瘋狂！「真空包裝人肉」藝術展　裡面竟係真人模特兒　仲會不停郁

我是憋着氣看完的！



如果人被真空包裝放在超市貨架上，你會買「這塊肉」嗎？

藝術家勞倫斯·馬爾斯塔夫（Lawrence Malstaf）的創作《SHRINK》就是把人體放到一個巨大的塑料袋裏，只留一根小小的可以呼吸的氣管，並慢慢抽走裏面的空氣，直到人的每一寸皮膚都和塑料緊密貼合，變成一塊被「真空包裝」的肉。

點圖放大看看《SHRINK》系列的「作品」：

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他將這些「打包好」的人類，像貨架上的商品一樣放在空中展示，一邊對他們説「沒關係，放輕鬆，讓身體沉浸在這種感覺中」。

看上去是不是很荒誕？有人説，這像是藝術家的個人癖好，看完強烈不適。

但藝術家本人卻表示，在這種狀態中，參與者的時間放慢了，脱離了嘈雜的環境，可以盡情地體驗人的本質、生命的呼吸、温柔的觸感和時光的流動。

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現場的觀眾也有人表示，觀看這個作品的時候體會到了被忽視的人作為動物的身體美；有人説看完後反思了人類商品的意義；還有人表示在現場得到了一次心靈的淨化和思考。

當然，更多的人表示我是全程憋着氣看完！

不得不説藝術就是不斷打破人的「常識」通過各種「不適」、「恐怖」、「感動」等情緒拓寬人的思維、感受和認知。不知道你怎麼看待這個「窒息藝術」呢？

更多藝術家勞倫斯·馬爾斯塔夫（Lawrence Malstaf）的創作（IG@lawrencemalstaf）

更多藝術家勞倫斯·馬爾斯塔夫（Lawrence Malstaf）的創作（IG@lawrencemalstaf）

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