台北車站酒店推介｜11間必住酒店人均$83起！2分鐘到車站／CP值高

台北車站酒店推介清單一文看！超過10間必住住宿，最平人均$83起，超抵住又方便，而且這些台北車站酒店推介，房間裝潢都不錯，有些甚至光猛舒服，裝修超美，空間充足更有露台！當中有適合窮遊，也有適合一大班朋友、跟父母或親子遊的台北車站酒店！如果利用優惠碼訂房，更可以節旅費！👉Agoda優惠碼2023 或 Trip.com優惠碼2023

台北車站酒店推介【1】信星青年旅館- 台北車站（Star Hostel Taipei Main Station）

信星青年旅館- 台北車站（Star Hostel Taipei Main Station）雖然定位是旅館，但當中的環境及設施甚至比酒店更美和舒適，公共空間採光度極好，並擺放了不少綠色植物及座位，令住客在公共空間都可以很放鬆。旅館設有私人房間及床位可選，客房設計簡約，以白色為主調，配以木紋裝潢，讓人感覺舒服又乾淨。私人房間擁有獨立衛浴，床位的話就需要共用浴室和廁所。旅館全部都有包免費早餐，離台北車站更只需2分鐘步程，最適合喜歡到處跑的旅客！

信星青年旅館- 台北車站（Star Hostel Taipei Main Station）

房價：人均HKD$378.5起

地址：台北市大同區華陰街50號4樓

交通：台北車站步行約2分鐘

信星青年旅館- 台北車站搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介【2】路徒Plus行旅-站前館（Roaders Plus Hotel Taipei Station）

路徒Plus行旅-站前館（Roaders Plus Hotel Taipei Station）於2021年才開幕，而且位於交通四通八達的台北車站前，交通非常方便！酒店室內設計玩味十足，如置身美式復古風遊樂園！客房則採用時尚大方風格，以深色搭配木紋設計，部分房間更有露台，可以飽覽台北夜景之餘更有機會看到台北101！

路徒Plus行旅-站前館（Roaders Plus Hotel Taipei Station）

房價：人均HKD$270.5起

地址：台北市中正區忠孝西路一段80號4F

交通：台北車站步行約5分鐘

路徒Plus行旅-站前館搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介【3】OwlStay 故事所 夾腳拖的家（OwlStay Flip Flop Hostel Garden）

OwlStay 故事所 夾腳拖的家（OwlStay Flip Flop Hostel Garden）乍眼一看會有種似是日本真人節目《雙層公寓》的感覺，同樣是有一個寬敞的公共空間，放了不少書本可讓住客閱讀，就算獨遊想要窮遊也不怕，說不定還可以認識到新朋友和旅伴！酒店亦以白色和木系為主，日系感滿滿！屋內還有天井，採光度極高。房型方面，酒店都有提供多種選擇，同樣以木紋配白色設計，雖然空間不算寬敞，但勝在夠平，更提供免費早餐，性價比超高！

OwlStay 故事所 夾腳拖的家（OwlStay Flip Flop Hostel Garden）

房價：人均HKD$151起

地址：台北市大同區長安西路122號

交通：台北車站步行約6分鐘

OwlStay 故事所 夾腳拖的家搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介【4】漫步 1948 - 北車館（Meander 1948 Hostel - Taipei Main Station）

漫步 1948 - 北車館（Meander 1948 Hostel - Taipei Main Station）由老屋活化而成，仍保留殖民時期外牆羅馬複合式的圓柱與裝飾，連酒店內滾花玻璃及腳踏磨石子地板也同樣保留下來，可以從中感受台北昔日的風格！雖說是活化，但酒店內的設施都很簇新，而且客房空間寬敞有時尚感，部分客房更有提供露台，可以俯瞰台北城市景色！酒店除了獨立房型亦有床位可供選擇，窮遊、獨遊、跟朋友或另一半出行亦同樣適合！

漫步 1948 - 北車館（Meander 1948 Hostel - Taipei Main Station）

房價：人均HKD$193.5起

地址：台北市大同區太原路42號

交通：台北車站步行約4分鐘

漫步 1948 - 北車館搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介【5】日野苑（HINOENHOTEL）

日野苑（HINOENHOTEL）於2022年重新整修後開業，位於台北車站附近，交通可說是非常方便！附近有齊各類購物熱點、人氣咖啡店及餐廳等，即是不想出遠門，附近的配套也能滿足你的需求。酒店提供雙人房及三人房等客房類型，設計以簡約為主。每個房間的浴室都是乾濕分離，部分更有超大雙人浴缸！

日野苑（HINOENHOTEL）

價錢：人均HKD$226起

地址：台北市中正區重慶南路一段18號

交通：台北車站步行約5至7分鐘

日野苑搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介【6】旅樂序精品旅館站前一館（Hotel Relax）

旅樂序精品旅館站前一館（Hotel Relax）距離台北車站只要大約4分鐘步程，交通便利，出入非常方便！此外，酒店鄰近亦有百貨公司、光南大批發等，落街就有得行街！酒店設計是台北相對較少見的古典風，以實木色為主調，客房設計亦有時尚感，而且有多種房型可供選擇！

旅樂序精品旅館站前一館（Hotel Relax）

房價：人均HKD$217.5起

地址：台北市中正區館前路8號11樓

交通：台北車站步行約4分鐘

旅樂序精品旅館站前一館搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介【7】約克旅店（York Design Hotel）

約克旅店（York Design Hotel）距離台北車站僅3分鐘步程，交通方便。酒店設計走北歐、地中海簡約風格，以白色、木系為主，非常有特色！部分房型則以水泥風格為主，偏工業風；亦有客房以度假風格裝潢，讓你身處市區中心地帶亦能感受到休閒夏日感覺！雖然酒店沒有提供免費早餐，但鄰近亦有不少餐飲美食，無論是早餐、晚餐還是酒吧都一應俱全！

約克旅店（York Design Hotel）

房價：人均HKD$147起

地址：台北市中正區南陽街13號4樓

交通：台北車站步行約3分鐘

約克旅店搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介【8】台北北門窩泊旅（Beimen Wow Poshtel）

台北北門窩泊旅（Beimen Wow Poshtel）門面看似是一間咖啡店，但其實是一間價錢相當親民的台北住宿。酒店以實木和水泥為主調設計，偏向工業風格，內部環境以非常打卡able！房型方面共有8種，客房同樣以水泥和實木設計，別具特色。此外，酒店與台北車站步程僅7分鐘，寧夏夜市亦僅5分鐘步程，臺北現代藝術博物館、大稻埕碼頭等景點全部都在步行可達的距離，地理位置極佳！

台北北門窩泊旅（Beimen Wow Poshtel）

房價：人均HKD$83起

地址：台北市大同區太原路92巷2-1號

交通：台北車站步行7分鐘

台北北門窩泊旅搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介【9】雀客快捷台北車站（CHECK inn Express Taipei Station）

雀客快捷台北車站（CHECK inn Express Taipei Station）位於台北地下街附近，要購物都很方便，而且周遭都有不少餐廳，也不怕在酒店附近找不到吃的，地理位置很便利！此外，台北霞海城隍廟、寧夏夜市、迪化老街等觀光景點亦在步行可達的距離，對於想要跑景點的旅客來說有超大優勢！酒店客房方面，整體則以簡約淡雅木系風格為主，部分客房更有浴缸，人均更只需HKD$169起！

雀客快捷台北車站（CHECK inn Express Taipei Station）

房價：人均HKD$169起

地址：台北市大同區太原路64號

交通：台北車站步行約6分鐘

雀客快捷台北車站搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介【10】洛碁大飯店驛（Green World Taipei Station）

洛碁大飯店驛（Green World Taipei Station）位於台北車站Z8出口附近，跟台北地下街很近，是個購物好去處！此外，從酒店出發前往新光三越、國立臺北博物館、北門、相機街亦非常方便，絕對能滿足文青藝術系旅客的行程！酒店方面，客房裝修簡簡單單又舒服，以啡色系為主，房間及浴室空間寬敞且有浴缸，出門逛一整天再浸個浴就最好不過了！

洛碁大飯店驛（Green World Taipei Station）

房價：人均HKD$218起

地址：台北市中正區重慶南路一段21號

交通：台北車站步行約5分鐘

洛碁大飯店驛搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

台北車站酒店推介【11】新驛旅店台北車站一館（CityInn Hotel Taipei Station Branch I）

新驛旅店台北車站一館（CityInn Hotel Taipei Station Branch I）從台北車站地下街Z6或Z8出口，步行幾分鐘就到，旁邊還有便利店，夜晚回酒店「口痕」想吃宵夜也很方便。在門面上來看，似是平平無奇，跟一般的商務酒店沒什麼分別，但內裡的房間裝潢簡約自在，電視還有很多電影可以看，部分客房更有小型露台，非常寫意！

新驛旅店台北車站一館（CityInn Hotel Taipei Station Branch I）

房價：人均HKD$212.5起

地址：台北市大同區太原路64號

交通：台北車站步行約6分鐘

搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com