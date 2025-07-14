尷尬！港鐵內地大媽想衝門　外賣夾車門半天吊影片瘋傳　下場慘了

乘搭港鐵要注意安全不要衝門！本港網絡瘋傳1段影片，指乘搭港鐵時有攜帶外賣食物的內地大媽想「衝門」上車，結果「超前伸出」的外賣被車門夾着懸掛半空，大媽則未能上車，要放棄這袋外賣。拍片者形容「成車人笑到XX，有落車交唔交上月台好呢」。



影片引來網民爆笑，「呢種叫『糧草先行』」、「夾都夾了……」、「我未上車喎」；也有網民憂慮後續情況，「如果冇人抽住（外賣）先，開門嗰下會成米高跌落嚟彈到全世界都係……」。



本港網絡瘋傳1段影片，指乘搭港鐵時有攜帶外賣食物的內地大媽想「衝門」上車，結果外賣被車門夾着懸掛半空。（xav_fit_ar／Threads影片截圖）

「衝門」易生意外。有乘客於7月13日（星期日）在社交平台Threads發布影片及相片，指乘搭港鐵時有1名攜帶外賣食物的內地大媽，於列車關門時想「衝門」上車，結果「先進入車廂」的外賣被車門夾着懸掛半空，大媽自己則未能上車，損失了1大袋外賣，也引來車上乘客「爆笑」，「（內地大媽）想衝，夾住左袋外賣，成車人笑到XX，有落車交唔交上月台好呢」。

相片見到，疑似涉事大媽被擋在車門外。（xav_fit_ar／Threads影片截圖）

港鐵內地大媽衝門失敗 外賣夾車門

從影片見到，港鐵列車已關上車門，被車門夾着的外賣懸掛半空，與地面距離有半個人高度，現場傳出男生「哈哈哈」笑聲。相片則見到，疑似涉事大媽被擋在車門外，手上還有1袋疑似外賣物體。

被車門夾着的外賣懸掛半空，與地面距離有半個人高度，現場傳出男生「哈哈哈」笑聲。（xav_fit_ar／Threads影片截圖）

被車門夾着的外賣懸掛半空，與地面距離有半個人高度，現場傳出男生「哈哈哈」笑聲。（xav_fit_ar／Threads影片截圖）

網民爆笑：我未上車喎

網民看過影片議論紛紛，有人笑言，「笑聲好魔性」、「呢種叫『糧草先行』」、「夾都夾了……」、「薛丁格的外賣，介乎於跌與未跌」、「我未上車喎」、「外賣港鐵遊」、「唔知呢個運費幾多」、「如之後一路轉對面（車門）先開的話，我一定大大聲咁笑，仲叫抵死」。

憂外賣倒瀉弄污車廂

也有網民憂慮後續情況，「如果冇人抽住（外賣）先，開門嗰下會成米高跌落嚟彈到全世界都係……」、「嘩下！一開門咪成袋嘢跌落地時，啲湯汁咪搞到架車同月台之間路軌都係！」。另有網民指出，「頭先搭西鐵（屯馬綫列車）嗰陣個司機無啦啦爆咪叫人唔好阻住車門關閉，唔知係咪因為呢單嘢？」。