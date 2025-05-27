不是新聞8分鐘｜阿伯不滿等太耐寸車長｜搭錯車鬧站長 大媽被KO

的士「攔途截劫」網約車？

網約白牌車盛行令的士業界流失生意，雙方矛盾競爭不斷。近日網上流傳1段影片，有的士與網約車碰撞，的士司機憤而拿出手機拍攝操普通話的一家三口網約車乘客，又與網約車司機爭執，其間的士司機激動爆粗「你撞到我架車呀，X你老X」。

直擊出軌現場？熱褲女：叫你老婆落嚟！

「520」在普通話中是「我愛你」諧音，但忠誠也是一種考驗。本港網絡瘋傳1段「直擊520嘅第一場嘈交」影片，指疑似直擊青衣長康邨大叔與女子「出軌吵架」現場，其間女子不斷大力推撞大叔，怒吼「叫你老婆落嚟囉！」、「走啦你！唔好落嚟乜嘢！死X街！」。大叔無奈離開後，女子再與另外2名老伯「攬頭攬頸」，令拍攝影片者感嘆「大人世界真係好亂」。

阿伯不滿等太耐寸車長：你打工㗎咋！

乘搭巴士遇上突發事故，要保持耐心。網上瘋傳1段影片，指有城巴因遇突發事故要停下等候警察到場，惟有老伯疑認為等候時間長，走到車頭質問車長警察何時到場；老伯不滿車長回應，觸發爭論，更揚言要投訴對方，直斥「你打工㗎咋！唔使大聲啊！」，車長則霸氣反嗆「呢度係咪你屋企？」，要求老伯退後。最後警察到場處理事件。

瀋陽母子錯過值機磕頭哭喊

內媒《中國藍新聞》報道，5月17日，遼寧瀋陽機場一名女子在值機櫃台附近跪地哭喊，稱錯過了值機，孩子第二天還有考試。

後生仔港鐵跪地 真相是…

在港鐵站內向職員跪地，所謂何事？本港網絡瘋傳相片，指港鐵旺角站內有男子被多名港鐵職員包圍，低頭跪在地上，手放後頸，似有重大事件發生。

搭錯車鬧站長 大媽被KO

搭錯巴士也要付車資是常識吧？本港網絡瘋傳1段影片，有大媽想乘巴士從大埔出旺角，卻乘錯駛往富蝶邨總站的九巴72X。到埗後她要求免費乘車出旺角，被站長拒絕，怒斥對方「無人情味！你老X！食屎站長」，站長則以粗言回擊。雙方爭拗無果，大媽上車後向駕駛中的司機批評「無人情味」，司機耐心解釋是公司規定，大媽即「發爛渣」咆哮「香港人嘅規矩就死嘅啫，人情就大過天㗎啦」、「香港人真係食屎囉！好X窮啊你哋九巴！」。最終大媽拍八達通卡付款，惟仍深深不忿，「豪畀你囉，嗰十幾蚊」，隨後走到上層找座位。

夫婦增值$200反被扣剩$XX

到7-Eleven增值八達通要注意。有人妻於網上發文，指其丈夫在石塘咀1間7-Eleven便利店增值八達通200元，後來發現不單沒有增值，更扣減了八達通內的200元。他們因此前後損失400元，回到便利店對質，店員退還增值的200元現金，但未有退回扣減了的200元，「話唔知點解會咁樣，係部八達通扣咗我哋張卡入邊啲錢！」，他們大感不滿，只好報警求助。

拆解九巴App三葉草和尺之謎

相信不少人等巴士時，都會拿出手機查看巴士應用程式的到站訊息，那大家又是否知道九巴應用程式中的三葉草和尺子是什麼意思？有網民近日好奇發問三葉草意思，引來各種爆笑猜測，「架車會有芫茜賣」、「時間未必準，good luck的意思」、「會有好運加成，落車可以買六合彩」。

方臉猴驚傳死亡 曾被指與萬斯「撞樣」

合肥野生動物園一隻名叫「大壯」的黑帽懸猴，因長相醜萌意外爆紅，牠不僅有一張方正的「國字臉」，還被指與美國副總統萬斯（JD Vance）「撞樣」。不過，爆紅未夠一個月，大壯周三（5月21日）驚傳死亡，令不少網民都十分惋惜。