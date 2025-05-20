不是新聞8分鐘｜阿叔大鬧爭鮮被圍攻｜短途客公審的士反被轟

萬宜水庫東壩現垃圾堆

西貢萬宜水庫東壩近期成為內地遊客旅遊熱點，網上流傳影片，有港男於西貢萬宜水庫東壩、近破邊洲一處泥地發現大堆印有簡體字的食物垃圾，立即拍片公審，指出「全部大陸字，一個正體字都冇」。

港鐵「熱褲女失控」片瘋傳

情緒發泄也應注意場合！本港網絡瘋傳1段「港鐵港女失控現場」影片，指港鐵站內有港女疑因事情緒失控，不斷大力踢港鐵站內牆壁，又拋擲自己袋內物品及撕爛紙張，怒吼「啊！」，同行疑似男友一直在旁勸止「BABY冷靜BABY冷靜」但不成功。

外賣員與保安挑釁互罵

網上再流傳「外賣員大戰女保安」影片，女保安激動指罵，阻止外賣員上樓送外賣，「唔畀你上！」，外賣員反擊，「同個客講，順便同埋你主管講，搵過第二份工啦，好冇呀？」、「哇，咁大權力呀？」，兩人爆粗互罵1分多鐘，外賣員一度揚言要報警。

阿叔大鬧爭鮮被食客圍攻

團結就是力量。本港網絡瘋傳1段「阿叔大鬧爭鮮」影片，指彩虹坪石邨爭鮮分店，有1名阿叔擅取豉油被阻，老羞成怒不斷爆粗責罵女店員，「老X」盡出，「X你老X我無錢買嘢啊？我無錢食飯啊而家？X你老X臭X！X你老X啊！我而家唔係嚟乞食啊！我時間係咪錢啊！」，女店員則一直冷靜解說。阿叔罵不停口，最終激起店內顧客公憤被「圍攻」，敗走收場。

月入5萬公屋富戶嘆窮惹議

房委會資助房屋小組早前通過建議公屋富戶「加租」，由原來1.5倍至2倍租金，加至2.5至4.5倍租金。有家庭月入逾5萬元的「公屋富戶」，在網上公屋群組公開自己家庭開支表，憂慮繳交2.5倍、1萬元租金後，會百上加斤，直斥「政府財赤搶錢」，「點儲錢畀首期？點生活？」。

電制藏20隻不明蛋嚇窒港女

原來是益蟲的蛋！有港女於網上發文分享，發現室內一電掣中藏有大堆不明白色蛋，她嚇得拍下照片問網民。不少網民指出，照片中的是壁虎（又稱檐蛇、簷蛇或四腳蛇）所生的蛋，認為該處有很多害蟲，才令壁虎「落戶」，將電掣當成「祖屋」，並建議勿弄破蛋殼，「證明佢屋企好污糟」、「清潔工嚟，幫你捉害蟲，留返粒畀我」、「食小強一流，居家嘅妙品」 。

短途客公審的士反被轟：走去搞人

「香港地搵食艱難」，何必留難的士司機呢？有港男於網上發文公審1名的士司機，批評司機拒載，稱司機要求他乘搭「皇巴士」（落馬洲—皇崗過境穿梭巴士），他堅持要搭的士，司機才「死死地氣開車」，卻一度不起錶，指相信短途到不會跳錶，「都係$25.5㗎啦」，直至中途才肯起錶。

零裝備單車黨馬路上瘋狂飛車

駕駛人士注意，公路上有零裝備單車黨出沒！網上近日流傳影片，可見2名男子騎着單車，零安全裝備在港島馬己仙峽道高速落斜，可見他們「逢車過車」，多次越過雙白線，變成逆線行駛兼試圖扒頭；如果對面線有車輛時，單車黨則不敢繼續逆線行車，反而在原線從車輛的左邊駛走，沒有一刻猶豫。2名單車友憑這2大狠招，在3分鐘影片內超越大約40輛車，十分瘋狂。

靠意念打機成真？

《人民日報》 報道，近日，上海階梯醫療科技有限公司宣布，其自主研發的侵入式腦機接口系統，已於今年成功完成中國國內首例侵入式腦機接口系統人體長期埋植前瞻性（FIM）臨床試驗。