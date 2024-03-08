日本四縣旅遊津貼3.8起接受申請　最高可慳3.5萬円！即睇申請詳情

日本旅遊津貼！早前石川縣遭受7.6級地震，為振興經濟，近來日本政府制定了對災區的支援政策「北陸応援割」，為前往北陸地區的旅客提供旅遊津貼，每晚可達2萬円（約港幣$1,066），而連續住2晚或以上，更可最高享3.5萬円（約港幣$1,865）優惠！2024年3月8日開始接受申請，派完即止！《香港01》「好食玩飛」記者了相關資訊，一文睇清申請詳情！



北陸四縣是有名的雪鄉，出名浸溫泉，食寒鰤魚及越前蟹。（圖片來源：小紅書@ka_kayo）

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日本旅遊津貼｜北陸四縣住宿減半、連交通最高可慳3.5萬円！

日本政府預計由2024年3月起為遊客提供住宿補助，只須在這段期間前往新潟、富山、石川、福井等北陸四縣地區旅遊，即為遊客提供補助，每人每晚補貼50%旅費，最多2萬日圓（約港幣$1,066），住2晚或以上則可高達3.5萬円（約港幣$1,865），以支援受影響地區的旅遊業，振興經濟。

北陸四縣旅遊津貼，最多可慳3.5萬円！（圖片來源：Airstair）

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日本北陸四縣限定旅遊津貼詳情

停留日數 ：1晚

旅行費用：４萬円以下5折優惠；４萬円以上可折扣2萬円（須出示住宿或交通証明）

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停留日數 ：2晚或以上

旅行費用：6萬円以下5折優惠；6萬円以上可折扣3萬円（須出示住宿或交通証明）

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遊走2縣並住宿2晚或以上

旅行費用：7萬円以下5折優惠；7萬円以上可折扣3.5萬円（須出示住宿或交通証明）



日本旅遊津貼｜實施日期

今次旅遊津貼，由2024年3月8日開始接受申請，派完即止，而使用日期為3月16日至4月26日。

日本旅遊津貼｜適用範圍

是次旅遊津貼的住宿適用範圍為北陸四縣留宿旅行的旅客，詳細的住宿名單各都道府縣分別公布。交通方面，現旅遊津貼也適用於乘坐新幹線或高速巴士前往北陸四縣的旅客，不過暫不包括乘飛機前往的方式。

去北陸四縣旅行，不論住宿或交通都可獲得旅遊津貼！（圖片來源：Airstair）

日本旅遊津貼｜申請方法

是次北陸四縣本旅遊津貼，詳細申請及預定方法，每個縣市均有不同，目前富山縣、福井縣、新瀉縣等已開放申請，旅客可於各縣政府認可的住宿設施，透過預訂網站或旅行社預訂，詳情請參閱👉詳情可參考相關網站

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