本周打風│天文台：熱帶氣旋移向廣東西部　歐美驚人預測+風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／GFS／ECMWF】近日本港天氣不穩，天文台預料，位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，但熱帶氣旋發展及移動存在變數。如熱帶氣旋生成， 將命名為蝴蝶。



天文台仍未有熱帶氣旋移動路徑預測，不過美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON），均預測「蝴蝶」將會在香港西面登陸。



6月8日上午8時衛星雲圖。（天文台網誌）

天文台於最新網誌表示，現時各電腦模式預計該低壓區會在未來兩三日於南海中部逐漸發展，並可能成為今年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，名為「蝴蝶」；由於低壓區在發展初期有機會出現多於1個對流中心，系統整合需要一些時間，其間附近環境發生的細微變化，或會導致不同對流中心在整合過程中哪一個會獲得主導，繼而影響低壓中心形成位置及其隨後移動路徑，亦會影響本港在本周後期天氣變化。

天文台：西登或東登視乎哪個對流成主導

天文台又說，現時電腦模式普遍預測高空反氣旋較強，低壓系統會在本周後期移向海南島至廣東西部沿岸一帶，屆時本港驟雨會增多，但仍有個別電腦模式預測該低壓系統會較為接近廣東東部；一般來說，熱帶氣旋「西登」為本港帶來惡劣天氣的機會會較「東登」情況高。

現時電腦預報模式對該低壓區移動路徑仍有分歧。（天文台網誌）

GFS、ECMWF、ICON同預測「蝴蝶」西登

美國全球預報系統（GFS）最新預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，隨後往西北方向移動靠近香港，至6月13日（星期五）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。

GFS最新預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，隨後往西北方向移動靠近香港，至6月13日（星期五）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動接近海南島，6月13日（星期五）轉往東北方向移動，至6月14日（星期六）在本港西邊沙堤附近登陸。

ECMWF亦預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動接近海南島，6月13日（星期五）轉往東北方向移動，至6月14日（星期六）在本港西邊沙堤附近登陸。（ECMWF／Windy.com）

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德國氣象局使用預測模型（ICON）預測與ECMWF相似，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸。

ICON預測與ECMWF相似，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸。（ICON／Windy.com）

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

香港天氣消息：未來9天多天驟雨

本港天氣方面，天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南帶來酷熱天氣，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨及雷暴；隨着該熱帶氣旋逐漸減弱及遠離，下周初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹7級風。