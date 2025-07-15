不是新聞8分鐘｜長髮女車廂內擔遮嚇窒人｜疑享和街男惹錯地盤佬

兩男「玩」港鐵車門 網民批幼稚

這行為也太離譜了吧！網上流傳影片，有兩名年輕男子乘搭港鐵時玩車門，各自將1隻腳伸出阻礙車門關上，拍片男子則多度開聲斥責，「最好唔好玩啦」、「喂，唔好玩」。影片引來網民批評兩擋門男子「咁大個人仲咁幼稚」、「差佬做嘢啦刑毀」，亦有人質疑拍片男子是同謀，「影相又唔按鐘，叫人嚟嘛，是否同這兩個人夾埋做戲？」、「咩叫最好唔好，係直頭唔好玩」。而事後疑似涉事男子發道歉文，向「全港鐵路迷」說聲「抱歉」，承諾以後「不會玩門」。

大媽港鐵混戰：你做妓女都無資格！

乘搭港鐵應互諒互讓勿動手爭吵。本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵港島綫列車內，有3名大媽疑因有人「動手」引發爭執，其中1名略帶鄉音大媽斥責「你郁手先！死八婆，你做雞（妓女）你都無資格！」，與其同行、拿手機的鄉音大媽則表示「影到喇」。雙方激烈爭吵，然而後續令人意想不到。

長髮女車廂內擔遮嚇窒網民

繼早前有人在港鐵範圍搭乘電梯時「擔遮」後，日前竟有人在車廂內「擔遮」？有港女於社交平台發文，指於車廂內看見1名長髮女士打開縮骨遮，擋在她的正前方，完全遮擋視線，離奇畫面令途經乘客感詫異，不禁稱「真係誇張」。

享和街赤膊男 「黑歷史」被翻出

荃灣享和街車房與司機爭錶位爭執引起全城關注，當中多次粗口辱罵司機、被戲稱作「排骨仔」的赤膊瘦削男，被網民截圖瘋傳而成為「網絡紅人」，且被翻出多段「黑歷史」影片。網傳顯示，該瘦男曾因「爭錶位」問題與駕駛「波子（保時捷，Porsche）」的男司機爭吵，其間向對方咆哮「我畀你泊！你威啊嘛！得！」、「X頭」、「你等X晒！你泊啊！」，而最終保時捷司機成功「爭贏」錶位，瘦男不忿地駕車離開。

疑享和街男惹錯地盤佬 ：大佬對唔住

荃灣享和街車房與司機爭錶位爭執「成名」、被網民戲稱為「排骨仔」的瘦削赤膊男子，連日被挖出「黑歷史」。最新流傳1段8年前影片顯示，貌似「排骨仔」的瘦男於青馬大橋駕駛時，因多次變速阻礙後方接載「剛收工地盤工」的旅遊巴前進，結果被旅遊巴「閘停」，車上地盤工人包圍私家車「拍車」叫囂，其間貌似瘦男的男子一直道歉「對唔住、對唔住，咁多位大佬對唔住！」，即使被多次「掌摑」也沒有「駁嘴」或「還拖」。

2元阿伯不滿無優先上車大鬧巴士站

巴士無位所以要投訴？本港網絡流傳1段影片，指蓮塘口岸站城巴B8排隊隊伍中，有老伯不滿「無優先上車」及「無位坐」，向城巴職員投訴；職員解釋無果，老伯竟取出手機對着職員拍攝及揚言要投訴對方，惹起網民公憤。

排隊黨運輸署爭頭位 阿婆暴打蛇頭

運輸署申請車牌「排隊黨」問題一直備受關注，網上近日瘋傳1段影片，指金鐘運輸署香港牌照事務處外，有3名疑似「排隊黨」女子因「爭頭位」爭執，其中1名阿婆更出手攻擊被指是「蛇頭」的女子，其間現場傳出拍掌聲。隨後與阿婆一同指罵「蛇頭」的大媽阻止阿婆繼續「出手」，雙方才停手。

港女怒斥打尖外籍男 目擊者：香港人真係好型

到樂園遊玩時應守規矩，按序排隊。近日有網民發帖稱到外地水上樂園排隊遊玩，其間疑遇到1名魁梧的外籍壯男插隊，而排隊人群中有港人正義發聲，2名女生更帶頭怒斥外籍男，最終在眾人要求後，外籍男離開隊伍。而網民拍片記錄經過，並上傳網上，大讚「香港人真係好型」。帖文引起網民熱議，不少網民亦認同並稱讚片中港人女子「好勇」、「厲害」。

一家10口領4萬綜援 網民：不羨慕

本港目前領取綜援（綜合社會保障援助計劃）的數目近20萬宗，政府有「自力更生支援計劃」協助健全綜援申領人尋找有薪工作。不過，有港男早前在討論區發文批評綜援問題，聲稱認識1名18歲的公屋住戶，對方一家10口住天水圍的大公屋單位，每月獲政府4萬多元綜援資助，認為對方無可能會重返職場，直指「呢種人點可能會出嚟做返嘢」。他指「政府一日唔肯源頭減廢，一日都係搞唔掂咬老綜嘅人」。