下星期打風？天文台：低壓區或進入南海　歐美驚人預測+風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／GFS／ECMWF】近日本港天氣不穩，天文台預料，一個廣闊低壓區會在周末至下周初於呂宋附近海域逐漸發展，但其發展速度和移動路徑仍存在相當大變數，有可能進入南海及於下周中後期移向華南沿岸，亦有機會在西北太平洋轉向台灣一帶。



ICON最新預測，該熱帶氣旋會在6月8日至6月9日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海中部，隨後往北方移動，逐漸靠近廣東沿岸。（ICON／Windy.com）

天文台仍未有熱帶氣旋移動路徑預測，不過德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，該熱帶氣旋會在6月8日至6月9日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海中部，隨後往北方移動，逐漸靠近廣東沿岸。

即睇ICON最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月5日下午1時30分）

ICON預測熱帶氣旋移近廣東沿岸 GFS、ECMWF料移近台灣

美國全球預報系統（GFS）則預測，該熱帶氣旋會在6月11日（星期三）穿菲律賓及台灣中間海域時，轉往北方移動穿過台灣，並在6月12日（星期四）在泉州市附近登陸。

GFS預測，該熱帶氣旋會在6月11日（星期三）穿菲律賓及台灣中間海域時，轉往北方移動穿過台灣，並在6月12日（星期四）在泉州市附近登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月3日下5時30分）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，熱帶氣旋會在6月11日（星期三）靠近台灣，但會在台灣東面掠過，轉往東北方向移動。

即睇ECMWF最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月3日下5時30分）

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

香港天氣消息：未來9天多天驟雨

本港天氣方面，天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流，會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代；受高空反氣旋影響，周末至下周初華南天色大致良好，日間酷熱。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹5級風。