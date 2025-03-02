遍布全城　夾公仔吸「癮」力何在？

近年，五光十色的夾公仔店在各區湧現：位於銅鑼灣中心地段，樓高三層的銅鑼灣地帶，竟有至少四十間夾公仔店，機台數量逾八百部；深水埗的西九龍中心，幾乎每層都有兩至三間店，部分大型店設置過百部機；而葵涌廣場更是被夾公仔玩家稱為「夾公仔聖地」。隨處可見的夾公仔店，讓不少途經的市民感到好奇而走入店內，亦有人感受到夾公仔帶來的成功感，從此沉迷其中。夾公仔竟然夾上癮，到底這些七彩繽紛的透明膠箱，有何吸「癮」力？



距離訪問約定時間還有15分鐘，記者看著不遠處的夾公仔店內，有名男子在機台前熟練地操控爪子。10分鐘後，那名男子看著新獵物Chiikawa公仔跌進洞口，拿著戰利品離開夾公仔店，徐徐走到記者面前。他就是夾公仔愛好者——Solo。

耗時間金錢換滿足感

年約30歲的Solo，2024年6月開始遊走各區夾公仔，各款公仔、模型、一番賞等獎品均為其囊中物。他平日在葵涌廣場附近下班後，會到那兒花一小時夾公仔；周末，他則會到深水埗、旺角或觀塘的夾公仔機集中地「打台」（玩夾公仔機），由下午2時玩到晚上7時。有時，他亦會在周末用上整日時間，到訪一區內約十間夾公仔店，挑戰不同機台。

然而，Solo付出的不僅是時間，亦有金錢。幸運時，他用一千多元就夾到五、六件獎品，但也曾花了六百元，卻空手而回。經過無數次挑戰，他由每周僅「投資」數百元，到後來每周花三、四千元，至今已耗費逾六萬元。

James形容當時抑鬱症讓他感官放大，能在腦內想像夾公仔時的移動方向，令他更易夾中公仔。（大學線授權使用）

夾公仔也是賭博行為？心理學家揭成癮原因（點圖放大了解更多）：

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Solo迷上夾公仔前，一直都有研究和投資股票，Solo認為兩者大同小異：往日他會思考如何以投資贏錢，現在則會思考如何以技術贏得獎品。他指，每台夾公仔機都設有不同難度與障礙，像夾的鬆緊度、出貨位的阻礙物，使玩家更難夾得獎品。不過，玩家可用技術與運氣，有機會以低於市價夾到心儀公仔。他形容，夾中公仔代表挑戰成功，那是種滿足感，也是對自己夾公仔技術的肯定，因此他由最初「經過（夾公仔店）會玩一下、夾一下」，到後來投入的金額愈來愈多。

家中公仔堆積如山 成功賣出「癮」又起

Solo夾到的公仔越來越多，同時又怕把獎品放在家中客廳會被家人責罵，所以只能將公仔放在自己的房間，在床舖上擺放70至80隻。當他看到房間公仔堆積如山，便暫停夾新的獎品，把舊的公仔以一折成本價賣出去。賣出部分公仔後，每當發現房間可用空間增多，他就會再次沉迷。夾公仔店隨處可見，彷有無形磁石，吸引他入店試試運氣，終跌落夾公仔深淵，

看見有機會便玩一點點，幾塊錢又幾塊錢，最終都離開不了，沉迷了。

多次「戒夾」不果 終選擇共存

解悶變成上癮，Solo意識到不應繼續沉迷，嘗試退出這無底深淵。Solo每個月收入有二萬元左右，他會用收入的五至七成來玩夾公仔，有時更會花光收入，使用積蓄來玩。後來，他提款時發現銀行存款逐漸下降，亦有朋友勸喻他減少夾公仔的次數，故萌生「戒夾」的想法。

他在2024年8月加入有戒夾公仔資訊的「夾公仔成癮！互助退坑脫坑群組！中伏通知！」Facebook群組，看看有沒有戒夾方法。同年12月22日Solo發布帖文向成員宣佈「不再夾公仔」的目標。可是，夾公仔店處處可見，Solo發帖文後不久，夾癮再起。

他上網搜尋夾公仔成癮資訊，搜尋到戒賭機構——錫安社會服務處勗勵軒輔導中心，有提供夾公仔成癮的戒賭輔導，於是向機構求助。他指，輔導中心的心理學家與他探討成癮原因，並建議他找另一興趣代替。Solo每星期會去中心一次接受輔導，至今已進行16次。可是，他認為作用不大，笑言經常在輔導翌日便忘記所有建議。如今Solo選擇與夾公仔共存，憑自己的意志力把夾公仔的支出，控制在每周二千元內。

始終（戒夾）很需要靠自己，最後繼續玩與否亦取決於自己。

廿年間不斷鑽研技術

從事建築行業的James，早在2004年於香港接觸到夾公仔。2017年，他因一次意外跌傷腰椎，而到深圳東門接受治療，期間當地出現夾公仔潮，僅需一元就可玩到一局。便宜的價錢引起James的興趣，用10元便可夾到一隻Monchhichi公仔，半年間共夾得60隻。

半年後完成治療回港，適逢葵涌廣場出現了第一間夾公仔店，延續了James夾公仔的興趣。他表示，曾觀看網上夾公仔策略的影片，學習當中技巧；亦曾借用朋友租的機台，在凌晨時試玩，以鑽研機爪的設定和公仔的擺位。James的夾公仔技巧不斷提升，成功夾得大量獎品。他曾以1600元夾到80盒Qposket模型，也曾用四百元夾到市值過千元的獎品。訪問當天，James僅用一小時，就以三百元成功夾得三隻近期的熱銷公仔Labubu。

夾公仔成情緒出口

夾公仔不單讓James贏得獎品，也令他得到心靈慰藉。James受傷後，不能玩熱愛的運動如足球、籃球、衝浪，其後更患上抑鬱症，令他失去生活的動力，不時會困自己在家中。James說當時夾公仔為他帶來刺激感，頓時成為自己的情緒出口，填補他空虛的時間，

我看不到其他東西，只看到夾公仔，我停了在自己的世界裏。

夾公仔本來只是James的情緒出口，過程中漸漸發現樂趣。縱使James現時再沒有傷患在身，他仍享受破解機台設定的過程，「我負責破解設定時，腦海中會看到那個公仔怎樣走，就像下棋一樣。」雖然James喜歡研究如何夾中公仔，但有時亦無法成功控制公仔的走位，故他不會以賭博心態，花錢直至夾到才停止，而是先在同一部機嘗試夾兩、三次，再決定是否繼續夾。

我不賭錢……但我會研究喜歡的東西。

不敵新公仔熱潮再入坑

James因為愛夾公仔，每月平均花數千元，高峰期更曾耗費逾萬元夾公仔。2024年中，他發現夾公仔開支太大，加上家裏囤積太多公仔，決定從夾公仔的世界中「抽離」，將次數減至每周一次，以打遊戲機、游泳、滑板填補多出的時間。

然而，「抽離」數月後，在2024年萬聖節，南瓜模樣的Labubu公仔興起，將James帶回夾公仔機的面前，令他重新迷上夾公仔，更在社交平台Threads上分享自己的「戰利品」，認識了其他玩家。自此，James在周末時都會相約網友到葵涌廣場夾公仔，但交流之外，他也會勸籲單靠運氣的玩家不要再沉迷，

我也勸人買，例如Labubu……其實你一百元無法正常打出，那為什麼不（直接）買呢？

戒賭中心接夾公仔成癮求助

現時本港共有四間獲政府資助的戒賭輔導中心，錫安社會服務處勗勵軒輔導中心是其中之一。勗勵軒輔導中心主任，註冊輔導心理學家嚴廷玲指，中心由2022年起開始接獲夾公仔成癮人士的求助，2024年共接獲七個、年齡介乎二十至三十歲的求助個案。然而，社會大眾往往不視夾公仔為賭博行為，故中心難以直接找到夾公仔成癮者，並提供戒賭服務。

大家想起夾公仔……都不會覺得是賭博，只會覺得這是一些消閒玩意。

嚴廷玲指，人們夾公仔的目的往往為贏得獎品，而過程涉及金錢、風險和不確定性，符合賭博之定義，應視夾公仔為有賭博元素的玩意。若求助者的夾公仔次數、花費金錢、戒斷後的影響等情況，符合DSM-5內列出的賭博失調標準，則應加倍留神。

心理學家揭成癮心態

嚴廷玲認為，近年夾公仔店隨處可見，令大眾容易接觸。她留意到大部分夾公仔店都是24小時營業，途經店舖時經常看到有人玩或中獎，誘發市民嘗試。經過多番嘗試，但仍未能如願夾到公仔時，人們就會出現「花了這麼多錢，目標物差不多到（出口位），沒理由不繼續試」的想法，短暫沉迷其中；而夾中了又「食過番尋味」。在此循環下，有些人由消閒變成癮。嚴指，打發時間、享受夾公仔過程與出貨的快感、對夾中某目標物的渴求，均為普遍市民成癮原因。

她續指如果人們經常在生活中感到虛無，例如：經常覺得生活沒意義、自己沒有目標，也沒有甚麼東西想做，會令他們更易沉迷夾公仔。她觀察到生活感到虛無的人，常帶有抑鬱情緒，會在空餘時間尋找樂趣，讓自己抽離現實，而五顏六色、帶有不同音效的公仔店，可為情緒低落者帶來感官刺激，讓其漸漸愛上夾公仔。

提供輔導助戒除賭癮

為讓大眾認識賭博的定義，中心自2022年起加強公眾教育，如到學校進行講座、派發含非傳統賭博的小冊子，介紹夾公仔、抽盲盒等行為。中心網站亦有賭博失調快速測試，協助求助者初步判斷自己有否夾公仔成癮。中心亦為求助者提供戒賭輔導，如電話熱線、一對一的談話療法，亦設各種興趣小組，包括運動班、手工藝班，轉移求助者的焦點以抒發情緒。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】