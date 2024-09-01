鬼門關閉2024｜鬼月呢日就完啦！當日禁忌逐個數　點解唔好聽佛經

【鬼門關2024】今年鬼門關時間落在9月2日晚上11時，除了中元普渡外，家家戶戶在這天也會準備食品祭拜，送好兄弟們一程。



台灣清水孟國際塔羅小孟老師及民俗專家柯柏成在FB粉專提醒民眾鬼門關的拜拜禁忌，像是普渡品的選擇、物品擺放位置等，避免不小心冒犯到好兄弟。

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家中有「這些東西」快收好！鬼門關禁忌一次看

經歷一整個月的鬼月，好兄弟們將在農曆七月三十日返回陰間，從此恢復陰陽兩界、各過各的生活。其中鬼門關祭拜儀式通常會在下午1至5時舉行，避免好兄弟吃太晚回不去，專家們也提醒民眾當天需注意的拜拜禁忌、祭品選擇！



清水孟國際塔羅小孟老師在FB粉專發布影片指出鬼月9大禁忌，包括祭拜細節、禁語及家中物品的擺放，並說明可能招致的後果，避免民眾觸犯。

1、不能放磁鐵

磁鐵具有吸引力和磁性，可能會吸引鬼魂，讓祂們無法順利返回陰間。

2、普渡品一定要吃完

如果普渡品沒有吃完，好兄弟們可能會循著食物的香味回到陽間。

3、不要聽佛經

在鬼門關當天聽佛經，可能會讓好兄弟們誤以為是要超渡祂們，而不願離開。

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4、不要擺放花的香氛

如果祭拜當天擺放了花的香氛，好兄弟們可能會聞香而來。

5、收起家中的玩偶

在鬼門關之前，應該將家裡的玩偶收起來，避免好兄弟們附在娃娃身上。

6、晚上不要點蠟燭

若在鬼門關當晚點蠟燭，好兄弟們可能會尋著蠟燭的微光而來。

7、避免說「再見」

在鬼門關當日，應避免跟親朋好友、小孩子說「再見」，以免好兄弟們聽到這兩個字，下次鬼門開啟時又找上門。

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8、 不要跟過世祖先抱怨

在鬼門關時，不要向過世的祖先抱怨，以免祂們帶著怨氣回到靈界，影響到陽世的家人。

9、念經不要迴向給冤親債主

在鬼門關時念經，不要說迴向給冤親債主，以免路過的亡靈為了表達感謝而不願離開。

這些行為超NG！亂踩冥紙、求財可能惹禍上身

民俗專家柯柏成也補充，鬼門關當日通常會進行最後一次的祭拜，但這天並不是約定俗成的祭拜日，已經普渡過的民眾可看個人需要拜拜，柯柏成同時也說明鬼門關的注意事項。

1、避免大魚大肉或過於豐盛的祭品

若當日準備的普渡品太豐盛，擔心好兄弟會因為吃太好留戀而不想回去，所以祭品通常以保存期長的食品為主，讓祂們能帶回陰間享用，例如泡麵、餅乾、罐頭等。

2、鬼門關當天也是地藏菩薩的聖誕，供品理應以素食為主

民俗傳說中，禮請幽冥教主地藏菩薩作主，讓好兄弟們返回陰間，勿在陽間擾亂秩序。用素食設供祭拜一方面是為了供奉菩薩，另一方面也避免讓好兄弟們在陽世留戀不回。

另外，鬼門關當天可以自主素食一天或持誦地藏菩薩聖號，為自己及家人積累福慧。

3、不可以跟好兄弟求財許願

柯柏成認為，鬼道眾生連基本溫飽都有問題，並無多餘的財可以回饋，因此當日應避免向好兄弟求財許願。

4、不可以亂踩冥紙

柯柏成說明，雖然現在已有統一集中焚燒冥紙的地方，但還是會有一些民眾會在路邊自己燒，若遇到焚燒飛舞的冥紙，千萬不要故意去亂踩，此舉對好兄弟相當不敬。

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