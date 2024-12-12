高爾夫球神技！球卡沙坑　他「反方向擊球」下秒竟逆飛一桿入洞

加拿大一名以特技擊球聞名的高爾夫球明星鮑徹（Mac Boucher）與朋友練習打高爾夫球時，竟成功打出一記反向擊球。不僅將球救出沙坑，甚至僅用一桿便將球送入洞中。讓他事後興奮表示「這是我打出最瘋狂的一球」，連網友都被盛讚他是高球史上的「神仙手」。



根據《高爾夫球月刊》報道，加拿大高爾夫球明星鮑徹本月與好友一同練習打高爾夫球時，高球不幸落在沙坑與草坪交界處，若正面擊球可能會將球直接打入沙坑中。於是，他用上了「背對球洞擊球」，成功用一桿便將球送入洞。

成功一桿入洞後，在場人士均表現驚訝。（IG@macbouchergolf）

有職業高球手讚嘆這是他在Instagram看過最酷的一球。（IG@macbouchergolf）

點圖放大看看「反向擊球一桿入洞」的過程：

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影片中，鮑徹用上了美國著名高爾夫球名將「左手怪傑」米克森（Phil Mickelson）的經典招數——背對球洞擊球，僅一桿便讓球越過沙丘坑掉到草皮上，最後成功緩緩滾入洞中，他不禁興奮高舉雙臂狂奔，表示：

這是我打出最瘋狂的一球。

而周遭朋友目睹這一幕都感到不可置信，不少網友稱，這是「高球史上的巔峰表現」，更盛讚他是高球史上的「神仙手」。

然而，由於這球打的巧妙，因此引來許多網友質疑影片有造假的嫌疑。於是，鮑徹隨即發布另個角度拍攝的影片佐證，強調這球是真的，讓粉絲紛紛激動留言力挺。

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