大便別急著沖廁「七種糞便形狀」判斷身體狀況　香腸光滑型最完美

上完廁所別急著沖 水！台灣醫生陳威智指出，只要看便便的形狀，就可以判斷身體究竟出了什麼問題，若出現顆粒狀小球或是香腸狀表面凹凸不平，就有可能是有便秘問題，若是出現塊狀、散狀、水狀等，就可能是有感染、腹瀉的問題。



台灣醫生陳威智在臉書發文表示，便便有時會粒粒分明、有時粗獷細長，有時甚至直接給你糊成一團，對此，他用世界級標準的《布里斯托大便分類法》，教你從中判斷身體究竟出了什麼問題：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

顆粒狀小球：

缺乏水份、纖維，有便秘問題

香腸狀表面凹凸不平：

由多個顆粒所組成，比前者稍微好一點，但仍有缺乏水份、纖維、便秘的問題

香腸狀表面有裂痕：

還算健康，只要多補充一點水份

香腸狀表面光滑：

最理想健康的形狀

塊狀，質地柔軟：

腸道無法有效吸收食物的水份及養份

散狀或糊狀：

腸道細菌失衡，若長時間持續建議就醫檢查

【相關圖輯】便秘｜肛門專家教用性玩具通便 親自解構「一用即屙」科學原理（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

水狀無固體：

有細菌病毒感染的可能，建議避免食用辛辣食物刺激腸胃

針對以上7種類型的便便，陳威智總結說道，1~2型通常有便秘問題，3~4型可視為正常；至於5~7型如果長時間持續，可能已有感染、腹瀉的問題，建議盡快就醫檢查。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



延伸閱讀：

賴清德今揪官邸烤肉趴…恰逢「他」生日分享紅豆餅 郭國文曝合照

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】