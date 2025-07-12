大便別急著沖廁「七種糞便形狀」判斷身體狀況 香腸光滑型最完美
撰文：中天新聞網
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上完廁所別急著沖 水！台灣醫生陳威智指出，只要看便便的形狀，就可以判斷身體究竟出了什麼問題，若出現顆粒狀小球或是香腸狀表面凹凸不平，就有可能是有便秘問題，若是出現塊狀、散狀、水狀等，就可能是有感染、腹瀉的問題。
台灣醫生陳威智在臉書發文表示，便便有時會粒粒分明、有時粗獷細長，有時甚至直接給你糊成一團，對此，他用世界級標準的《布里斯托大便分類法》，教你從中判斷身體究竟出了什麼問題：（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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顆粒狀小球：
缺乏水份、纖維，有便秘問題
香腸狀表面凹凸不平：
由多個顆粒所組成，比前者稍微好一點，但仍有缺乏水份、纖維、便秘的問題
香腸狀表面有裂痕：
還算健康，只要多補充一點水份
香腸狀表面光滑：
最理想健康的形狀
塊狀，質地柔軟：
腸道無法有效吸收食物的水份及養份
散狀或糊狀：
腸道細菌失衡，若長時間持續建議就醫檢查
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水狀無固體：
有細菌病毒感染的可能，建議避免食用辛辣食物刺激腸胃
針對以上7種類型的便便，陳威智總結說道，1~2型通常有便秘問題，3~4型可視為正常；至於5~7型如果長時間持續，可能已有感染、腹瀉的問題，建議盡快就醫檢查。
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