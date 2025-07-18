【真人真事鬼故】搬新屋後夢到「女餓鬼」　醒來後驚悉「她仍在」

相信許多人都知道一些地方上凶宅的存在！今天要講一個真實故事。



文：邵萱（發表於靈異2公社）

在2015年，位於南部高雄的一間大樓，而我就剛好租到了那一間……

靈異．真人真事｜搬新屋後夢到「女餓鬼」 醒來後驚悉「她仍在」（01製圖）

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剛住進去的第一個禮拜都沒什麼異樣，直到第二個禮拜，晚上睡覺做了一個夢！夢見有個女子跟我說她很餓，想吃東西，接著就把我帶到了一個從沒見過的街道，街上有很多店家，一路上她就一直走一直看，看的全都是賣吃的，然後說：

他們都不給我東西吃！

她走在我前面，突然回過頭看向我推了我一把！

我瞬間醒來，醒來的時候心情很複雜，呆坐在床上一會，就下床去廚房倒杯水喝。喝水時想到剛剛的夢，於是我就打開雪櫃，看見還有雞肉跟洋蔥，沒其他的菜了！拿雞肉跟洋蔥出來，就煮了簡單的雞湯，盛了一碗拿到客廳放在桌上，雙手合十唸著：

這位姐姐，我無意打擾，只是來這租房子住的，如果剛剛是你來入夢，那這是我給你煮的碗雞湯，請你吃！

說完我就走離開了客廳，到廚房也給自己舀了一碗雞湯吃，端到房間自己安靜的吃著，那時內心卻很在意客廳的動靜，不知道會有什麼聲音，我就這樣安靜的吃著，注意的聽著。

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當我吃完之後，喝完了湯，突然聽見客廳的桌上有筷子放下的聲音，又很像是掉落的聲音，因為是鋼筷，所以聲音很明顯！然後我起身走到客廳查看，發現原本放在碗上面的筷子被放在桌子上，明顯有被動過！但是那碗湯已經沒有了香氣，沒有了熱氣，我伸手觸摸著那碗湯的碗，居然是冰冷的……

這是在夏天，不是冬天，怎可能冷這麼快？我吃一碗湯幾塊肉，也才五六分鐘的時間，而客廳的那碗已經變冷了，而不是涼，涼是還有餘溫！但是冷，是冷到沒有餘溫！

在那當下，我已經嚇到不知道該說什麼，也不敢多想，就小小聲的問說：

姐姐，你吃飽了嗎？要是吃飽了，我收拾一下！

話剛說完，廚房就傳來水龍頭微弱竄水流下的聲音！我趕緊走向廚房一看，水龍頭滴著幾滴水！那時下意識的告訴自己，可以收了！然後就收了客廳那碗雞湯，倒掉，洗好碗筷，就上床去睡了。

也不知道為何，那夜睡的很安穩，沒有害怕，沒有恐懼，一覺到天亮。

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