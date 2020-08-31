台女童遭風箏纏繞飛上天　女主持直擊恐怖現場：需要啤酒壓驚

日前台灣發生一名女童被風箏捲到空中甩，幸好最後女童獲救，僅頸部遭勒傷其餘無大礙，但已引發大眾熱議，而台灣本土劇女星黃瑄剛好是這場活動的主持人，也親眼目睹了這驚恐的30秒。

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據「三立新聞網」報導，黃瑄透露當時看到女童被風箏捲上天，心裡感到很害怕，見到女童被風箏甩上甩下，很擔心下一秒如果有怪風吹來，女童會被甩下來，好在現場的老師以及新竹市政府反應很快，最後讓女童平安獲救，發生這樣的情況她還是含淚盡力完成主持工作，等到工作結束後，她回到車上才哭出來，因為她自己也是個媽媽，看這樣的畫面讓她永難忘懷。

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黃瑄事後也在網上發文透露「兩天的新竹市國際風箏節，經歷了烈日、暴雨、七級怪風，我需要美食啤酒壓壓驚」、「是的，我今天在南寮主持，驚恐的目擊小孩捲上天30秒，還好有驚無險平安無事」。

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