都市清水國小校舍裝潢，仍可見到舊教室的面貌，部分高樓層客房可以眺望京都街景，晚間更可以看到點燈後的五重塔、八坂塔等，甚具特色。

地址：Higashiyama-ku Kiyomizu 2-204-2, 京都

交通：京都車站搭乘的士大約10分鐘車程

價錢：人均$3182.5起

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京都酒店推介【9】京都梅小路 花傳抄 (Kyoto Umekoji Kadensho) （2022）

京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoji Kadensho）於2022年開幕，距離JR梅小路京都西站僅需步行1分鐘，交通極之方便。酒店主打經濟實惠的京都風雅旅館，同時提供免費無限使用的包廂露天風呂，溫泉面積甚大，一家大小隨時可以前往浸泡，無須預約之餘，內部裝潢更非常精緻，是必住之選。

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地址：41-10,Sujakuuchihatacho, Shimogyo Ward, 京都

交通：JR梅小路京都西站步行1分鐘

價錢：人均$586.5起

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京都酒店推介【10】京都三條王子智能酒店（2022）

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）於2022年開幕，距離阪急大宮站僅需步行2分鐘，鄰近Gallery Hill Gate、Gallerynisui、Ryofu等人氣景點，步行短距離就可到達。酒店以智能服務為賣點，採用高科技自助式人工智慧，僅透過手機就可以辦理入住手續，並提供自助設施、服務機器人等，時尚方便，客房整潔乾淨，是平價之選。

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地址：325 Maruyacyo Nakagyo-ku, 河原町, 京都

交通：阪急大宮站步行2分鐘

價錢：人均$189.5起

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