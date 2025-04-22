不是新聞8分鐘｜傷殘青年坐關愛座被辱罵｜15歲仔首遊日本惹嘲諷

小巴無閂門照行場面驚險

行車時要關好車門「是常識吧」！網上流傳1條影片，顯示有小巴行車期間一直車門大開，未知是有意還是無意沒有關車門，惟車上乘客見狀全都不以為意，非但沒有提醒司機，反而如常開聲要求在下一站下車。

友善司機成功療癒乘客

乘搭公共交通工具，如果司機保持禮貌，乘客心情同樣變好。有港男在網上表示，近日工作壓力龐大，登上小巴時發現司機異常有禮貌，司機叮囑乘客下車「小心呀」、「慢行，唔該晒，拜拜」，車程短短10分鐘，令到港男「成個人精神爽利晒」、「成個過程好舒服，我啲壓力好似消失咗咁」，自己心情變好，積極面對自身問題。

傷殘青年坐關愛座被辱罵

傷殘人士並非一定能從外表看出來，而關愛座並非長者專用座，任何有需要人士都可坐！網上日前流傳1條影片，顯示1輛過海城巴行駛期間，1名操不純正廣東話的大媽不滿年輕男子坐關愛座，所以當場指罵，年輕男即表示自己是傷殘人士，但該名女子要求他出示傷殘證。車上1名正義阿伯代抱不平出言駁斥，但大媽仍然堅持己見。

家長坐BB車超爆笑 港媽：想join

有種攰是父母才知！父母帶子女外出享受親子樂，有時也會感到相當疲累。有港媽早前在網上發布相片，拍下令父母共鳴的一幕，就是兩名成年男女，休閒地坐在兩架嬰兒車上歇息，畫面相當搞笑。港媽亦深有同感「嗰種攰係不言而喻」，又好奇手推車是什麼牌子，竟有如此強的承重力。

15歲仔首遊日本惹嘲諷

現今世代的小朋友資源豐富，不少人年紀輕輕已周遊列國，但亦有人很遲才有機會外遊。近日有1名15歲男中學生在網上發文分享去旅行的喜悅，指出「人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」，沒料到1句網上潮語句子引來不少家長誤會，以為他在炫耀，紛紛留言拿出自家「威水史」嘲諷，「好叻咩？我個女未出世就喺嗰肚度搭飛機去日本」、「我個女1歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收X啦」。

大媽被問CHIIKAWA全名 答這3個字遭趕走

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，而有指主辦單位為打擊「黃牛黨」、「排隊黨」，職員今日起向排隊人士問有關CHIIKAWA問題，答錯就會被請走。

天價豆苗$90！內地女呻貴

在香港吃「豆苗」比肉還貴？有內地女生於小紅書分享香港街邊大牌擋1盤「炒豆苗」要價90元，比叉燒燒鴨雙拼飯貴近一倍，驚訝表示「香港物價好貴」。

重慶驚見多人用礦泉水「放生」

內地近年來屢有奇葩放生事件，周日（4月13日），重慶驚現多人向長江中放生礦泉水，引發廣泛關注。當局對此回應稱，目前尚未找到當事人，今後將制止這一不文明行為。

荔枝角噴水池有「老鼠」 真身原來是…

除了老鼠、倉鼠，還有這種鼠！有荔枝角街坊於網上發文表示，在荔枝角公園1個噴水池中發現疑似老鼠，她起初以為噴水池開始養魚，走近後察看立馬被嚇倒。不過有眼利網民指出，該隻鼠實質是鼩鼱，俗稱錢鼠，「係好嘢嚟，會食蚊食其他昆蟲嘅，唔好將好人睇做壞人」。