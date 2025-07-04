打風│天文台周六或發3號風球　颱風路徑突轉彎　網民：李氏力場?

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／HKO／GFS／ECMWF／木恩】打風！天文台於7月4日中午12時20分發出一號戒備信號。下午5時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約540公里，即在北緯19.6度，東經118.5度附近，預料向西北或西北偏西緩慢移動，在南海東北部徘徊，並逐漸增強。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋7月5日（星期六）會增強成強烈熱帶風暴，進入本港400公里範圍。（天文台）

熱帶氣旋路徑概率預報。（天文台）

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天文台表示，該熱帶氣旋環流較為細小，移動緩慢，今晚至明早（7月5日）仍然會與本港保持400公里左右或以上距離，一號戒備信號將至少維持至明日中午。預料該熱帶氣旋會在明日稍後至星期日早上（7月6日）最接近珠江口一帶，在南海東北部徘徊並繼續增強，但隨後路徑仍存在變數。按照現時預測，該熱帶氣旋星期日稍後會逐漸轉往偏北方向移動，大致移向台灣海峽至廣東東部沿岸一帶。

天文台會視乎該熱帶氣旋的路徑、增強的速度及強風區與珠江口的距離，評估是否需要在明日稍後至星期日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋7月5日（星期六）會增強成強烈熱帶風暴，進入本港400公里範圍，7月6日（星期日）進一步增強成颱風，但會90度直角轉彎向東北方向移動，移向福建、淅江。

網民：李氏力場發功？

網民看過颱風路徑感到驚訝，笑言是否「李氏力場」再現，「李氏力場又發功？」、「聽日準時返工」、「誠哥好嘢」。

天文台拆解「力場」真身

其實颱風轉彎是自然現象，天文台就曾拍片拆解坊間所說的「李氏力場」真身。天文台指出，雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

↓↓↓ 「李氏力場」真身 ↓↓↓

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天文台前助理台長梁榮武在天文台《氣象冷知識》節目中解釋，真正影響襲港熱帶氣旋是主要力牆是「副熱帶高壓脊」，又稱太平洋高壓脊或副高。梁榮武指，每逢7月，副高就會增強向西伸延，接近香港。副高一西伸，連颱風也要乖乖聽命：「颱風跟副高相比，就像是小孩子站在一代宗師身旁。颱風會乖乖被副高牽著走，沿著副高外圍走。當副高增強西伸或東退，颱風的移動路徑會跟著改變。」因此，很多本來預計正面襲港的熱帶氣旋亦急轉彎。梁榮武更詳細的解釋，請按此。

天文台：未來多天有雨

本港天氣方面，天文台表示，廣東地區未來一兩日天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦影響該區，預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天都有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。