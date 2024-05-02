巨大樹木突倒下 俄5歲男童慘被「當場壓死」 家人目擊全程崩潰
撰文：中天新聞網
出版：更新：
俄羅斯聯邦卡拉恰伊切爾克斯共和國，4月29日發生一名5歲兒童被倒下的路樹當場砸中身亡的慘劇。家人在旁邊目擊意外發生經過，悲慟不已。
根據俄羅斯媒體《НОВОСТИ 09》報導，4月29日，俄羅斯聯邦卡拉恰伊切爾克斯共和國發生一起悲劇，一名5歲男童被倒下的巨大樹木當場壓死。
點圖放大看涉事影片截圖（慎入）：
+13
另外，據《俄新社》報導指出，男童一家人在下車時，發現路樹有異狀，怎料下一秒高大的樹木突然倒下。
當時一家人紛紛逃離，但男童不幸遭樹木重擊，當場慘死，家人在旁邊目擊意外發生經過，悲慟不已。
針對這起悲劇，當地相關部門已經介入調查。
【延伸閱讀】印度火葬場圍牆倒塌 5人遭活埋慘死 2女童路過遭殃（點圖放大瀏覽，慎入）：
+5
美國酒店泳池奪命意外 女童突沉下水中消失 疑被吸入排水管慘死韓國食肆「殺蟲水放電暖爐旁」過熱爆炸 4客人燒傷包括2小童拒幫同學做功課 廣東13歲男童遭圍毆腦死 捐器官助7人重獲新生充氣彈床城堡無綁好遇強風遭吹走 兒童驚險翻滾到馬路｜有片智利機場3歲男童「走到行李輸送帶上」高速運走 驚險旅程曝光
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】