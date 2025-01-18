高爾夫球女神金髮Look惹話題　生於日本卻拒絕入籍　妹妹同是美女

染了一頭金髮的26歲高爾夫女將石昱婷，以球技及漂亮外型一直備受球迷喜愛。



最近她在社群更新動態貼出在馬爾地夫度假的照片，只見她身穿黑色泳裝，火辣露出腰線，讓日本粉絲大讚：

我人在北海道正在下雪，卻快要熱到融化了。

石昱婷最近分享一張金髮照，引起熱論。（IG@shi_yuting35）

生於福井縣、日本成長卻始終拒絕入籍 點圖放大看更多石昱婷的照片：

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生於日本福井縣的中國高球女將石昱婷，擁有身高171厘米的好身材與精緻臉蛋，被日本人譽為「模特系」高爾夫選手。

她5歲前隨父母在日本成長，之後舉家返回上海，7歲起接觸高爾夫，2018年轉入職業，去年5月石昱婷也去到台灣，參加在桃園龜山東方高爾夫俱樂部舉行的「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」。

儘管成績不俗，但石昱婷始終拒絕入籍日本，另外她還有位相差4歲的妹妹石昱莉追也是位高爾夫選手，姊妹倆都有極高人氣。

石昱婷的妹妹石昱莉（右）也是位高爾夫選手，姊妹倆都有極高人氣。（IG@shi_yuting35）

妹妹石昱莉同樣分享了淡粉色頭髮的照片。（IG@shi_yuli35）

妹妹石昱莉同樣分享了淡粉色頭髮的照片。（IG@shi_yuli35）

點圖放大看更多石昱莉的照片：

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看到石昱婷從一頭烏黑頭髮變金髮，許多粉絲紛紛留言回應：

「哇！美人魚」

「好像換了一個人」

「是荷里活女演員嗎？」

「戴假髮嗎？太驚人了，感覺完全不同啊」



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