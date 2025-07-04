打風！天文台中午發1號風球　颱風路徑突轉彎　網民驚：李氏力場?

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／HKO／GFS／ECMWF／木恩】打風！天文台發出特別天氣提示，指位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在今日中午12時20分發出一號戒備信號。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋7月5日（星期六）會增強成強烈熱帶風暴，進入本港400公里範圍。（天文台）

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天文台表示，按照現時預測，該熱帶低氣壓環流較為細小，移動緩慢，會在今日餘下時間與本港維持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日大部分時間維持；預料該熱帶氣旋會逐漸增強，有較大機會在周末期間於南海東北部徘徊並轉往偏北方向，大致移向台灣海峽至廣東東部沿岸一帶，但路徑仍存在變數。

天文台會視乎熱帶氣旋的強風區與珠江口的距離及其增強程度，評估是否改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋7月5日（星期六）會增強成強烈熱帶風暴，進入本港400公里範圍，7月6日（星期日）進一步增強成颱風，但會90度直角轉彎向東北方向移動，移向福建、淅江。

網民：李氏力場發功？

網民看過颱風路徑感到驚訝，笑言是否「李氏力場」再現，「李氏力場又發功？」、「聽日準時返工」、「誠哥好嘢」。

天文台拆解「力場」真身

其實颱風轉彎是自然現象，天文台就曾拍片拆解坊間所說的「李氏力場」真身。天文台指出，雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

↓↓↓ 「李氏力場」真身 ↓↓↓

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天文台前助理台長梁榮武在天文台《氣象冷知識》節目中解釋，真正影響襲港熱帶氣旋是主要力牆是「副熱帶高壓脊」，又稱太平洋高壓脊或副高。梁榮武指，每逢7月，副高就會增強向西伸延，接近香港。副高一西伸，連颱風也要乖乖聽命：「颱風跟副高相比，就像是小孩子站在一代宗師身旁。颱風會乖乖被副高牽著走，沿著副高外圍走。當副高增強西伸或東退，颱風的移動路徑會跟著改變。」因此，很多本來預計正面襲港的熱帶氣旋亦急轉彎。梁榮武更詳細的解釋，請按此。

天文台：未來多天有雨

本港天氣方面，天文台表示，廣東地區未來一兩日天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦影響該區，預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天都有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。