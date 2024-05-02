巨大樹木突倒下　俄5歲男童慘被「當場壓死」　家人目擊全程崩潰

撰文：中天新聞網
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俄羅斯聯邦卡拉恰伊切爾克斯共和國，4月29日發生一名5歲兒童被倒下的路樹當場砸中身亡的慘劇。家人在旁邊目擊意外發生經過，悲慟不已。

根據俄羅斯媒體《НОВОСТИ 09》報導，4月29日，俄羅斯聯邦卡拉恰伊切爾克斯共和國發生一起悲劇，一名5歲男童被倒下的巨大樹木當場壓死。

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另外，據《俄新社》報導指出，男童一家人在下車時，發現路樹有異狀，怎料下一秒高大的樹木突然倒下。

當時一家人紛紛逃離，但男童不幸遭樹木重擊，當場慘死，家人在旁邊目擊意外發生經過，悲慟不已。

針對這起悲劇，當地相關部門已經介入調查。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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