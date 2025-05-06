不是新聞8分鐘｜南寧「丟那猩」擊中遊客｜阿伯拒摺BB車大鬧九巴

港女港鐵被偷拍 迫刪相獲讚夠勇

再有女生搭乘公共交通工具時被偷拍！有女生於社交平台發文，指搭乘東鐵線時被1名坐對面的男子偷拍，幸獲熱心阿叔「用口型」提醒，她才得悉事件並要求該男子刪除所有照片，片段所見該男子拍攝了女生的腿部。她事後貼出男子照片，呼籲「大家小心啲呢個人」。

大媽霸兩位「死不讓座」 阿伯霸氣搶位

鐵路列車「關愛座」問題常惹爭議，而台灣網絡瘋傳1段影片，指台北捷運「博愛座（關愛座／優先座）」有大媽1人霸佔2個座位，擺出「死不讓座」姿態，其間有阿伯把大媽推開坐下，隨即觸發「關愛座擂台戰」，雙方腳來腳往爭持，旁邊的男學生亦露出無奈神情，最終要出動警察上車處理。

MK妹吹雞挑釁：求妳打我啦

「壞過凱婷」有接班人了？本港網絡瘋傳1段「MK妹大戰港女」影片，中環蘭桂坊街頭有2名「MK妹」與1名港女及其朋友爭執，其間2名「MK妹」不斷拍打自己臉部，挑釁港女「打我啦，求下妳打我啦！」，港女則反嗆「MK妹已經末世㗎喇，你邊度嚟㗎？」。2名「MK妹」聞言怒氣更盛，行前挑釁「嚟啊嚟啊！冚我啊！X妳老X」，雙方對峙直至影片結束。事主之後揭露事件內情，指她們與2名「MK妹」因眼神問題爭執，對方更「吹雞」叫了3名男子幫手，最後要用絕招反擊。

阿伯拒摺BB車大鬧九巴

乘搭巴士須遵守規矩！本港網絡瘋傳1段「阿伯大鬧九巴」影片，指有鄉音阿伯攜帶嬰兒車（BB車）上九巴，被車長要求摺起「BB車」，惟阿伯不從導致巴士停駛，更爆粗辱罵女車長「服務態度唔好」。乘客見狀「圍攻」指斥「阻住晒啊！搭嗰2蚊車！」，阿伯最終收起「BB車」，但繼續責罵車長「服務態度差」，又揚言「報警囉」。車長要求阿伯下車不果，最終要安排車上乘客轉乘另一巴士離開。

地盤工觀塘海濱彈鋼琴 目擊者：超型！

高手在民間？日前有網民途經觀塘海濱公園，目睹1名疑似地盤工人當眾彈鋼琴，其間吸引路人頻頻回望，對此讚歎不已，遂拍片分享到社交平台，大讚對方「超型」。不少網民都認為「人不可以貌相」，「年代唔同了，做地盤不代表低學歷、無文化」、「地盤只係一個職業，任何人都可以有藝術修養」、「其實地盤工人都可以深藏不露」。

南寧「丟那猩」扔石擊中遊客

廣西南寧動物園的黑猩猩，因為整天在園區內東奔西走，又向遊客拋擲泥沙甚至糞便，而深受遊客、網民喜愛，更有人幫牠取名為「丟那猩」，在2022年開始爆紅，不過他也曾因為朝遊客扔膠水瓶。

女生獲調遷公屋「開心過中六合彩」

公屋住戶能獲派心儀單位是幸運事。有公屋女住戶於網上公屋討論區發布「新家」影片，指她們一家人申請「天倫樂調遷計劃」不足半年，就獲調遷到火炭駿洋邨4至5人大單位，更符合1個條件，令她直呼「開心過中六合彩」。