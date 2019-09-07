【健康百科】感冒後久咳不癒　中醫分析纏綿性咳嗽起因與療法

文：劉錦偉醫師@中大中西醫（註冊中醫師及物理治療師、香港中文大學醫學院中西醫結合醫學研究所榮譽專業顧問） 香港氣候潮濕，人煙稠密，空氣質素欠佳；加上城市人生活節奏緊張，睡眠不足，較容易患上感冒咳嗽。有不少感冒患者求診西醫和服藥後，發冷發熱、咽痛頭痛或流涕等症狀大多都會得以改善。然而，亦有一部份患者的病情反覆，特別是咳嗽，雖經診治後有所緩和，但仍有纏綿難癒的微咳伴咽癢症狀，並往往會持續數星期至數月不等，使病人憂心忡忡，此時接受中醫治療或會有所幫助。中醫對咳嗽的病機見解獨特，通過辨證論治既能減輕持續的咳嗽症狀，亦有助原發病好轉。

部分患者感冒後或仍有纏綿難癒的微咳伴咽癢症狀，可以考慮尋求中醫治療。（資料圖片）

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咳嗽，從生理角度看，是人體的一種保護反應，目的是將呼吸道內的廢物或分泌物排出。中醫認為，當人體質虛弱，衛氣不固（即西醫學的抵抗力不足），外邪（細菌病毒）乘虛入侵，以致肺失宣肅，肺氣上逆而出現咳嗽症狀，屬外感咳嗽。當論及纏綿難癒輕微持續的咳嗽，中醫認為是由於肺脾腎皆有虛損，氣機運行和津液輸布發生障礙，加上人體更容易反覆感受外邪，使咳嗽長期不癒，屬內傷咳嗽。筆者臨床常見的久咳類型以痰濕犯肺、痰熱鬱肺和肺陰虧居多。

中醫治療纏綿性咳嗽以扶正祛邪為治療原則，助以祛痰、瀉肺或健脾、補肺、益腎等療法，以恢復肺氣宣暢，從而達到止咳的效果。

痰濕犯肺

症狀特點是痰白質稠，並會出現胸脘作悶、神疲乏力、胃口不佳、大便較軟爛、舌苔白膩等症狀。筆者常用陳夏六君湯而達到健脾燥濕、化痰止咳的效果。筆者在治療慢性咳嗽個案中，此方用得最多。因此方中的法半夏配合陳皮功能獨特，有燥濕化痰、降逆止咳的效果。另外，此方內的四君子湯（人參、白朮、茯苓、甘草）有益氣健脾的效果，部份現代藥理研究更證証明此方可以增強個體的抵抗力。微咳者，還可加入紫菀、白前或百部等中藥。

痰熱鬱肺

其症狀特點是痰多稠黃，可伴有身熱、口苦口渴、舌苔黃膩等症狀。醫師常用清金化痰湯加減治療，以下為藥方中的常用藥材：方中桑白皮、黃芩、知母清瀉肺熱；貝母、瓜蔞、桔梗清肺化痰止咳，另可添加魚腥草，使排膿消癰有更佳效果。

纏綿性咳嗽可以分成數種，成因及症狀都有不同。（資料圖片）

肺陰虧耗型或氣陰兩虛

部分患者因長時間痰熱咳嗽而消耗體內津液，引致腎陰虛火旺症候，以乾咳為特點，少痰或痰中帶血絲，常伴有午後潮熱、手足心熱、口乾、舌質紅少苔為主的症狀。筆者會以沙參麥冬湯配合止嗽散進行治療。藥方中常用北沙參、麥冬、玉竹、天花粉滋養腎陰，生津潤肺。此外，中醫認為腎主納氣，意指腎臟攝納肺臟吸入之氣，從而調節人體呼吸運動。當久咳傷及腎氣會影響其攝納吸入之氣，就會出現呼氣多吸氣少；患者表現吸氣困難，體力活動是時氣喘加重及較易出汗、中醫統稱為腎不納氣之病証。臨床治療可以處方腎氣丸加減治療。

如要治療纏綿性咳嗽，中醫有不同的方法。（資料圖片）

中醫治療內傷咳嗽的方法很多，除內服中藥外、亦可考慮針灸、拔罐、飲食療法等治療手法。對於一些較頑固的咳嗽，往往是因呼吸道內的分泌物增多所致，所以保持呼吸道清潔非常重要。筆者認為可以使用生理鹽水洗鼻，透過清洗鼻道、鼻甲、鼻淚管開口，中鼻道的額竇、前篩竇及上頜竇開口及在後篩竇和蝶竇的開口，可減輕局部位置過敏和分泌。臨床上的次序如下：

首先是清洗鼻前庭部位那些黑色、黃色的髒物。其次是鼻道，目的是稀釋局部分泌物及髒物。接著是沖洗鼻竇。若患者因鼻竇開口封閉而有頭疼、頭昏、濃涕等嚴重症狀時，沖洗鼻竇可以減低或消除鼻竇開口的水腫症狀，讓鼻竇開口能正常打開，使鼻竇內鼻腔分泌物能正常循環，有助鼻竇內的膿液引流出來。最後就是清洗鼻咽部和咽部。

除此之外，平日保健要注意足夠保暖，定期適量運動、戒煙、減少進食生冷及刺激性食物等，亦對預防反覆纏綿性咳嗽復發非常重要。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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