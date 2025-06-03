雙颱風共舞？天文台：或有低壓區發展　歐美有驚人預測+風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／GFS／ECMWF】近日本港天氣不穩，天文台預料，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海中部及呂宋附近海域一帶帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展速度及移動路徑存在變數。



天文台仍未有低壓區移動路徑預測，不過美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預計下星期南海會有熱帶氣旋生成，GFS更預計可能出現「雙颱風共舞」。



GFS預計形成「雙颱風共舞」趨勢。（GFS／Windy.com）

GFS最新預測，6月8日（星期日）南海會有熱帶氣旋生成，往北方移動靠近廣東沿岸，結構巨型。之後會轉向東北方向移動，到6月14日（星期六）最接近香港。（GFS／Windy.com）

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，6月8日（星期日）南海會有熱帶氣旋生成，往北方移動靠近廣東沿岸，結構巨型。之後會轉向東北方向移動，到6月14日（星期六）最接近香港。除了南海熱帶氣旋，GFS同時預計會有另一個巨型熱帶氣旋逼近日本及台灣，形成「雙颱風共舞」趨勢。

即睇GFS最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月3日中午12時）

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GFS、ECMWF同預測南海熱帶氣旋生成

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測下星期南海會有熱帶氣旋生成，但形成時間、結構及移動路徑與GFS不同。根據ECMWF預測，該熱帶擾動結構鬆散，往西北方向移動靠近廣東沿岸。

即睇ECMWF最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月2日中午1時30分）

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不過德國氣象局使用預測模型（ICON），暫未見到相關預測。

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

香港天氣消息：未來9天多天驟雨

本港天氣方面，天文台預料，受高空擾動影響，華南沿岸明日仍有驟雨及幾陣雷暴，隨着高空反氣旋逐漸增強，本周後期廣東地區驟雨減少，天色好轉，周末至下周初該區日間酷熱。天文台又說，預料一道廣闊低壓槽會在下週初至中期為南海中部及呂宋附近海域一帶帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展速度及移動路徑存在變數。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹5級風。