下星期有風？GFS預測更改　巨型熱帶氣這天逼近香港+最新風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／GFS／ECMWF】近日本港天氣不穩，將有颱風生成？根據美國全球預報系統（GFS）最新預測有更改，估計6月3日至6月4日（下星期二至三）南海會有熱帶氣旋生成，結構巨型，之後往西北方向移動靠近廣東沿岸，6月6日至6月7日（下星期五至六）最接近香港，並在香港西面陽江市附近登陸。



GFS最新預測有更改，估計6月3日至6月4日（下星期二至三）南海會有熱帶氣旋生成，之後往西北方向移動靠近廣東沿岸，6月6日至6月7日（下星期五至六）最接近香港，並在香港西面陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至5月26日中午1時30分）

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GFS預測南海巨型熱帶氣旋生成靠近香港 ECMWF、ICON大不同

不過根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON），均暫未見到相關預測。

ECMWF暫未見到相關預測。（ECMWF／Windy.com）

ICON暫未見到相關預測。（ICON／Windy.com）

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

香港天氣消息：未來9天多天驟雨

本港天氣方面，天文台預料，一道低壓槽會在星期三於華中形成並向南移動，星期三稍後及星期四華南有驟雨及狂風雷暴；該低壓槽會在本周後期移入南海北部，同時一股達強風程度的偏東氣流會影響廣東沿岸，該區驟雨減少；預料一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天8天有驟雨，氣溫25°C至32°C，暫時最高吹6級風。