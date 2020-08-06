性感空手道女星成功挑戰100塊木板　從手腳傷勢看劈板的真正意義

大家還記得一年前，日本寫真女星清水藍里在電視台節目狂耍「處男必殺空手道」，引來一片熱議嗎？近日，她「痛改前非」認真展示空手道，挑戰擊破100塊木板，手腳更因此滿佈瘀傷。不過從她的傷勢可見，她可能在技術上出現問題……

▍「處男必殺空手道」性感寫真女星

日本寫真女星清水藍里（清水あいり）自3歲起學習沖繩首泊流空手道，直至15歲遷居東京為止，具有12年空手道經驗，更擁有黑帶初段資格。她在空手道型方面取得優異成績，在小六至中二間連續三年贏得「近畿大會」冠軍。

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約於1年多前，她於電視節目表演自創的套路「處男必殺空手道」，上身穿著道袍下身卻只穿內褲，動作坦胸露膊，讓天下男生為之震驚，自此一炮而紅，不過亦惹來不少非議。

清水藍里確實有一定空手道實力。（影片擷取自︰Youtube，https://www.youtube.com/watch?v=flOdSTI00Cs）

她曾出席日本電視台節目《有吉反省會》，解釋自己之所以會創出這套「處男必殺空手道」，是因為以前試鏡甄選時，被指空手道是一項毫無賣點的特技，結果她便嘗試將性感結合其中，活用自己H CUP的好身材。

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雖然男生們看得很爽，但空手道畢竟是日本國技，批評她的人自然也不少。清水表示曾教導自己12年的空手道老師對她的行為感到十分不滿，甚至與她斷絕來往，最後成功和好後使清水不禁感動流淚。

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清水藍里經營個人社交頻道，吸引多達114萬人追蹤，人氣十足。

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▍痛改前非︰認真挑戰擊破100塊木板

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近日，清水「痛改前非」，決定在社交媒體上認真展示空手道，拍片挑戰以空手道技術連續擊破100塊木板。

根據擁有二十多年跆拳道經驗的小編W目測，木板厚度應該介乎1.2-1.5厘米，木質雖然是一般表演用的「飛機木」，但擊破聲不算是十分清脆，代表木板不是最垃圾的那個檔次，最差勁的擊破聲只會是「擦擦」聲，真的「像威化般乾脆」。

清水藍里分別用上了正拳、肘擊、旋踢（Mawashi Geri）及前踢（Mae Geri）四種技術進行擊破。正拳12次、肘擊44次、旋踢16次及前踢28次，每次擊破1塊木板，合共100塊。清水花上了6分鐘左右完成挑戰。

挑戰過後，清水的手腳出現割傷及瘀傷，右腳腳背更腫脹成「豬腳」一樣。雖然在很多人眼中看似十分容易，但這絕非一般人能夠輕易做到，尤其正拳、旋踢、前踢都需要用上一定技巧來完成。

以純武術角度來看，對於清水能夠拋開偶像包袱，一改「性感空手道」的作風，即使受傷仍堅持完成挑戰，著實是一件值得欣賞的事。

不過從技術來看，由她的傷勢可見，她可能在擊破技術上出現一些問題……

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▍從清水傷勢分析其擊破技術問題

可能不少人會以為只要搏擊技術了得，便一定能夠輕易完成擊破。但實際上，搏擊並不是武術技巧的全部，「擊破」能鍛練到「競技搏擊」以外的武術技法。搏擊時講求打擊距離、靈活度、成功率，而擊破講求最大化打擊衝擊力、傳達力量的結構有效度及打擊面的硬度。

一些技法可以用不同部位去進行打擊，它們的發力方式、時機、切入角度略有不同，打擊效果亦可以相差很遠。

大家不難發現，清水在擊破時較少用上正拳（12次）及旋踢（16次），因為她在進行兩種技法時受傷。而清水之所以受傷，撇開打擊部位硬度鍛煉不足外，其實是她的擊破技術出現一些問題。

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清水的腳背不只有割傷，還瘀傷腫脹得十分嚴重，罪魁禍首是因為她以搏擊常用的腳背旋踢腳法直接用在擊破當中。雖然她仍能擊破一塊木板的厚度，但卻已足以令她受傷。

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腳背由多塊細小骨頭組成，骨骼結構相對脆弱。一般搏擊時，旋踢以打擊軀幹、大腿、手臂等有肌肉覆蓋的部位為主，所以問題不大。但當以腳面踢撃堅硬的東西時，腳面則會很容易受傷。所以泰拳的低掃主張以腳脛著擊，即使擊中對方提腳擋格時，自己也不會那麼容易受傷。

以旋踢打擊木板時，一般會採用腳前掌的踢法，亦即是清水以前踢擊破時的腳型，空手道的「虎趾」︰腳指向上拗起，以厚實的腳前掌作打擊。這樣一來可以避免因著擊面過硬受傷，亦可以把打擊面從「面」集中到較小的「點」上，增加打擊力度的集中滲透效果。

詳細的虎趾旋踢踢法，大家可以參看空手道大師香川政夫的示範。

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另一方面，清水右手的無名指及尾指拳鋒明顯撞傷腫脹得十分嚴重。這次的罪魁禍首則跟她的出手角度有關。

正拳的著擊點一般有數種主張，有說食指及中指第三節，有說食指及中指第二及第三節之間，有說整個拳面，無論如何重點都在於著擊點跟前臂成一直線，讓力量可以最有效傳送至打擊點上。

清水直拳命中時，雖然手腕跟前臀有鎖緊成一直線，但手肘經常位於拳頭外側，這使較脆弱的無名指及尾指拳鋒成為最先著擊部位，因此抵受不住打擊衝力而受傷。要改善問題，清水可以稍微拉遠打擊距離，讓手肘有足夠空間伸直一點，使食中指拳鋒指前。她亦可以修正出拳及手肘角度，使正拳直線擊出，而不是斜線擊出。

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▍擊破磚塊木板的「竅門」

美國《赫芬頓郵報》（HuffPost）則曾經刊登了一篇題為《武術家是怎樣擊斷混凝土磚塊？》（How Do Martial Artists Break Concrete Blocks?）。作者Isaac Gaetz是一個曾習巴西柔術的結構工程師，他從物理學的角度出發，指出若果把磚塊（木板）放在兩個支撐物之上，那只需要大概125至175磅的靜力（Static Force，即向靜止物體施加的力量）就能將其擊斷，這組數字比很多職業運動員的體重為輕。他甚至認為劈磚的最大考驗在於心理，而不是拳重。

另外他亦指出，許多表演擊碎多個磚塊（木板）的武者，都會在磚塊之間放置鵝卵石或其他隔離物。在這個「巧妙」安排底下，當第一塊磚破裂時，力量就能夠輕鬆傳遞落去。換句話說，打斷2個磚塊並不需雙倍力度，其實只需要比打斷一個磚塊再多些的力量。

另一方面，擊破成敗與否亦很取決於「持板者」的技巧上。持板者在持板時重點並不在於緊緊握實木板，而是着重在木板兩端提供穩固的支撐。假如持板者結構鬆散的話，那只會卸去打擊者的打擊力，使力量不能直接穿透目標。更進一步，持板者需要配合打擊者的技法去調整木板角度，例如正拳時應該垂直向前，前踢時則微微斜向下。

雖然擊破有一些「竅門」去輔助，但假如打擊者對打擊部位沒有充分的鍛煉，打擊動作不夠準確，發力動作不夠集中，還是不能擊破木板的。

再說一次，「擊破」不是想像般那麼容易的。

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▍武術「擊破」的真正意義

但是，無論是什麼形式的擊破都跟搏擊對打有著「差天共地」的分別。真實搏擊是雙方之間的互動，距離、節奏、時機、進退攻防瞬息萬變，變幻莫測，拳手的身體素質、反應、技術都會影響到搏擊表現。反觀擊破的打擊目標往往是固定的木板或磚頭，讓打擊者在充裕的準備下，全力打擊在固定距離的目標。在整個擊破過程中，擊打者可以專心一致地打擊，不需顧慮防守或擊後反應。換言之，當中並沒有攻防意識可言。

正如在《龍爭虎鬥》中，當李小龍對上Robert Wall 飾演的空手道家時所言：「Boards don't hit back.」（木板不會反擊）。

那麼，是否代表擊破在武術上毫無用處，只是武術家用來嘩眾取寵的表演動作呢？我認為「擊破」固然跟真正搏擊截然不同，但卻不能說兩者在武術上「完全沒用」。擊破能具體展示某部分的武術技巧，作為鍛鍊過程的一部份。

擊破能夠具體測試一些武術技巧的運用，例如：身體硬度、打擊力度、打擊滲透力、打擊準繩度、身體操控協調、動作結構等。不同武術各自會有其武術方法論，由於在搏擊情況環境因素千變萬化，並不是人人都可以實踐某武術中的技法，而單憑套路練習又難以測試鍛鍊成果，於是「擊破」便成為折衷的展示方法，透過打擊固定目標來驗證技術掌握程度。

此外，搏擊並不是武術技巧的全部，「擊破」能鍛練到比賽以外的武術技法。尤其在「運動競技」主導的情況下，不同賽例設定會衍生出特定的「得分機制」，部分技術會較容易得分。在WT跆拳道的電子護具搏擊規例下，因為腳前掌位置無法設置電子感應器，以腳前掌踢擊的旋踢無法得分，所以全部運動員都只會以腳面踢擊。可是在跆拳道中，其實亦存有腳前掌的旋踢技法，其發力方式、時機、切入角跟腳面踢擊不同，打擊滲透效果亦較優勝。以「擊破」作為訓練，使技法練習更為完善，並可以實際展示訓練成果。

另一方面，擊破能夠讓初學者初步驗證技術能力的掌握程度，作為技術鍛練過程之一，逐步提升學員自信心。在實際搏擊中應用技法前，藉著擊破可以試驗動作的完成度，以擊破木板測試技術掌握的能力。尤其對於一些難度較高的踢法來說，很難一下子在搏擊中嘗試，擊破便成為很好的試驗場所。

最後，擊破不同於搏擊比賽，不一定要與別人比試搏擊能力，能夠讓習者一步步挑戰自我，挑戰自己的界限。始終，不是每位習武者都以「成為冠軍」、「擊敗所有人」為目標，亦不是人人都有能力在比賽中獲勝，有的只是想不斷地進步、享受武術的樂趣、堅持超越昨天的自己。

話雖如此，筆者始終認為擊破只是武術鍛鍊的其中一部分，要掌握真正的武術技巧，必須透過搏擊才能驗證技術的實際效用。始終武術是互動的東西，要做到「見自己、見天地、見眾生」，才算得上真正的武者。

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