台北聖誕燈飾2023｜新北童話城/台北車站最高聖誕樹 5景點懶人包

撰文：何以諾
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台北聖誕燈飾2023情報！臨近聖誕，台北市、新北市2個位於大台北的城市多處將會陸續被裝上炫美燈飾，讓大家感受到濃厚的節日氣氛。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了大台北的4大賞燈好去處，當中包括帶領大家進入童話世界的新北歡樂耶誕城、以全白設計的時光之城，即睇賞燈好去處亮燈時間、地址、交通！

新北歡樂耶誕城（圖片來源：IG@gominkin）

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統一時代百貨台北店（圖片來源：愛‧Sharing）

台北聖誕燈飾2023

台北聖誕燈飾2023【1】新北歡樂耶誕城 —— 走進童話世界

台灣最著名的大型聖誕活動——「新北歡樂耶誕城」今年載譽歸來。一如以住，今年活動繼續於新北市市中心多處舉辦。

新北歡樂耶誕城（圖片來源：新北市政府）

耶誕城不少聖誕燈飾皆引入了童話元素，相當夢幻。大家可以在新北市市民廣場逛聖誕市集、與巨型聖誕樹——「甜點星」及樹底的甜品裝飾打卡，亦可以在板橋車站站前廣場跟大型聖誕裝飾——「魔幻蛋糕城」、「翻糖馬卡龍」、「糖果屋」合照留念。市內的多條行人天橋、大道上也掛滿了聖誕燈飾，讓大家在市內倘佯的同時感到溫暖。

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新北歡樂耶誕城

地點：
新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）；
板橋車站站前廣場（新北市板橋區縣民大道二段7號）；
萬坪公園（新北市板橋區文化路、新府路口）；
府中商圈（府中廣場、重慶路徒步區）等
日期：2023年11月17日至2024年1月1日
開放時間及交通：每個地點不一，詳情可參閱官方網站

台北聖誕燈飾2023【2】Love Without Limits！星願無限 —— 23米全台最高室內聖誕樹

台北車站今年聖誕與微風慈善基金會合作，在車站的1樓大廳設置了高23米、屬全台最高的巨型聖誕樹。聖誕樹以「Love Without Limits！星願無限」為主題，以浪漫時尚的銀白色作主色系。樹上更裝上了超過75,000顆聖誕燈泡，相當壯觀。大家可以趁列車未到站前，跟巨型聖誕樹留影，為冬日之旅留念。

「Love Without Limits！星願無限」（圖片來源：微風慈善基金會）

「Love Without Limits！星願無限」

地點：台北車站1樓大廳
日期：即日至2024年1月7日
開放時間：00:00
交通：乘搭台北捷運淡水信義線或板南線，於台北車站下車或乘搭高鐵、台鐵，於台北站下車

台北聖誕燈飾2023【3】耶誕時光之城 —— 與雪人白熊歡度白色聖誕

新光三越百貨旗下的台北信義新天地，將會於聖誕期間設置以全白色設計的「耶誕時光之城」，讓大家歡度白色聖誕。在城內，大家可以欣賞到純白的「時光之樹」、亦可以找尋到雪人與白熊的蹤影。

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地點：台北信義新天地A11館1樓北大門
日期：2023年11月16日至另行通知
開放時間：11:00 -21:30（平日）；11:00 - 22:00（例假日前一天）
交通：乘搭台北捷運板南線，於市政府站下車

台北聖誕燈飾2023【4】愛‧Sharing2023 —— 西班牙主題燈飾Purple Wish聖誕樹

已停辦3年的「愛‧Sharing」聖誕活動今年將於統一時代百貨台北店復辦。今屆活動以巴塞隆納為主題，百貨公司將會設置具西班牙風情的13米高的「Purple Wish」聖誕樹，以及蝴蝶、雪花、聖誕禮物等造型的燈飾。

統一時代百貨台北店將設有西班牙風情的13米高的「Purple Wish」聖誕樹（圖片來源：愛‧Sharing）

地點：統一時代百貨台北店1樓
日期：2023年11月17日至2024年1月12日
開放時間：11:00 -21:30（週一至四）；11:00 - 22:00（週五、週六及假日前一天）
交通：乘搭台北捷運板南線，於市政府站下車

台北聖誕燈飾2023【5】2023公館聖誕季 —— 夜遊燈海花園蓄水池逛市集

自來水園區每年均會在聖誕舉辨「公館聖誕季」活動，在園區內的花園裡裝上燈飾，讓人一探化成燈海的夜光花園。除了可以觀賞燈飾，大家於可以於園內逛逛聖誕市集、聆聽詩班頌唱聖誕歌，甚至參觀平日不會對外開放的蓄水池。

地點：自來水園區花園、觀音山蓄水池
日期：11月25至12月31日
開放時間：待公佈
交通：乘搭台北捷運松山新店線線，於公館站下車

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