【地獄劍擊】17世紀異種兵器劍鬥遊戲　忠實呈現史實歐洲武術技法

中世紀戰爭遊戲大家就玩得多，但「中世紀劍鬥」大家又玩過沒有？最近外國推出一款以重現「史實歐洲武術」（Historical European Martial Arts）技法為賣點的電子遊戲，玩家可以選擇軍刀、細劍、雙手劍等跟朋友「決一死戰」——Hellish Quart（地獄劍擊）。

▍Hellish Quart（地獄劍擊）遊戲簡介

遊戲的開發商名為「Kubold」，簡介說是由《Witcher III》其中一位動畫製作師及一眾動作捕捉演員製作而成。這不為人知的獨立遊戲開發商在Steam 當中只推出過一款遊戲作品，就是2016年3月推出的VR遊戲《Spell Fighter VR》。

《Hellish Quart》最近在遊戲平台Steam上推出「搶先體驗」版預告，但正式推出日期尚未確定，目前只能通過遊戲預告片一睹其貌。

《Hellish Quart》是一款「1對1」的劍鬥遊戲，以動作捕捉技術透過動態動畫準確呈現「史實歐洲武術」（Historical European Martial Arts，簡稱HEMA）的兵器技法，重現17世紀的劍鬥技術。

遊戲不僅集中還原逼真的劍術戰鬥，而且還具有悠久的歷史寫實環境。遊戲背景設定為17世紀的波蘭立陶宛聯邦，位處東西歐匯聚的樞紐。遊戲團隊特地搜羅17世紀的歷史資料，在遊戲中忠實呈現當時當地的風土生活面貌。團隊重製出17世紀不同地域的時尚服飾，再利用3D掃描技術使之作為製作角色的模型。在單人戰役模式中，玩家更會置身於17世紀的現實生活中，見識到不同文化風貌。

目前「搶先體驗」版共有5個遊戲角色（完成版將有12個角色）可供選擇，當中包括有︰札波羅結哥薩克人、波蘭翼騎兵、韃靼人、土耳其衛兵、瑞士傭兵、法國火槍手等。每位角色採用不同的兵器及格鬥系統，目前從預告片觀察到有︰軍刀、細劍、雙手長劍等等。

長劍（Longsword）、單手劍（Single-handed Sword）、軍刀（Saber）、細劍（Rapier）、匕首（Dagger）等都是HEMA常見的兵器，每種兵器都有不止一個流派存在。

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▍HEMA 在不同遊戲中的表現

在不同以史實為賣點的動作格鬥中，在遊戲設計上都會面臨「史實還原度」跟「操控可玩性」之間的取捨。

在Mount And Blade系列（M&B，《騎馬與砍殺》）中，採用方向對戰系統，以展示兵器格鬥中的「空檔」攻防概念。當時的打擊可分成上、左、右、下（中）四個方向，以表示不同方向的砍／打擊或刺擊。防守時亦要對準方向，方可成功防守。

可是那時的打擊並沒有準備架勢，揮動武器的動作跟揮動木棍一樣，玩家亦只能從「蓄力」方向判斷擋格。而擋格時亦可透過不斷按鍵以馬上改變擋格方向，難度相對較低。總的而言，M&B對3D環境下的兵器格鬥作出另一種的演繹方式，由《三國無雙》系列的無定向攻防，進化至更接近真實的攻防互動系統。

在2017年3月推出的For Honor（「榮耀戰魂」）則進一步完善了方向格鬥系統，以「三角攻防」配合「打投防」相剋、角色屬性作為格鬥系統。基本上，攻防是以觀察對手方向架勢來進行，但當加上中途取消和技能後，便衍生出更多元的攻防形式，因此有人把For Honor的「三角攻防」當成「猜拳戰鬥」。

遊戲為了吸引更多玩家遊玩，對動作設計上增添了不少誇張和「荷里活」戲劇元素，而對格鬥中的物理計算亦採取寬鬆的處理。某程度上，For Honor確實美化了兵器格鬥的對鬥動畫，也創造出一款相對簡單易玩的格鬥系統，但當中角色所用的格鬥技術，明顯地跟真實兵器格鬥技術有一段頗大的距離。

及至近年重現HEMA技法的經典作品《Kingdom Come：Deliverance》中，便採用「五星形」的格鬥系統，按照敵我雙方的架式，配合仔細的物理計算以及精緻的HEMA手法動作來進行格鬥。

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「五星形」比For Honor「三角攻防」更接近真實格鬥的情況。以五星代表3種進攻方式：砍、刺、踢；6種不同的進攻方向：頭部和上半身以及下半身的左、右側兩側及從中刺擊。雖則遊戲具有基本擋格按鈕，但並不能完全防守對方打擊，只能減少傷害程度。而且不同架勢各有不能防守的角度，遵照了德式劍術中四個「空檔」的原理。例如「右上」架式不能防守來自「左下」的打擊。

遊戲武器戰鬥效果力求還原真實的戰鬥物理效果。每位角色身體上有超過30個不同的擊中部位，並以4種不同層次的護甲以表示對不同部位的防護能力。換言之，假如對方上身穿著板甲的話，便應該針對下身進行打擊。

由於渴望重現更現實的HEMA格鬥技術表現，開發者為遊戲引進了連招系統，以重現一些真實存在的HEMA招式，如跨步側擊、撥劍以Pommel打擊等。玩家可以通過操控觸發連續攻擊，慢慢削弱對手。

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▍《Hellish Quart》如何重現現實技法

《Hellish Quart》由《The Witcher III》動畫師之一和動作捕捉演員製作。團隊使用了動作捕捉技術錄製大量史實兵器技法動作，再把這些動作複製到動畫布偶中驅動，配合敏銳的互動操控軟件，為玩家提供最真實的擊劍體驗。

哥薩克人趁韃靼人砍擊揮空後位於右方時，從左上方斜斬得手。是真的得到掉下的手。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/oOJ_sYrQ5Gs）

細劍手趁軍刀擺上架時突刺。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/oOJ_sYrQ5Gs）

雙方兵器會不斷互相阻格，必須繞過對方防守才可得手。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/oOJ_sYrQ5Gs）

遊戲中角色兵器攻擊所能造成的所有傷害，都是通過實時物理計算得出的。成功擊中的話，可能會出現割傷，較嚴重會是斬傷，再嚴重的甚至會整隻手腕被刀切掉。但另一方面，從預告片中觀察到，一些斬擊若未能對上「刃筋」的話，確實不能造出傷害。

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遊戲把手掣的4四按鈕分別代表4個打擊方向角度。不同的按鈕組合會產生各自的特殊攻擊或連擊。從上圖大家可以看到遊戲角色的動作十分細膩。

如果玩家不進行攻擊的話，角色將自動嘗試防禦對手的攻擊。角色手上的兵器亦會如實反映，刀刃之間會互相阻塞。跟現實一樣，玩家需要調整兵器角度，以防住對方攻擊，或是控制住對方兵器的動作。

為了贏得勝利，玩家必須像在現實世界中擊劍一樣，使用適當的時機、手段、技巧、速度和智慧，而不是單純的狂按攻擊。

不過由於遊戲尚未推出試玩版，遊戲的詳細操作方式還是不得而知。

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▍結語

雖然《Hellish Quart》還處於研發階段，目前大家只能單憑預告片來窺豹一斑，但其獨特的動作表現已經成功吸引一眾HEMA愛好者的目光。就連小編亦相當感興趣。

但願遊戲最終跟說好設計的方向一致，不致讓小編失望。

大家還是拭目以待吧。

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