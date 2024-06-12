4人午餐$540港男呻貴：食咗識飛？　冰底可樂$33　1飲品$78更離譜

香港外出吃飯豐儉由人，不過有網民早前在網上發相，從相片可見是食肆單據，指4個人吃了西炒飯、咖哩牛腩及XO醬肉絲炒麵，及4杯飲品，合共要539港元，在網上公審「呢餐食咗識飛？」，認為太貴。帖文引起不少網民討論，不少人認為「如果4個人食這價錢不算貴」，亦有人認為樓主也有責任，「你入去前冇睇價錢？嗌完又話貴」。有網民發現帳單內1杯蜂蜜蘋果綠茶竟要78元，頓時被震撼到，「即時日本空運到港？」，但不少人留言認為，4個人用餐平均每人只是百多元不算貴，「好一點格局的餐廳都要這個價錢」。



單據顯示4人用餐，吃了西炒飯、咖哩牛腩及XO醬肉絲炒麵，加3杯餐飲及1杯蘋果蜂蜜綠茶，合計要539港元。（網上圖片）

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」內發帖，相片是1張本港食肆的單據，顯示4個人用餐，點了西炒飯、咖哩牛腩及XO醬肉絲炒麵，加3杯餐飲及1杯蘋果蜂蜜綠茶，合計要539港元。樓主認為很貴不划算，遂發文在網上公審：「呢餐食咗識飛？」

帖文一出引起不少網民留言，有人認為價錢貴，「食完送你一對翼」、「貴過酒樓」、「一半食租金」，也有人留意到可樂加冰底要33元，而單叫1杯蜂蜜蘋果綠茶更要價78元，「杯綠茶係即時日本空運到港？$78一杯？可樂一支$28都未夠癲」、「叫咗5公升蜂蜜蘋果綠茶？點解78蚊？」、「蘋果蜂蜜綠茶好貴，食一個飯嘅價錢無分別」，樓主解釋這是「散嗌價錢」，是同事點的所以不知味道。

有人認為樓主也有責任兼不公道，「你入去前冇睇價錢？嗌完又話貴」。（《緣路山旮旯》劇照）

不過，也有網民認為這個價錢4個人食不算離譜，又指樓主光顧的餐廳應位於時代廣場，「一人百零蚊晚餐，食唔起？」、「好一點格局的餐廳都要這個價錢，或更高喎！」、「喺香港4個人食五百幾蚊點解仲要complain（投訴）？」，更有人認為樓主也有責任兼不公道，「你入去前冇睇價錢？嗌完又話貴」，「一張單，冇區域冇相！就咁看咪貴囉！又唔知係咪酒店定西半山？」。