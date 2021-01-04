台女表演「顏藝」狂曬崩壞照　30張對比圖震驚網民：原來是大美女

「顏藝」一詞源自日本，一般認為最早是從動漫《遊戲王》產生，裡頭眾多角色，在進行決鬥時，出現的一系列風格丕變、極度扭曲的表情，也成為日本影視中常見的獨有風格，變成笑梗或是達到詭異的氣氛營造。近期不僅在漫畫改編的日劇《極道主夫》中，可以看到氣質男星玉木宏，大展顏藝驚呆粉絲，近期台灣臉書上也有一粉專「30才jk濃濃」示範了她的驚人潛力。

曾經在日劇《交響情人夢》擔任古典樂帥哥，個性毒舌愛翻白眼仍不失帥氣，被封為千秋王子的玉木宏，在《極道主夫》中顏藝更進化，飾演煞氣的黑道卻寵妻的家庭主夫，在劇中頂著黑道造型下廚、做家事，展現超寫實日常面製造反差萌，大秀皺眉表情、挑釁表情，引起許多網路討論「感覺演完這部眉頭的皺紋會增加」、「看得很開心www」，使該劇位於「網路口碑日劇聲量」第三名。

《極道主夫》位於「網路口碑日劇聲量」第三名。（DailyView網路溫度計授權使用／網路口碑 / 日劇（分析期間：2020/10/01~2020/12/29））

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不只日劇有顏藝功夫，台灣也有正妹網友實力驚人！自稱醜臉界的百達斐麗AKA「顏藝女王」濃濃，不展現顏藝時，擁有一頭長髮與氣質五官，是個標準的白皙正妹，但她在粉專中的照片，不但是零偶包，更可說是「負偶包」展現各種扭曲表情，翻白眼、雙下巴各種死亡角度樣樣來。

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濃濃17日的貼文中，一口氣三十張對比圖，用各種生活日常主題如「菜單上的vs實際上桌的」、「預購頁面vs 實際到貨」搭配誇張表情，讓網友笑翻「看完覺得臉部肌肉好酸」、「明明可以靠臉吃飯 卻偏偏要靠才華」，該貼文也引起高達1.1萬次分享，逾3800則留言朝聖。

同場加映：台網瘋傳一張新冠肺炎確診美女養眼照 網民起底驚見大馬性感網紅（點圖放大↓↓↓）

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