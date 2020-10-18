駛出真功夫｜擠塞下讓車切線　獲閃死火燈兩下回應　網民高度表揚

【駕駛態度／死火燈／禮讓】俗語有云「駛出真功夫，方為大師傅」，路上時刻禮讓當然人人愛！最近有司機在facebook群組上分享車cam短片，這次並非要批評態度差劣的駕駛者，而是要大讚1個有禮的善用死火燈良好行為！

【禮讓駕駛】1. 馬路上禮讓駕駛才可令大家都安全回家，有網民就分享示範例子！（網民梁小姐授權）

點擊即睇禮讓駕駛使用死火燈示範！↓↓↓

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網民梁小姐在facebook群組「馬路的的事討論區」上載1段車cam短片，拍攝位置為牛頭角站附近對出的一段觀塘道，當時正值晚上接近7時的收工時間，路面擠塞令車輛都需要以低速行駛。

車cam片後可見，梁小姐行車期間，1部在慢線的黑色私家車打右燈示意切線，並將車頭微微抽出，她遂減慢速度方便黑色私家車切線。當黑色私家車完成切線之後，就十分之有禮貌地閃了兩下死火燈以示感謝。

梁小姐在帖文中指這是「最美麗的畫面」，指黑色私家車：「示範了『高級文明駕駛法』，讚呀！」她亦希望短片可以令更多人在駕駛時多禮讓，減少道路怨氣。帖文亦引來大批網民讚好，更熱烈留言支持做法，不過亦有人指出，對於老一輩的司機而言，閃兩下死火燈是表示不滿：

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同場加映：觀塘由朝塞到晚，連職業司機都唔想去，即睇網民點評問題喺邊度！↓↓↓

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同場加映：唔講你未必知，原來泊車尾下有以下5大好處！↓↓↓