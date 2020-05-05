【技術分析】女子高中生完勝校園欺凌　兩招克服體型劣勢擊敗對手

學校欺凌經常出現，長期不去正視的話可能發展成校園打鬥形成悲劇。美國加州一名高中女生便慘遭網絡欺凌，跟對方面對面對質時二人突然開打。令人意外地，女生瞬間完勝男生逃去，她用上的招式是⋯⋯

事情發生在2016年2月，一場校園欺凌打鬥片段在社交媒體熱傳，更引來澳洲巴西柔術家Kit Dale 在轉載，影片瀏覽量高達二千多萬。影片之所以風靡一時，全因片中女生以高超的武術技巧，迅速擊敗一名男生。

▍高中女生慘遭欺凌開打 以巴西柔術瞬間完勝男生

+ 8 + 7 + 6

片中男生是「索諾瑪高中」的新生，而女主角是17歲的「Creekside高中」新生，Creekside 位於「索諾瑪高中」校園當中。據悉該男生在事前曾於網絡上欺凌女事主，於是女生前往跟男生對質。女生表示男生在對質途中對其撥水，其後演變成肢體衝突。

殊不知，原來女生並非一般女生，她學習巴西柔術長達6年，具有豐富的寢技經驗。而大家可以從影片中見到，女生純熟地施展巴柔的技巧。最後女生以「一摔二膝」擊傷男生後逃去。

事後女生面臨檢控，並將被轉介到「索諾瑪山谷青年與家庭服務計劃」。如果她拒絕，她將馬上送到索諾瑪縣少年法院審理。而男生則面部發腫，接受治理。

在社交媒體上轉載，並引起公眾關注的澳洲巴西柔術家Kit Dale 表示，自己在十幾歲時就被欺負，所以片段引起他的共鳴。又說：

「我總是鼓勵人們學習武術，令人們能夠有信心避開危險。但是假如你沒有地方可以逃避，有時候便需要以武術保護自己。」

而索諾瑪河谷聯合學區則表示：「有關事件的影片，當中包含不正確的信息。」並要求社交媒體刪去影片，社交媒體則以「沒有違反社區規定」而拒絕。

事件中的網上欺凌現時未有詳細資料，孰是孰非仍待查明。但於片段所見，確是男子先出手，當然也可能是剪接。怎樣也好，並不建議大家有任何肢體衝突。

從開始以來，「武備志」一直的態度也是「避免一切街頭衝突，讓戰鬥只在擂台上發生」。但我們同時理解，並不是你想遠離衝突，衝突就會遠離你。因此，學懂保護自己是重要的，這也是眾多學武者習武的理由：並非去欺負他人，而是保護自己。

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以下為片段當中，女生擊敗欺凌者的技術分析。

▍技術一：Body Lock Takedown

+ 9 + 8 + 7

在影片初段，二人在校園步道對峙。男生抓住女生的長髮，女生為了抒減扯髮的疼痛，順勢縮短距離並施展「單腿抱摔」，不停轉換角度嘗試摔倒對方。可惜女生力量始終不及男生，男生單腿掙扎並轉身抽回被抱住的大腿。

女生在失去大腿的控制後，轉而變成Double Under Hook 成功取得Body Lock（軀幹扣鎖），嘗試搶到男生背位，不過男生及時側身防範，但他卻不能及時抽腿，單腳仍然位於女生雙腳之間。

女生以男生為軸心作逆時針轉，一方面趁男生轉動維持平衡時雙手逐漸扣緊，一方而讓男生產生慣性平衡。最後，女生把腳卡在男生支撐腳後限制其活動能力，再上身用力把對方帶向卡腳方向，使其支撐腳無法後挪而倒下。

女生動作原理大靠跟片中相似。

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▍技術二：地面跟進、站立膝擊

+ 9 + 8 + 7

男生倒下後，女生曾試圖以腳跪住男生小腿，但男生馬上轉成「龜式防守」，更主動轉向女生避免失去背位。男生不知所措下，抓住女生的單手，避免遭到地面打擊。女生一邊站起，一邊推開男生頭避免自己被抱腿。女生站起後馬上膝擊男生頭部，正中紅心，女生再補多一記膝擊後，馬上逃走。

雖然MMA規例限制了選手踢擊、膝擊對手頭部的情況：選手可以踢擊「站立」選手的任何，不可踢擊「倒地/在地上」選手的頭部。但由於這是「日常打鬥」，所以「龜式防守」很容易變成「地面膝擊」的目標，十分危險。

最後送上武備志的摔跤教學。

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