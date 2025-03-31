灣仔茶記食早餐牛肉醙火腿酸？港男呻中伏　網民鬧：失敗中嘅失敗

「鹼水麵有鹼水味、魚蛋冇魚味、蘿蔔太多渣、豬紅一夾就散、大腸入面有舊屎，你有冇攪錯呀？」，周星馳電影《食神》的經典對白，竟然在現實中的茶記重現？有港男在網上發相發文，大呻在灣仔熟食中心的茶記，吃了個相當「難忘」的早餐，大呻「中大伏」，因米粉又硬又生、湯底是凍的，牛肉有醙味；奄列中的火腿亦有酸味，他最後只吃了餐包及喝了凍奶茶便結賬離去，事後在網上發文公審店家，提醒其他食客勿「中伏」。



帖文引來不少網民留言，有人指應要即時向店家反映食物品質有問題，「同老闆娘反映呀」、「失敗中嘅失敗！」、「見到都唔開胃」、「我試過碗麵有曱甴，之後冇再去過」。



樓主大呻在灣仔熟食中心的茶記吃早餐，但食物質素有問題，米粉生，牛肉有醙味；奄列中的火腿亦有酸味。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主指牛肉米粉湯底是凍的，令他吃不下去。（Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

港男呻茶記食早餐「中大伏」

有港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發文及發相，指早前在灣仔市政大廈熟食中心的茶記，吃早餐時「中大伏」。他點了個有沙嗲牛肉米粉、火腿奄列跟餐包及凍奶茶的早餐，價錢為40元。可是，當食物送到，樓主進食時發現米粉未煮熟，又硬又生，而湯底是凍的，最嚴重的是牛肉仲要有醙味。此外，他亦吃到奄列中的火腿有酸味，最後只吃了餐包及喝了凍奶茶，然後失望地離開。

這份「醒晨早餐」要價40元。（Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民勸即時要向店家反

帖文一出即引來不少網民熱議，有人認為應當場向店家反映食物出問題，「同老闆娘反映呀」、「咁差，必須反映」、「食到啲嘢第一啖知唔妥就話畀伙計知啲肉醙咗，唔使講咁多起身走人，仲食埋佢埋單呀？？」，有人則認為埋單後才出聲較安全「我畀錢時會講，怕食到一半講唔知會換咩出嚟」。

網民食神上身：失敗中嘅失敗！

有人以電影《食神》對白留言，形容「失敗中嘅失敗！」、「見到都唔開胃」；有人指食店的衛生也有問題，「我試過碗麵有曱甴，之後冇再去過」、「見碗麵有煙頭已删除呢間嘢」。另有網民認為價錢不值，「咁嘅環境但價錢同茶餐廳一樣，點解唔去茶餐廳？」，有人拆解原因「其實有幾多人明白，早餐嗰啲係水吧師傅，午飯晚飯嗰啲係廚房師傅，真係唔同部門唔同人㗎」。